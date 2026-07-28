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Более 50 человек пострадали из-за мощного землетрясения в Японии - РИА Новости Крым, 28.07.2026
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Более 50 человек пострадали из-за мощного землетрясения в Японии
Более 50 человек пострадали из-за мощного землетрясения в Японии - РИА Новости Крым, 28.07.2026
Более 50 человек пострадали из-за мощного землетрясения в Японии
Более 50 человек пострадали в результате мощных землетрясениях в японской префектуре Кумамото, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK. РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T12:57
2026-07-28T12:57
землетрясение
япония
новости
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происшествия
стихия
сейсмология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Более 50 человек пострадали в результате мощных землетрясениях в японской префектуре Кумамото, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.Из них около десяти человек пострадали в доме престарелых в городе Хикава.Землетрясение магнитудой 7.1 произошло на острове Кюсю на юго-западе Японии, объявлено предупреждение об угрозе цунами. Подземные толчки зафиксированы около 16.27 по местному времени (10.27 мск).Менее чем через час произошло еще одно землетрясение магнитудой 6,1.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Серия землетрясений в Турции и в Черном море – что известноСупертайфун "Бави" обрушился на Тайвань – пострадали 87 человекПереживать не нужно: новые здания в Крыму выдержат землетрясение 9 баллов
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РИА Новости Крым
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4.7
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землетрясение, япония, новости, в мире, происшествия, стихия, сейсмология
Более 50 человек пострадали из-за мощного землетрясения в Японии

В Японии в ходе мощного землетрясения пострадали более 50 человек

12:57 28.07.2026
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Более 50 человек пострадали в результате мощных землетрясениях в японской префектуре Кумамото, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.
Из них около десяти человек пострадали в доме престарелых в городе Хикава.
Землетрясение магнитудой 7.1 произошло на острове Кюсю на юго-западе Японии, объявлено предупреждение об угрозе цунами. Подземные толчки зафиксированы около 16.27 по местному времени (10.27 мск).
Менее чем через час произошло еще одно землетрясение магнитудой 6,1.
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ЗемлетрясениеЯпонияНовостиВ миреПроисшествияСтихияСейсмология
 
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