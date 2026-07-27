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Зеленский заявил о планах построить большой завод по сборке БПЛА в Британии - РИА Новости Крым, 27.07.2026
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Зеленский заявил о планах построить большой завод по сборке БПЛА в Британии
Зеленский заявил о планах построить большой завод по сборке БПЛА в Британии - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Зеленский заявил о планах построить большой завод по сборке БПЛА в Британии
Владимир Зеленский заявил о намерении заключить сделку с Британией по строительству крупного завода по производству беспилотников. Об этом он заявил в интервью... РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T09:36
2026-07-27T09:36
владимир зеленский
украина
новости
великобритания
в мире
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июл – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заявил о намерении заключить сделку с Британией по строительству крупного завода по производству беспилотников. Об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News.По словам Зеленского, он хочет заключить "очень сильную" сделку по дронам с новым британским премьером Энди Бернемом.Ранее в интервью американской блогерше Лоре Лумер Зеленский заявил, что Украина и США планируют начать совместное производство беспилотников на территории Штатов. По его словам, документ о сделке уже почти готов.Ранее в Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рубио ответил на требование РФ прекратить накачивать Киев оружиемКиев получит лицензию на производство ракет SCALP – МакронУкраина получит от США лицензию на производство систем Patriot – Трамп
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владимир зеленский, украина, новости, великобритания, в мире, беспилотник (бпла, дрон)
Зеленский заявил о планах построить большой завод по сборке БПЛА в Британии

Зеленский намерен предложить Британии построить крупный завод по производству дронов

09:36 27.07.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский проводит совещание с военными
Владимир Зеленский проводит совещание с военными
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июл – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заявил о намерении заключить сделку с Британией по строительству крупного завода по производству беспилотников. Об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News.
"Я хочу построить большой-большой завод в Британии, предложить новые технологии и делиться ими с нашими партнерами. Конечно, мы готовы делиться нашим опытом с Британией и надеюсь, что Британия также", – цитирует РИА Новости главу киевского режима.
По словам Зеленского, он хочет заключить "очень сильную" сделку по дронам с новым британским премьером Энди Бернемом.
Ранее в интервью американской блогерше Лоре Лумер Зеленский заявил, что Украина и США планируют начать совместное производство беспилотников на территории Штатов. По его словам, документ о сделке уже почти готов.
Ранее в Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект.
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Владимир ЗеленскийУкраинаНовостиВеликобританияВ миреБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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