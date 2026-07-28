https://crimea.ria.ru/20260728/kakoy-segodnya-prazdnik-28-iyulya-1130275223.html

Какой сегодня праздник: 28 июля

Какой сегодня праздник: 28 июля - РИА Новости Крым, 27.07.2026

Какой сегодня праздник: 28 июля

В нашей стране отмечают День Крещения Руси, во всем мире борются с гепатитом, еще в этот день родились советский актер и режиссер Владимир Басов и актриса Инна... РИА Новости Крым, 27.07.2026

2026-07-28T00:00

2026-07-28T00:00

2026-07-27T16:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. В нашей стране отмечают День Крещения Руси, во всем мире борются с гепатитом, еще в этот день родились советский актер и режиссер Владимир Басов и актриса Инна Макарова.Что празднуют в мире28 июля в России отмечается День Крещения Руси. Историческое событие произошло в 988 году, а памятная дата была утверждена в 2008-ом по инициативе Архиерейского собора Русской православной церкви. Еще 28 июля – День памяти Великого князя Владимира.Еще в России в этот день свой профессиональный праздник отмечают PR-специалисты. Впервые праздник отметили в 2004 году, через год после того, как Минтруда постановило внести специалистов по связям с общественностью в официальный классификатор профессий.28 июля – Всемирный день борьбы с гепатитом. Памятную дату выбрали не случайно: в этот день родился американский врач Барух Самуэль Блумберг, который в 1976 году получил Нобелевскую премию за открытие и исследование вируса гепатита B.Также сегодня можно отметить День загадывания желаний, День аквапарка, Всемирный день охраны природы.Знаменательные событияВ 1697 году якутский казак Владимир Атласов во главе отряда из 120 человек достиг Камчатки. С этого времени начинается освоение и присоединение полуострова к России.В 1858 году для идентификации заключенного в одной из английских тюрем впервые в мире использованы отпечатки пальцев.В этом же году знаменитый французский фотограф и карикатурист Феликс Надар совершил первую в мире аэрофотосъемку, поднявшись в воздух на борту аэростата.В 1914 году Австро-Венгрия – через месяц после убийства эрцгерцога Франца Фердинанда – объявила войну Сербии. Так началась Первая Мировая война.Кто родилсяВ 1635 году родился знаменитый английский изобретатель, физик, химик, математик и астроном Роберт Гук. Он первым правильно сформулировал закон всемирного тяготения, открыл интерференцию света, постоянство температуры таяния льда и кипения воды, предложил термин "клетка" в отношении элементарной частицы живого организма.В 1900 году родился советский путешественник и режиссер Владимир Шнейдеров. Известен своими документальными фильмами, а также художественными фильмами "Джульбарс" и "Ущелье Аламасов". Был ведущим передачи "Клуб кинопутешествий".В 1909 году родилась немецкая издательница Энне Бурда, создатель одного из самых известных в мире журналов о моде Burda: сегодня он печатается на двух десятках языков.В 1923 году на свет появился советский актер, режиссер и сценарист Владимир Басов. В его копилке – десятки ролей в советском кино, среди известных режиссерских работ – "Щит и меч", "Опасный поворот", "Дни Турбиных" и многие другие.В 1926 году родилась знаменитая советская актриса Инна Макарова. Известность ей принесла роль Любы Шевцовой в фильме "Молодая гвардия". После этого были десятки ролей в фильмах, среди наиболее известных – "Дело Румянцева", "Девчата", "Женитьба Бальзаминова", "Преступление и наказание", "Пошехонская старина", "Мертвые души" и другие.В 1929 году родилась Жаклин Кеннеди – первая леди США с 1961 по 1963 год, одна из самых известных женщин своего времени.Также в этот день родились советские кинорежиссеры Илья Авербах и Виктор Мережко, актрисы Марианна Вертинская и Юлия Меньшова, народная артистка РСФСР Наталия Белохвостикова.

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