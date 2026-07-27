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Жителей Алушты просят подавать заявления на выплату по ЧС лично
Жителей Алушты просят подавать заявления на выплату по ЧС лично - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Жителей Алушты просят подавать заявления на выплату по ЧС лично
Прием документов на выплаты пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций через "Госуслуги" приостановлен, жителей Алушты просят приносить бумаги лично в... РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T16:08
2026-07-27T16:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Прием документов на выплаты пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций через "Госуслуги" приостановлен, жителей Алушты просят приносить бумаги лично в центры приема документов. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева в своем канале в МАКС.Прием заявлений будет осуществляться в течение двух месяцев с момента объявления ЧС.В Алуште с понедельника открыли центры по приему документов для выплаты гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации. Ранее Огнева опубликовала актуальные адреса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вся Большая Алушта обесточенаГде в Алуште зарядить телефон без света – адресаВ Алуште расширили зону действия режима ЧС
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Жителей Алушты просят подавать заявления на выплату по ЧС лично
"Госуслуги" временно остановили прием заявлений от пострадавших при ЧС - мэр Алушты Огнева