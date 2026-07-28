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Крымский мост перекрыт для движения

Крымский мост перекрыт для движения - РИА Новости Крым, 28.07.2026

Крымский мост перекрыт для движения

Движение транспорта по Крымскому мосту остановлено. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к транспортному переходу. РИА Новости Крым, 28.07.2026

2026-07-28T10:36

2026-07-28T10:36

2026-07-28T10:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту остановлено. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к транспортному переходу.Водителей и пассажиров, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму экономить бензин в поездкахВ Крыму меняется график отправления автобусов к поездамИзменилось расписание нескольких крымских поездов

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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