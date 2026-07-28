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Керчь и ряд населенных пунктов Восточного Крыма обесточены после ночной атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 28.07.2026
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Керчь и ряд населенных пунктов Восточного Крыма обесточены после ночной атаки ВСУ
Керчь и ряд населенных пунктов Восточного Крыма обесточены после ночной атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 28.07.2026
Керчь и ряд населенных пунктов Восточного Крыма обесточены после ночной атаки ВСУ
Город Керчь и ряд других населенных пунктов Восточного Крыма обесточены в результате атаки беспилотников ВСУ на энергообъекты, специалисты проводят... РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T11:15
2026-07-28T11:24
крым
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происшествия
отключение электроэнергии в крыму
иван кошель
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Город Керчь и ряд других населенных пунктов Восточного Крыма обесточены в результате атаки беспилотников ВСУ на энергообъекты, специалисты проводят восстановительные работы на сетях. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы администрации Керчи Иван Кошель. Также в Керчи частично ограничена подача воды, добавил Кошель. Горожанам организован подвоз воды.Во вторник "Крымэнерго" сообщило, что энергообъекты Восточного Крыма подверглись беспилотной атаке. Часть населенных пунктов региона обесточена, обстановка с бесперебойной подачей электроэнергии на большей части полуострова остается сложной. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Керчь и ряд населенных пунктов Восточного Крыма обесточены после ночной атаки ВСУ

Керчь и ряд населенных пунктов Восточного Крыма обесточены после ночной атаки ВСУ

11:15 28.07.2026 (обновлено: 11:24 28.07.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановление сетей уличного освещения
Восстановление сетей уличного освещения - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Город Керчь и ряд других населенных пунктов Восточного Крыма обесточены в результате атаки беспилотников ВСУ на энергообъекты, специалисты проводят восстановительные работы на сетях. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы администрации Керчи Иван Кошель.
"Сегодня ночью энергообъекты Восточного Крыма подверглись беспилотной атаке ВСУ, в результате чего часть населенных пунктов, включая город Керчь, обесточена. В данный момент специалисты предприятия "Крымэнерго" и ПАО "Россети" проводят восстановительные работы на сетях энергоснабжения", - написал градоначальник в своем канале в МАКС.
Также в Керчи частично ограничена подача воды, добавил Кошель. Горожанам организован подвоз воды.
Во вторник "Крымэнерго" сообщило, что энергообъекты Восточного Крыма подверглись беспилотной атаке. Часть населенных пунктов региона обесточена, обстановка с бесперебойной подачей электроэнергии на большей части полуострова остается сложной.
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КрымКерчьНовости КрымаАтаки ВСУ на КрымПроисшествияОтключение электроэнергии в КрымуИван Кошель
 
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