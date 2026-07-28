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200 тысяч россиян пошли служить по контракту с начала года - РИА Новости Крым, 28.07.2026
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200 тысяч россиян пошли служить по контракту с начала года
200 тысяч россиян пошли служить по контракту с начала года - РИА Новости Крым, 28.07.2026
200 тысяч россиян пошли служить по контракту с начала года
Около 200 тысяч человек заключили контракты о прохождении военной службы с Вооруженных Силах России за первое полугодие. Об этом заявил зампред Совета... РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T22:24
2026-07-28T22:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Около 200 тысяч человек заключили контракты о прохождении военной службы с Вооруженных Силах России за первое полугодие. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания межведомственной комиссии Совбеза РФ.В частности, по его словам, набраны хорошие темпы комплектования войск беспилотных систем. В них поступило на службу около 40 тысяч военнослужащих.В апреле Медведев сообщал о том, что 127 тысяч россиян с начала текущего года заключили контракт с Минобороны о прохождении военной службы, еще 10 тысяч стали добровольцами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Будет ли новая волна мобилизации в РоссииДело добровольное: в Минобороны рассказали о поступлении в беспилотные войскаМинобороны открыло отбор в войска беспилотных систем
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РИА Новости Крым
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новости сво, вооруженные силы россии, армия и флот, совет безопасности россии , министерство обороны рф
200 тысяч россиян пошли служить по контракту с начала года

200 тысяч россиян заключили контракт с Минобороны с начала текущего года – Медведев

22:24 28.07.2026
 
© Пресс-служба Минобороны РФКонтрактники
Контрактники
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Около 200 тысяч человек заключили контракты о прохождении военной службы с Вооруженных Силах России за первое полугодие. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания межведомственной комиссии Совбеза РФ.
"Контракты о прохождении военной службы за первые шесть месяцев текущего года заключили около 200 тысяч человек. Кроме того, более 16 тысяч наших граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону специальной военной операции", – проинформировал Медведев.
В частности, по его словам, набраны хорошие темпы комплектования войск беспилотных систем. В них поступило на службу около 40 тысяч военнослужащих.
"Ну и хочу отметить, что и в июле текущего года соответствующие темпы комплектования сохраняются… По результатам первого полугодия потребности вооруженных Сил в личном составе полностью удовлетворены. Будем и впредь повышать эффективность этой работы", – заявил зампред Совбеза.
В апреле Медведев сообщал о том, что 127 тысяч россиян с начала текущего года заключили контракт с Минобороны о прохождении военной службы, еще 10 тысяч стали добровольцами.
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