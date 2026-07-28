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Крымский музыкальный театр получил новый свет и звук

Крымский музыкальный театр получил новый свет и звук - РИА Новости Крым, 28.07.2026

Крымский музыкальный театр получил новый свет и звук

Крымский музыкальный театр получил новое оборудование на 12 миллионов рублей в рамках нацпроекта "Семья". Об этом сообщает во вторник пресс-служба правительства РИА Новости Крым, 28.07.2026

2026-07-28T21:23

2026-07-28T21:23

2026-07-28T21:23

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крым

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государственный академический музыкальный театр крыма

культура

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Крымский музыкальный театр получил новое оборудование на 12 миллионов рублей в рамках нацпроекта "Семья". Об этом сообщает во вторник пресс-служба правительства республики.Уточняется, что на приобретение оборудования было выделено более 12 миллионов рублей. В следующем году запланировано оснащение Крымского академического русского драматического театра им. Максима Горького и Крымскотатарского государственного академического музыкально-драматического театра.В шесть детских школ искусств в Крыму ранее поставили современные музыкальные инструменты, оборудование и учебные пособия на общую сумму более 23 миллионов рублей сообщали в министерстве культуры региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский театр кукол готовит новый спектакль по легендам полуостроваКрым предложили сделать творческой площадкой молодых кинематографистовСевастопольский театр оперы и балета выиграл "Золотую маску"

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, искусство , театр, крым, господдержка, реализация нацпроектов в крыму, государственный академический музыкальный театр крыма, культура