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Крымский музыкальный театр получил новый свет и звук
Крымский музыкальный театр получил новый свет и звук - РИА Новости Крым, 28.07.2026
Крымский музыкальный театр получил новый свет и звук
Крымский музыкальный театр получил новое оборудование на 12 миллионов рублей в рамках нацпроекта "Семья". Об этом сообщает во вторник пресс-служба правительства РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T21:23
2026-07-28T21:23
2026-07-28T21:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Крымский музыкальный театр получил новое оборудование на 12 миллионов рублей в рамках нацпроекта "Семья". Об этом сообщает во вторник пресс-служба правительства республики.Уточняется, что на приобретение оборудования было выделено более 12 миллионов рублей. В следующем году запланировано оснащение Крымского академического русского драматического театра им. Максима Горького и Крымскотатарского государственного академического музыкально-драматического театра.В шесть детских школ искусств в Крыму ранее поставили современные музыкальные инструменты, оборудование и учебные пособия на общую сумму более 23 миллионов рублей сообщали в министерстве культуры региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский театр кукол готовит новый спектакль по легендам полуостроваКрым предложили сделать творческой площадкой молодых кинематографистовСевастопольский театр оперы и балета выиграл "Золотую маску"
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новости крыма, искусство , театр, крым, господдержка, реализация нацпроектов в крыму, государственный академический музыкальный театр крыма, культура
Крымский музыкальный театр получил новый свет и звук
Крымский музыкальный театр получил новое оборудование – правительство РК