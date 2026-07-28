https://crimea.ria.ru/20260728/200-tysyach-rossiyan-poshli-sluzhit-po-kontraktu-s-nachala-goda-1158061350.html

200 тысяч россиян пошли служить по контракту с начала года

200 тысяч россиян пошли служить по контракту с начала года - РИА Новости Крым, 28.07.2026

200 тысяч россиян пошли служить по контракту с начала года

Около 200 тысяч человек заключили контракты о прохождении военной службы с Вооруженных Силах России за первое полугодие. Об этом заявил зампред Совета... РИА Новости Крым, 28.07.2026

2026-07-28T22:24

2026-07-28T22:24

2026-07-28T22:24

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вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Около 200 тысяч человек заключили контракты о прохождении военной службы с Вооруженных Силах России за первое полугодие. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания межведомственной комиссии Совбеза РФ.В частности, по его словам, набраны хорошие темпы комплектования войск беспилотных систем. В них поступило на службу около 40 тысяч военнослужащих.В апреле Медведев сообщал о том, что 127 тысяч россиян с начала текущего года заключили контракт с Минобороны о прохождении военной службы, еще 10 тысяч стали добровольцами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Будет ли новая волна мобилизации в РоссииДело добровольное: в Минобороны рассказали о поступлении в беспилотные войскаМинобороны открыло отбор в войска беспилотных систем

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, армия и флот, совет безопасности россии , министерство обороны рф