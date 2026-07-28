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Гадюка напала на дачницу в Подмосковье
Гадюка напала на дачницу в Подмосковье - РИА Новости Крым, 28.07.2026
Гадюка напала на дачницу в Подмосковье
Гадюка напала на женщину на дачном участке в Подмосковье, врачи раменской больницы успели ее спасти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав... РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T20:11
2026-07-28T20:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Гадюка напала на женщину на дачном участке в Подмосковье, врачи раменской больницы успели ее спасти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав Московской области.По данным медиков, после укуса у пострадавшей на правой руке мгновенно наросла отечность, а в местах укуса проступили точечные кровоизлияния. Женщину госпитализировали в Раменскую больницу. В хирургическом отделении ей ввели противозмеиную сыворотку.По данным минздрава региона, пациентка провела в больнице под наблюдением врачей четверо суток. За это время отек заметно спал, а гематомы практически рассосались. В удовлетворительном состоянии женщину выписали из стационара под амбулаторное наблюдение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Змеи появились на берегах Черного и Азовского морей – в чем причинаВ России запретили держать дома гадюк и крокодиловВ Крыму проснулись гадюки и сколопендры
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подмосковье, новости, змея, происшествия
Гадюка напала на дачницу в Подмосковье
В Подмосковье женщину спасли после нападения гадюки
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Гадюка напала на женщину на дачном участке в Подмосковье, врачи раменской больницы успели ее спасти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав Московской области.
По данным медиков, после укуса у пострадавшей на правой руке мгновенно наросла отечность, а в местах укуса проступили точечные кровоизлияния. Женщину госпитализировали в Раменскую больницу. В хирургическом отделении ей ввели противозмеиную сыворотку.
"Также пациентке назначили комплексную терапию, включавшую инфузии для ускоренного выведения токсинов и поддержания жизненно важных функций, а также медикаментозную коррекцию нарушений свертываемости крови", – сообщил замглавврача по организационно-методической работе Раменской больницы, врач-хирург Александр Кошелев.
По данным минздрава региона, пациентка провела в больнице под наблюдением врачей четверо суток. За это время отек заметно спал, а гематомы практически рассосались. В удовлетворительном состоянии женщину выписали из стационара под амбулаторное наблюдение.
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