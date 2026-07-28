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1,3 миллиона абитуриентов подали заявления о зачислении в вуз на Госуслугах
1,3 миллиона абитуриентов подали заявления о зачислении в вуз на Госуслугах - РИА Новости Крым, 28.07.2026
1,3 миллиона абитуриентов подали заявления о зачислении в вуз на Госуслугах
В России подавляющее большинство абитуриентов в этом году при подаче заявлений в вуз воспользовались порталом Госуслуги. Об этом сообщает Минцифры. РИА Новости Крым, 28.07.2026
2026-07-28T09:24
2026-07-28T09:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. В России подавляющее большинство абитуриентов в этом году при подаче заявлений в вуз воспользовались порталом Госуслуги. Об этом сообщает Минцифры.После зачисления все студенты смогут перейти с Госуслуг в чат своего курса на национальной платформе МАКС. Кроме того, на портале для них будут сформированы электронный студенческий билет и электронная зачетка, отметили в профильном министерстве.При этом уточняется, что в прошлом году за аналогичный период Госуслугами воспользовались 77% абитуриентов.Изначально на портал подали 4,3 миллиона заявлений, что на 72% больше, чем в прошлом году. Иностранцы подали еще 58 тысяч заявлений, в том числе 19 тысяч через приложение ruID, благодаря которому поступить в вуз можно еще до визита в Россию, обозначили в пресс-службе.Очную форму обучения выбрали 58% абитуриентов, очно-заочную предпочли 16%, остальные - заочную.Ранее сообщалось, что крымские абитуриенты чаще всего выбирают направления туризма и дизайна, а также хотят учиться на хореографов и режиссеров. Популярностью в Крыму также пользуются медицинские специальности и специальности, связанные с IT-технологиями, юриспруденция, сельское хозяйство и агротехнологии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из санитарок в медсестры – в Крыму открыли очно-заочную форму обученияВ России абитуриентам доступно около 1,5 млн бюджетных местВ Севастополе студентам-медикам будут доплачивать с первого курса
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1,3 миллиона абитуриентов подали заявления о зачислении в вуз на Госуслугах
В России 94% абитуриентов подали заявления о зачислении в вуз через Госуслуги - Минцифры
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. В России подавляющее большинство абитуриентов в этом году при подаче заявлений в вуз воспользовались порталом Госуслуги. Об этом сообщает Минцифры.
"Вузы завершают приемную кампанию на бюджетные места на бакалавриат, специалитет и базовое высшее образование. Почти 1,3 миллиона человек подавали заявления с Госуслугами. Это 94% абитуриентов", - говорится в сообщении.
После зачисления все студенты смогут перейти с Госуслуг в чат своего курса на национальной платформе МАКС. Кроме того, на портале для них будут сформированы электронный студенческий билет и электронная зачетка, отметили в профильном министерстве.
При этом уточняется, что в прошлом году за аналогичный период Госуслугами воспользовались 77% абитуриентов.
Изначально на портал подали 4,3 миллиона заявлений, что на 72% больше, чем в прошлом году. Иностранцы подали еще 58 тысяч заявлений, в том числе 19 тысяч через приложение ruID, благодаря которому поступить в вуз можно еще до визита в Россию, обозначили в пресс-службе.
Очную форму обучения выбрали 58% абитуриентов, очно-заочную предпочли 16%, остальные - заочную.
В число самых востребованных специальностей в 2026 году вошли информатика и вычислительная техника, менеджмент, экономика, юриспруденция и педагогическое образование. Чаще всего абитуриенты выбирают московские и питерские вузы, добавили в Минцифры.
Ранее сообщалось, что крымские абитуриенты чаще всего выбирают
направления туризма и дизайна, а также хотят учиться на хореографов и режиссеров. Популярностью в Крыму также пользуются медицинские специальности и специальности, связанные с IT-технологиями, юриспруденция, сельское хозяйство и агротехнологии.
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