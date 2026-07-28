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1,3 миллиона абитуриентов подали заявления о зачислении в вуз на Госуслугах

1,3 миллиона абитуриентов подали заявления о зачислении в вуз на Госуслугах - РИА Новости Крым, 28.07.2026

1,3 миллиона абитуриентов подали заявления о зачислении в вуз на Госуслугах

В России подавляющее большинство абитуриентов в этом году при подаче заявлений в вуз воспользовались порталом Госуслуги. Об этом сообщает Минцифры. РИА Новости Крым, 28.07.2026

2026-07-28T09:24

2026-07-28T09:24

2026-07-28T09:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. В России подавляющее большинство абитуриентов в этом году при подаче заявлений в вуз воспользовались порталом Госуслуги. Об этом сообщает Минцифры.После зачисления все студенты смогут перейти с Госуслуг в чат своего курса на национальной платформе МАКС. Кроме того, на портале для них будут сформированы электронный студенческий билет и электронная зачетка, отметили в профильном министерстве.При этом уточняется, что в прошлом году за аналогичный период Госуслугами воспользовались 77% абитуриентов.Изначально на портал подали 4,3 миллиона заявлений, что на 72% больше, чем в прошлом году. Иностранцы подали еще 58 тысяч заявлений, в том числе 19 тысяч через приложение ruID, благодаря которому поступить в вуз можно еще до визита в Россию, обозначили в пресс-службе.Очную форму обучения выбрали 58% абитуриентов, очно-заочную предпочли 16%, остальные - заочную.Ранее сообщалось, что крымские абитуриенты чаще всего выбирают направления туризма и дизайна, а также хотят учиться на хореографов и режиссеров. Популярностью в Крыму также пользуются медицинские специальности и специальности, связанные с IT-технологиями, юриспруденция, сельское хозяйство и агротехнологии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из санитарок в медсестры – в Крыму открыли очно-заочную форму обученияВ России абитуриентам доступно около 1,5 млн бюджетных местВ Севастополе студентам-медикам будут доплачивать с первого курса

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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