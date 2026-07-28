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Агент СБУ готовил покушение на российского чиновника в Белгороде - РИА Новости Крым, 28.07.2026
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Агент СБУ готовил покушение на российского чиновника в Белгороде
Агент СБУ готовил покушение на российского чиновника в Белгороде - РИА Новости Крым, 28.07.2026
Агент СБУ готовил покушение на российского чиновника в Белгороде
В Белгороде задержан агент украинских спецслужб, готовивший покушение на сотрудника российской военно-гражданской администрации Харьковской области. Об этом... РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T10:08
2026-07-28T10:08
белгород
теракт
госизмена
сбу (служба безопасности украины)
покушение
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. В Белгороде задержан агент украинских спецслужб, готовивший покушение на сотрудника российской военно-гражданской администрации Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.По данным ведомства, житель региона, завербованный Службой безопасности Украины, в Киеве прошел специальное обучение по организации тайниковых закладок, наружному наблюдению, использованию средств конспирации и обращению с взрывными устройствами и взрывчатыми веществами. Прибыв в Белгородскую область, злоумышленник установил наблюдение за сотрудниками военно-гражданской администрации. Полученные данные он передавал в СБУ.Мужчина по заданию украинских спецслужб должен был подорвать автомобиль одного из сотрудников администрации."Следуя инструкциям, подозреваемый изъял из тайника элементы двух самодельных взрывных устройств, хранение которых осуществлял в подсобном помещении по месту проживания. В ходе оперативно-разыскных мероприятий указанное лицо было задержано сотрудниками ФСБ России", - говорится в релизе.В отношении фигуранта возбуждены дела о госизмене, подготовке к теракту, незаконному приобретению и хранению взрывных устройств. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Хабаровска шпионил в пользу разведки Новой ЗеландииАгент Киева с бомбой задержана в Москве при попытке взорвать автоГотовил теракт на железной дороге: на Урале ликвидирован агент Киева
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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белгород, теракт, госизмена, сбу (служба безопасности украины), покушение, новости
Агент СБУ готовил покушение на российского чиновника в Белгороде

В Белгороде агент СБУ хотел взорвать машину сотрудника администрации Харьковской области

10:08 28.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСпецназ ФСБ
Спецназ ФСБ - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. В Белгороде задержан агент украинских спецслужб, готовивший покушение на сотрудника российской военно-гражданской администрации Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности РФ вскрыта и пресечена акция украинских спецслужб по совершению террористического акта в отношении сотрудника военно-гражданской администрации Харьковской области, расположенной в Белгороде", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, житель региона, завербованный Службой безопасности Украины, в Киеве прошел специальное обучение по организации тайниковых закладок, наружному наблюдению, использованию средств конспирации и обращению с взрывными устройствами и взрывчатыми веществами. Прибыв в Белгородскую область, злоумышленник установил наблюдение за сотрудниками военно-гражданской администрации. Полученные данные он передавал в СБУ.
Мужчина по заданию украинских спецслужб должен был подорвать автомобиль одного из сотрудников администрации.
"Следуя инструкциям, подозреваемый изъял из тайника элементы двух самодельных взрывных устройств, хранение которых осуществлял в подсобном помещении по месту проживания. В ходе оперативно-разыскных мероприятий указанное лицо было задержано сотрудниками ФСБ России", - говорится в релизе.
В отношении фигуранта возбуждены дела о госизмене, подготовке к теракту, незаконному приобретению и хранению взрывных устройств. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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БелгородТерактГосизменаСБУ (Служба безопасности Украины)ПокушениеНовости
 
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