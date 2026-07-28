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Блэкаут на Украине: почти 230 населенных пунктов остались без света - РИА Новости Крым, 28.07.2026
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Блэкаут на Украине: почти 230 населенных пунктов остались без света
Блэкаут на Украине: почти 230 населенных пунктов остались без света - РИА Новости Крым, 28.07.2026
Блэкаут на Украине: почти 230 населенных пунктов остались без света
Почти 230 населенных пунктов остались без света на севере и западе Украины из-за непогоды. Об этом сообщила во вторник национальная энергетическая компания... РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T12:24
2026-07-28T12:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Почти 230 населенных пунктов остались без света на севере и западе Украины из-за непогоды. Об этом сообщила во вторник национальная энергетическая компания "Укрэнерго".Глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в мае заявлял, что отключения электроэнергии летом при жаркой погоде на Украине могут длиться по шесть-восемь часов в сутки, пишет РИА Новости. Кроме того, часть Украины регулярно погружается во тьму после ударов ВС РФ по объектам. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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украина, новости, в мире, укрэнерго, отключение электроэнергии
Блэкаут на Украине: почти 230 населенных пунктов остались без света

На Украине около 230 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

12:24 28.07.2026 (обновлено: 12:27 28.07.2026)
 
© УкрэнергоЛЭП
ЛЭП
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Почти 230 населенных пунктов остались без света на севере и западе Украины из-за непогоды. Об этом сообщила во вторник национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

"Из-за неблагоприятных погодных условий (грозы, град, порывы ветра) утром полностью или частично обесточены 228 населенных пунктов в пяти областях: Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Киевской и Полтавской", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.

Глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в мае заявлял, что отключения электроэнергии летом при жаркой погоде на Украине могут длиться по шесть-восемь часов в сутки, пишет РИА Новости. Кроме того, часть Украины регулярно погружается во тьму после ударов ВС РФ по объектам.
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Удары по объектам энергетики на Украине
2 июня, 10:55
Массированный удар ВС России погасил свет в части Украины
 
УкраинаНовостиВ миреУкрэнергоОтключение электроэнергии
 
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Заголовок открываемого материала
12:24Блэкаут на Украине: почти 230 населенных пунктов остались без света
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11:45Путин и Алиев обсудили расширение сотрудничества РФ и Азербайджана
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11:15Керчь и ряд населенных пунктов Восточного Крыма обесточены после ночной атаки ВСУ
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10:57ВСУ ударили по предприятию в Белгородской области: ранены 7 человек
10:52В Феодосии начался прием документов на выплату при ЧС
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10:36Крымский мост перекрыт для движения
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