https://crimea.ria.ru/20260728/kerch-i-ryad-naselennykh-punktov-vostochnogo-kryma-obestocheny-posle-nochnoy-ataki-vsu-1158040208.html

Керчь и ряд населенных пунктов Восточного Крыма обесточены после ночной атаки ВСУ

Керчь и ряд населенных пунктов Восточного Крыма обесточены после ночной атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 28.07.2026

Керчь и ряд населенных пунктов Восточного Крыма обесточены после ночной атаки ВСУ

Город Керчь и ряд других населенных пунктов Восточного Крыма обесточены в результате атаки беспилотников ВСУ на энергообъекты, специалисты проводят... РИА Новости Крым, 28.07.2026

2026-07-28T11:15

2026-07-28T11:15

2026-07-28T11:24

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Город Керчь и ряд других населенных пунктов Восточного Крыма обесточены в результате атаки беспилотников ВСУ на энергообъекты, специалисты проводят восстановительные работы на сетях. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы администрации Керчи Иван Кошель. Также в Керчи частично ограничена подача воды, добавил Кошель. Горожанам организован подвоз воды.Во вторник "Крымэнерго" сообщило, что энергообъекты Восточного Крыма подверглись беспилотной атаке. Часть населенных пунктов региона обесточена, обстановка с бесперебойной подачей электроэнергии на большей части полуострова остается сложной. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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