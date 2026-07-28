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ФАС добилась снижения цены на бензин в Херсонской области

ФАС добилась снижения цены на бензин в Херсонской области - РИА Новости Крым, 28.07.2026

ФАС добилась снижения цены на бензин в Херсонской области

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в Херсонской области добилось снижения цены на бензин АИ-92 на АЗС в регионе. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 28.07.2026

2026-07-28T09:39

2026-07-28T09:39

2026-07-28T09:39

фас (федеральная антимонопольная служба)

топливо

топливно-энергетический комплекс

новости

бензин

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в Херсонской области добилось снижения цены на бензин АИ-92 на АЗС в регионе. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.Кроме того, управления ФАС в ряде регионов России возбудили дела в отношении компаний, занимающихся реализацией топлива, из-за необоснованного повышения цен.Так, в Нижегородской области возбуждено дело в отношении фирмы, реализующей топливо на АЗС под несколькими брендами. На этих заправках за короткий период изменились цены на бензин АИ-92 и АИ-95. Антимонопольный орган выдал предпринимателю предупреждение о необходимости снижения стоимости топлива, которое не было исполнено.Пермское УФАС возбудило дело в отношении владельца заправок после того, как он не исполнил предписание о снижении цен на топливо.Также дела возбуждены в отношении двух компаний в Республике Коми. Предприниматели не предоставили надлежащее обоснование изменения цен на топливо.Новосибирское УФАС выявило признаки картеля на оптовом рынке реализации топлива. Поводом для этого стали факты реализации бензина АИ-92 и АИ-95 по различным ценам для разных покупателей. При этом цена продажи бензина лицам, которые не вступили в сговор, была выше, что в конечном итоге могло отразиться на розничной цене топлива. Возбуждены дела в отношении двух компаний-владельцев сетей АЗС.В Курской, Пензенской и Оренбургской областях сразу несколько участников рынка получили от ФАС предупреждения о необходимости снизить необоснованно завышенную стоимость топлива.Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что российский топливный рынок начал частично стабилизироваться после принятых правительством мер, однако в ряде регионов сохраняется напряженная ситуация.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шок проходит: ситуация на топливном рынке стабилизируется – НабиуллинаВ России приняли дополнительную меру для обеспечения рынка дизелемФАС завела 15 дел против участников топливного рынка

херсонская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фас (федеральная антимонопольная служба), топливо, топливно-энергетический комплекс, новости, бензин, херсонская область