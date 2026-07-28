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Керчь и ряд населенных пунктов Восточного Крыма обесточены после ночной атаки ВСУ
Керчь и ряд населенных пунктов Восточного Крыма обесточены после ночной атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 28.07.2026
Керчь и ряд населенных пунктов Восточного Крыма обесточены после ночной атаки ВСУ
Город Керчь и ряд других населенных пунктов Восточного Крыма обесточены в результате атаки беспилотников ВСУ на энергообъекты, специалисты проводят... РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T11:15
2026-07-28T11:15
2026-07-28T11:24
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Город Керчь и ряд других населенных пунктов Восточного Крыма обесточены в результате атаки беспилотников ВСУ на энергообъекты, специалисты проводят восстановительные работы на сетях. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы администрации Керчи Иван Кошель. Также в Керчи частично ограничена подача воды, добавил Кошель. Горожанам организован подвоз воды.Во вторник "Крымэнерго" сообщило, что энергообъекты Восточного Крыма подверглись беспилотной атаке. Часть населенных пунктов региона обесточена, обстановка с бесперебойной подачей электроэнергии на большей части полуострова остается сложной. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Керчь и ряд населенных пунктов Восточного Крыма обесточены после ночной атаки ВСУ
Керчь и ряд населенных пунктов Восточного Крыма обесточены после ночной атаки ВСУ
11:15 28.07.2026 (обновлено: 11:24 28.07.2026)