200 тысяч россиян пошли служить по контракту с начала года
200 тысяч россиян заключили контракт с Минобороны с начала текущего года – Медведев
© Пресс-служба Минобороны РФКонтрактники
© Пресс-служба Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Около 200 тысяч человек заключили контракты о прохождении военной службы с Вооруженных Силах России за первое полугодие. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания межведомственной комиссии Совбеза РФ.
"Контракты о прохождении военной службы за первые шесть месяцев текущего года заключили около 200 тысяч человек. Кроме того, более 16 тысяч наших граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону специальной военной операции", – проинформировал Медведев.
В частности, по его словам, набраны хорошие темпы комплектования войск беспилотных систем. В них поступило на службу около 40 тысяч военнослужащих.
"Ну и хочу отметить, что и в июле текущего года соответствующие темпы комплектования сохраняются… По результатам первого полугодия потребности вооруженных Сил в личном составе полностью удовлетворены. Будем и впредь повышать эффективность этой работы", – заявил зампред Совбеза.
В апреле Медведев сообщал о том, что 127 тысяч россиян с начала текущего года заключили контракт с Минобороны о прохождении военной службы, еще 10 тысяч стали добровольцами.
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