https://crimea.ria.ru/20260728/kreschenie-knyazya-vladimira-v-krymu-kak-eto-bylo-i-k-chemu-privelo-1130342693.html
Крещение князя Владимира в Крыму: как это было и к чему привело
Крещение князя Владимира в Крыму: как это было и к чему привело - РИА Новости Крым, 28.07.2026
Крещение князя Владимира в Крыму: как это было и к чему привело
28 июля отмечается День Крещения Руси. Праздник посвящен принятию христианства на Руси при князе Владимире в 988 году и совпадает с днем памяти святителя... РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T08:12
2026-07-28T08:12
2026-07-28T08:12
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1035-летие крещения руси
крещение руси
1035 лет крещения руси
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28 июля отмечается День Крещения Руси. Праздник посвящен принятию христианства на Руси при князе Владимире в 988 году и совпадает с днем памяти святителя равноапостольного князя Владимира.Так президент России Владимир Путин сказал о колыбели русского православия – месте, где крестился киевский князь Владимир, откуда он принес на Русь православие.Крестившись сам, князь Владимир крестил свою дружину у стен византийского полиса Херсонес и затем, обвенчавшись и связав узами брака два государства – Русь и Византию – со своей молодой женой принес ортодоксальную веру во Христа в русские земли.Церковь прославила киевского князя как равноапостольного, то есть того, кто осветил светом веры восточно-славянские земли. Историки отмечают, что это событие и союз с Византией были предопределяющим для дальнейшей судьбы Руси – России.Князь Владимир Святославович привел тогдашнюю Русь с ее кризисом языческого мировоззрения к консолидации государственного сообщества, к универсальным ценностям. Русь стала государством-цивилизацией, в интервью корреспонденту РИА Новости Крым заметил крымский историк Андрей Ишин:"То, что мы помним Владимира по данному ему родителями имени, а не под именем, которым его крестили – Василий, свидетельствует о том, что еще его современники понимали, какую невероятную историческую роль он имеет для Руси".Монотеизм как опора государственности изменила Русь и заложила ее особый путь на многие века и тысячелетия, считает ученый:Ишин отмечает, что с приходом православия развивается культура: зодчество, мозаика, пение, литература. Рождаются новые ремесла, на высокий уровень выходит просвещение народа. Огромную роль в этом сыграла письменность, а с ней получили толчок к развитию государственный аппарат и торгово-экономические связи.Также крещение Руси принесло изменения и в институт семьи как первичную ячейку общества: она становится моногамной, что, в свою очередь, определяет гуманное отношение к детям, женщинам и старикам.Историки подчеркивают, что решение древнерусского князя сделало Русь равным соперником окружающим ее странам, что действует и до сих пор.О роли христианства в истории Крыма, о самых знаменитых святых крымской земли, значимых храмах и монастырях полуострова, о том, что сейчас из себя представляет институт Крымской митрополии - читайте в специальном материале РИА Новости Крым, приуроченном к 1035-летию Крещении Руси.
https://crimea.ria.ru/20230728/kreschenie-rusi-1130266660.html
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Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
православие, религия, культура, история, общество, авторы, 1035-летие крещения руси, крещение руси
Крещение князя Владимира в Крыму: как это было и к чему привело
Крещение князя Владимира в Крыму сплотило общество и сделало Русь сильным государством
Шеф-редактор специальных проектов
28 июля отмечается День Крещения Руси. Праздник посвящен принятию христианства на Руси при князе Владимире в 988 году и совпадает с днем памяти святителя равноапостольного князя Владимира.
"Для России Крым, древняя Корсунь, Херсонес, Севастополь имеют огромное цивилизационное и сакральное значение так же, как Храмовая гора в Иерусалиме для тех, кто исповедует ислам и иудаизм. И именно так мы будем к этому относиться отныне и навсегда".
Так президент России Владимир Путин сказал о колыбели русского православия – месте, где крестился киевский князь Владимир, откуда он принес на Русь православие.
Крестившись сам, князь Владимир крестил свою дружину у стен византийского полиса Херсонес и затем, обвенчавшись и связав узами брака два государства – Русь и Византию – со своей молодой женой принес ортодоксальную веру во Христа в русские земли.
Церковь прославила киевского князя как равноапостольного, то есть того, кто осветил светом веры восточно-славянские земли. Историки отмечают, что это событие и союз с Византией были предопределяющим для дальнейшей судьбы Руси – России.
"Крещение дало нашим предкам высшую свободу – свободу выбора между добром и злом, а победа православия подарила Руси тысячелетнюю историю", - подчеркивал историк Лев Гумилев.
Князь Владимир Святославович привел тогдашнюю Русь с ее кризисом языческого мировоззрения к консолидации государственного сообщества, к универсальным ценностям. Русь стала государством-цивилизацией, в интервью корреспонденту РИА Новости Крым
заметил крымский историк Андрей Ишин:
"То, что мы помним Владимира по данному ему родителями имени, а не под именем, которым его крестили – Василий, свидетельствует о том, что еще его современники понимали, какую невероятную историческую роль он имеет для Руси".
Монотеизм как опора государственности изменила Русь и заложила ее особый путь на многие века и тысячелетия, считает ученый:
"Оформилась великая идея правопреемственности Руси от Византии. Русь становится третьим Римом, культура – системным явлением, а государственное сообщество консолидируется".
Ишин отмечает, что с приходом православия развивается культура: зодчество, мозаика, пение, литература. Рождаются новые ремесла, на высокий уровень выходит просвещение народа. Огромную роль в этом сыграла письменность, а с ней получили толчок к развитию государственный аппарат и торгово-экономические связи.
Также крещение Руси принесло изменения и в институт семьи как первичную ячейку общества: она становится моногамной, что, в свою очередь, определяет гуманное отношение к детям, женщинам и старикам.
Историки подчеркивают, что решение древнерусского князя сделало Русь равным соперником окружающим ее странам, что действует и до сих пор.
О роли христианства в истории Крыма, о самых знаменитых святых крымской земли, значимых храмах и монастырях полуострова, о том, что сейчас из себя представляет институт Крымской митрополии - читайте в специальном материале РИА Новости Крым, приуроченном к 1035-летию Крещении Руси.