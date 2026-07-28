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Атаку ВСУ на многоквартирный дом в Керчи будет расследовать Следком - РИА Новости Крым, 28.07.2026
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Атаку ВСУ на многоквартирный дом в Керчи будет расследовать Следком
Атаку ВСУ на многоквартирный дом в Керчи будет расследовать Следком - РИА Новости Крым, 28.07.2026
Атаку ВСУ на многоквартирный дом в Керчи будет расследовать Следком
Следственный комитет РФ будет расследовать обстоятельства атаки ВСУ на многоэтажный дом в Керчи, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T11:26
2026-07-28T11:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Следственный комитет РФ будет расследовать обстоятельства атаки ВСУ на многоэтажный дом в Керчи, сообщает пресс-служба ведомства.Вражеский беспилотник в понедельник нанес удар по многоэтажному жилому дому в Керчи. В результате десять человек пострадали, сообщил ранее советник главы Крыма Олег Крючков. Трое керчан, включая ребенка, госпитализированыКроме того, в результате удара вражеского дрона по коммерческому объекту в Белгороде погиб мужчина. Из-за атак украинских БПЛА в нескольких округах Белгородской области пострадали пять мирных жителей.Также шесть мирных жителей ДНР пострадали в результате атак дронов врага."Следователи СК России установят лиц из числа участников ВФУ, причастных к произошедшему, и дадут уголовно-правовую оценку их действиям", - добавили в Следкоме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по предприятию в Белгородской области: ранены 7 человекРебенок и двое взрослых погибли под завалами дома после атаки ВСУ на Ростов369 детей погибли на Донбассе от рук ВСУ за 12 лет
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РИА Новости Крым
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ск рф (следственный комитет российской федерации), керчь, атаки всу, новости сво, крым, новости крыма
Атаку ВСУ на многоквартирный дом в Керчи будет расследовать Следком

ледком России установит обстоятельства удара ВСУ по многоэтажке в Керчи

11:26 28.07.2026
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСледственный комитет РФ. Архивное фото
Следственный комитет РФ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Следственный комитет РФ будет расследовать обстоятельства атаки ВСУ на многоэтажный дом в Керчи, сообщает пресс-служба ведомства.
Вражеский беспилотник в понедельник нанес удар по многоэтажному жилому дому в Керчи. В результате десять человек пострадали, сообщил ранее советник главы Крыма Олег Крючков. Трое керчан, включая ребенка, госпитализированы
"Следственный комитет России будет расследовать преступления вооруженных формирований Украины против мирных жителей… В городе Керчи Республики Крым ВФУ нанесли удар по жилому дому, десять человек получили ранения и травмы, в том числе несовершеннолетний", - говорится в сообщении.
Кроме того, в результате удара вражеского дрона по коммерческому объекту в Белгороде погиб мужчина. Из-за атак украинских БПЛА в нескольких округах Белгородской области пострадали пять мирных жителей.
Также шесть мирных жителей ДНР пострадали в результате атак дронов врага.
"Следователи СК России установят лиц из числа участников ВФУ, причастных к произошедшему, и дадут уголовно-правовую оценку их действиям", - добавили в Следкоме.
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СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)КерчьАтаки ВСУНовости СВОКрымНовости Крыма
 
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