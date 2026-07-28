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Крымский мост после открытия движения: на выезде с полуострова очередь
Крымский мост после открытия движения: на выезде с полуострова очередь - РИА Новости Крым, 28.07.2026
Крымский мост после открытия движения: на выезде с полуострова очередь
Перед Крымским мостом после открытия движения проезда ждут 215 автомобилей на выезде с полуострова. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T12:10
2026-07-28T12:10
2026-07-28T12:10
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крым
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тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом после открытия движения проезда ждут 215 автомобилей на выезде с полуострова. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая схема проезда у Крымского моста – с чем ехать на сканер или ручной досмотрКак попасть в Крым через Армянск в объезд моста – варианты маршрутовСколько топлива можно провезти в личном автомобиле через Крымский мост
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РИА Новости Крым
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Крымский мост после открытия движения: на выезде с полуострова очередь
Крымский мост сейчас – выезда с полуострова ждут 215 автомобилей