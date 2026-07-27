https://crimea.ria.ru/20260727/zelenskiy-zayavil-o-planakh-postroit-bolshoy-zavod-po-sborke-bpla-v-britanii-1158006164.html

Зеленский заявил о планах построить большой завод по сборке БПЛА в Британии

Зеленский заявил о планах построить большой завод по сборке БПЛА в Британии - РИА Новости Крым, 27.07.2026

Зеленский заявил о планах построить большой завод по сборке БПЛА в Британии

Владимир Зеленский заявил о намерении заключить сделку с Британией по строительству крупного завода по производству беспилотников. Об этом он заявил в интервью... РИА Новости Крым, 27.07.2026

2026-07-27T09:36

2026-07-27T09:36

2026-07-27T09:36

владимир зеленский

украина

новости

великобритания

в мире

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июл – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заявил о намерении заключить сделку с Британией по строительству крупного завода по производству беспилотников. Об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News.По словам Зеленского, он хочет заключить "очень сильную" сделку по дронам с новым британским премьером Энди Бернемом.Ранее в интервью американской блогерше Лоре Лумер Зеленский заявил, что Украина и США планируют начать совместное производство беспилотников на территории Штатов. По его словам, документ о сделке уже почти готов.Ранее в Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рубио ответил на требование РФ прекратить накачивать Киев оружиемКиев получит лицензию на производство ракет SCALP – МакронУкраина получит от США лицензию на производство систем Patriot – Трамп

украина

великобритания

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, украина, новости, великобритания, в мире, беспилотник (бпла, дрон)