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Более 50 человек пострадали из-за мощного землетрясения в Японии

Более 50 человек пострадали из-за мощного землетрясения в Японии - РИА Новости Крым, 28.07.2026

Более 50 человек пострадали из-за мощного землетрясения в Японии

Более 50 человек пострадали в результате мощных землетрясениях в японской префектуре Кумамото, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK. РИА Новости Крым, 28.07.2026

2026-07-28T12:57

2026-07-28T12:57

2026-07-28T12:57

землетрясение

япония

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сейсмология

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Более 50 человек пострадали в результате мощных землетрясениях в японской префектуре Кумамото, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.Из них около десяти человек пострадали в доме престарелых в городе Хикава.Землетрясение магнитудой 7.1 произошло на острове Кюсю на юго-западе Японии, объявлено предупреждение об угрозе цунами. Подземные толчки зафиксированы около 16.27 по местному времени (10.27 мск).Менее чем через час произошло еще одно землетрясение магнитудой 6,1.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Серия землетрясений в Турции и в Черном море – что известноСупертайфун "Бави" обрушился на Тайвань – пострадали 87 человекПереживать не нужно: новые здания в Крыму выдержат землетрясение 9 баллов

япония

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение, япония, новости, в мире, происшествия, стихия, сейсмология