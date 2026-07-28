https://crimea.ria.ru/20260728/ataku-vsu-na-mnogokvartirnyy-dom-v-kerchi-budet-rassledovat-sledkom-1158040022.html

Атаку ВСУ на многоквартирный дом в Керчи будет расследовать Следком

Атаку ВСУ на многоквартирный дом в Керчи будет расследовать Следком - РИА Новости Крым, 28.07.2026

Атаку ВСУ на многоквартирный дом в Керчи будет расследовать Следком

Следственный комитет РФ будет расследовать обстоятельства атаки ВСУ на многоэтажный дом в Керчи, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 28.07.2026

2026-07-28T11:26

2026-07-28T11:26

2026-07-28T11:26

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Следственный комитет РФ будет расследовать обстоятельства атаки ВСУ на многоэтажный дом в Керчи, сообщает пресс-служба ведомства.Вражеский беспилотник в понедельник нанес удар по многоэтажному жилому дому в Керчи. В результате десять человек пострадали, сообщил ранее советник главы Крыма Олег Крючков. Трое керчан, включая ребенка, госпитализированыКроме того, в результате удара вражеского дрона по коммерческому объекту в Белгороде погиб мужчина. Из-за атак украинских БПЛА в нескольких округах Белгородской области пострадали пять мирных жителей.Также шесть мирных жителей ДНР пострадали в результате атак дронов врага."Следователи СК России установят лиц из числа участников ВФУ, причастных к произошедшему, и дадут уголовно-правовую оценку их действиям", - добавили в Следкоме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по предприятию в Белгородской области: ранены 7 человекРебенок и двое взрослых погибли под завалами дома после атаки ВСУ на Ростов369 детей погибли на Донбассе от рук ВСУ за 12 лет

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), керчь, атаки всу, новости сво, крым, новости крыма