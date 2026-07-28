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Блэкаут на Украине: почти 230 населенных пунктов остались без света
Блэкаут на Украине: почти 230 населенных пунктов остались без света - РИА Новости Крым, 28.07.2026
Блэкаут на Украине: почти 230 населенных пунктов остались без света
Почти 230 населенных пунктов остались без света на севере и западе Украины из-за непогоды. Об этом сообщила во вторник национальная энергетическая компания... РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T12:24
2026-07-28T12:24
2026-07-28T12:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Почти 230 населенных пунктов остались без света на севере и западе Украины из-за непогоды. Об этом сообщила во вторник национальная энергетическая компания "Укрэнерго".Глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в мае заявлял, что отключения электроэнергии летом при жаркой погоде на Украине могут длиться по шесть-восемь часов в сутки, пишет РИА Новости. Кроме того, часть Украины регулярно погружается во тьму после ударов ВС РФ по объектам. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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украина, новости, в мире, укрэнерго, отключение электроэнергии
Блэкаут на Украине: почти 230 населенных пунктов остались без света
На Украине около 230 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
12:24 28.07.2026 (обновлено: 12:27 28.07.2026)