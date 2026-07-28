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Крымский мост закрыли для движения второй раз за день - РИА Новости Крым, 28.07.2026
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Крымский мост закрыли для движения второй раз за день
Крымский мост закрыли для движения второй раз за день - РИА Новости Крым, 28.07.2026
Крымский мост закрыли для движения второй раз за день
Движение транспорта по Крымскому мосту второй раз за день остановлено. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к транспортному... РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T14:23
2026-07-28T14:27
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту второй раз за день остановлено. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к транспортному переходу.Водителей и пассажиров, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Мост периодически перекрывают из соображений безопасности, так как это стратегический объект.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму экономить бензин в поездкахВ Крыму меняется график отправления автобусов к поездамИзменилось расписание нескольких крымских поездов
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РИА Новости Крым
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крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, срочные новости крыма, атаки всу на крым
Крымский мост закрыли для движения второй раз за день

Движение по Крымскому мосту приостановлено второй раз за день

14:23 28.07.2026 (обновлено: 14:27 28.07.2026)
 
© РИА Новости КрымКрымский мост закрыт
Крымский мост закрыт - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту второй раз за день остановлено. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к транспортному переходу.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – говорится в сообщении.
Водителей и пассажиров, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Мост периодически перекрывают из соображений безопасности, так как это стратегический объект.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.
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