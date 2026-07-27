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Житель Хабаровска шпионил в пользу разведки Новой Зеландии
Житель Хабаровска шпионил в пользу разведки Новой Зеландии - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Житель Хабаровска шпионил в пользу разведки Новой Зеландии
По подозрению в государственной измене задержан житель Хабаровска. По информации ФСБ России, мужчина передавал данные разведке Новой Зеландии, пишет РИА... РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T09:15
2026-07-27T09:15
2026-07-27T09:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. По подозрению в государственной измене задержан житель Хабаровска. По информации ФСБ России, мужчина передавал данные разведке Новой Зеландии, пишет РИА Новости.Речь идет о масштабном альянсе разведок Five Eyes, в который входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия.В отношении мужчины возбуждено дело по статье о государственной измене. Сейчас россиянин находится под стражей. Ему может грозить большой срок вплоть до пожизненного лишения свободы.Ранее сообщалось, что жительнице Луганской Народной Республике дали 13 лет колонии за работу на украинские спецслужбы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ЛНР за сотрудничество с Киевом задержаны местные жителиХотел подорвать авто бойца СВО: на Ставрополье предотвратили терактЗавербованному СБУ севастопольцу дали 17 лет за покушение на госизмену
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), госизмена, шпионаж, россия, новая зеландия, разведка, новости
Житель Хабаровска шпионил в пользу разведки Новой Зеландии
Работавшего на разведку Новой Зеландии жителя Хабаровска подозревают в госизмене