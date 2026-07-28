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Часть востока Крыма обесточена после ночной атаки ВСУ
Часть востока Крыма обесточена после ночной атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 28.07.2026
Часть востока Крыма обесточена после ночной атаки ВСУ
ВСУ атаковали ночью энергообъекты на востоке Крыма, часть населенных пунктов обесточена. Об этом утром во вторник сообщили на предприятии "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T08:28
2026-07-28T08:28
2026-07-28T08:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали ночью энергообъекты на востоке Крыма, часть населенных пунктов обесточена. Об этом утром во вторник сообщили на предприятии "Крымэнерго".На предприятии напомнили, что на всей территории Республики Крым действуют ограничения электроснабжения. Отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах. Это необходимо для поднятия уровня напряжения, не допущения перегрузки сети и при проведения ремонтных работ. Энергетики круглосуточно ведут работы по восстановлению электрической сети, подчеркнули в "Крымэнерго".Накануне сообщалось, что сложная обстановка с энергообеспечением остается на северо-западе, востоке и юге Крыма. В ряде населенных пунктов возобновить подачу электроэнергии не представлялось возможным.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте открыты более 50 Центров содействия – где зарядить гаджетыДля жителей Ялты организуют кухни во дворахКрымчанам планируют выплатить компенсации за поврежденное при атаках ВСУ жилье в течение 3 дней Экстренную информацию МЧС в Крыму можно получить без интернета
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Часть востока Крыма обесточена после ночной атаки ВСУ
На востоке Крыма часть населенных пунктов обесточена после атаки беспилотников ВСУ
08:28 28.07.2026 (обновлено: 08:34 28.07.2026)