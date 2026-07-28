https://crimea.ria.ru/20260728/agent-sbu-gotovil-pokushenie-na-rossiyskogo-chinovnika-v-belgorode-1158037272.html

Агент СБУ готовил покушение на российского чиновника в Белгороде

Агент СБУ готовил покушение на российского чиновника в Белгороде - РИА Новости Крым, 28.07.2026

Агент СБУ готовил покушение на российского чиновника в Белгороде

В Белгороде задержан агент украинских спецслужб, готовивший покушение на сотрудника российской военно-гражданской администрации Харьковской области. Об этом... РИА Новости Крым, 28.07.2026

2026-07-28T10:08

2026-07-28T10:08

2026-07-28T10:08

белгород

теракт

госизмена

сбу (служба безопасности украины)

покушение

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. В Белгороде задержан агент украинских спецслужб, готовивший покушение на сотрудника российской военно-гражданской администрации Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.По данным ведомства, житель региона, завербованный Службой безопасности Украины, в Киеве прошел специальное обучение по организации тайниковых закладок, наружному наблюдению, использованию средств конспирации и обращению с взрывными устройствами и взрывчатыми веществами. Прибыв в Белгородскую область, злоумышленник установил наблюдение за сотрудниками военно-гражданской администрации. Полученные данные он передавал в СБУ.Мужчина по заданию украинских спецслужб должен был подорвать автомобиль одного из сотрудников администрации."Следуя инструкциям, подозреваемый изъял из тайника элементы двух самодельных взрывных устройств, хранение которых осуществлял в подсобном помещении по месту проживания. В ходе оперативно-разыскных мероприятий указанное лицо было задержано сотрудниками ФСБ России", - говорится в релизе.В отношении фигуранта возбуждены дела о госизмене, подготовке к теракту, незаконному приобретению и хранению взрывных устройств. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Хабаровска шпионил в пользу разведки Новой ЗеландииАгент Киева с бомбой задержана в Москве при попытке взорвать автоГотовил теракт на железной дороге: на Урале ликвидирован агент Киева

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, теракт, госизмена, сбу (служба безопасности украины), покушение, новости