https://crimea.ria.ru/20260727/zhitel-khabarovska-shpionil-v-polzu-razvedki-novoy-zelandii-1158005583.html

Житель Хабаровска шпионил в пользу разведки Новой Зеландии

Житель Хабаровска шпионил в пользу разведки Новой Зеландии - РИА Новости Крым, 27.07.2026

Житель Хабаровска шпионил в пользу разведки Новой Зеландии

По подозрению в государственной измене задержан житель Хабаровска. По информации ФСБ России, мужчина передавал данные разведке Новой Зеландии, пишет РИА... РИА Новости Крым, 27.07.2026

2026-07-27T09:15

2026-07-27T09:15

2026-07-27T09:15

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

госизмена

шпионаж

россия

новая зеландия

разведка

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. По подозрению в государственной измене задержан житель Хабаровска. По информации ФСБ России, мужчина передавал данные разведке Новой Зеландии, пишет РИА Новости.Речь идет о масштабном альянсе разведок Five Eyes, в который входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия.В отношении мужчины возбуждено дело по статье о государственной измене. Сейчас россиянин находится под стражей. Ему может грозить большой срок вплоть до пожизненного лишения свободы.Ранее сообщалось, что жительнице Луганской Народной Республике дали 13 лет колонии за работу на украинские спецслужбы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ЛНР за сотрудничество с Киевом задержаны местные жителиХотел подорвать авто бойца СВО: на Ставрополье предотвратили терактЗавербованному СБУ севастопольцу дали 17 лет за покушение на госизмену

россия

новая зеландия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), госизмена, шпионаж, россия, новая зеландия, разведка, новости