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Зеленский назвал главную задачу руководства ВСУ - РИА Новости Крым, 27.07.2026
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Зеленский назвал главную задачу руководства ВСУ
Зеленский назвал главную задачу руководства ВСУ - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Зеленский назвал главную задачу руководства ВСУ
Главным вызовом для киевского режима является мобилизация простых украинцев, процесс которой должен стать "эффективнее". Об этом заявил глава киевского режима... РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T10:15
2026-07-27T10:15
украина
мобилизация на украине
всу (вооруженные силы украины)
владимир зеленский
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Главным вызовом для киевского режима является мобилизация простых украинцев, процесс которой должен стать "эффективнее". Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью Sky News.По его словам, именно это стало причиной отставок экс-главы МО Украины Михаила Федорова и экс-главкома ВСУ Александра Сырского, которые не могли наладить между собой эффективный диалог. Еще одна важная для Киева задача – усиление ПВО. Сейчас киевскому режиму не хватает противоракетных систем, признал он.Украинское общество находится на грани силового противостояния с властями из-за принудительной мобилизации, заявлял ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Зачастую это приводит к потасовкам между людьми и военкомами.В частности, во Львове 8 июля произошла масштабная стычка между группой местных жителей и сотрудниками ТЦК. Поводом послужила силовая мобилизация 20-летнего мужчины, которого сотрудники ТЦК избили. В беспорядках приняли участие более 200 человек. Люди заблокировали автомобиль военкомов, разбили его и перевернули. Зеленский назвал произошедшее "очень плохой историей". Позже участников бунта заставили публично извиняться и кричать "слава ТЦК". Один из них при этом обязался пойти служить в армию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский бунт: станет ли Львов триггером протестов против ЗеленскогоСотрудники ТЦК мобилизовали священникаДо распада Украины осталось не так много времени – политолог
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РИА Новости Крым
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4.7
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украина, мобилизация на украине, всу (вооруженные силы украины), владимир зеленский, новости сво
Зеленский назвал главную задачу руководства ВСУ

Главной задачей нового руководства ВСУ является мобилизация украинцев – Зеленский

10:15 27.07.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Главным вызовом для киевского режима является мобилизация простых украинцев, процесс которой должен стать "эффективнее". Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью Sky News.
"Главный вызов – мобилизация. Нам нужен новый подход, новые шаги. Возможно, не очень быстрые и не радикальные, но, чтобы найти способ это сделать, мне нужно единство между Министерством обороны и военным командованием", — цитирует выдержку из интервью РИА Новости.
По его словам, именно это стало причиной отставок экс-главы МО Украины Михаила Федорова и экс-главкома ВСУ Александра Сырского, которые не могли наладить между собой эффективный диалог. Еще одна важная для Киева задача – усиление ПВО. Сейчас киевскому режиму не хватает противоракетных систем, признал он.
Украинское общество находится на грани силового противостояния с властями из-за принудительной мобилизации, заявлял ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Зачастую это приводит к потасовкам между людьми и военкомами.
В частности, во Львове 8 июля произошла масштабная стычка между группой местных жителей и сотрудниками ТЦК. Поводом послужила силовая мобилизация 20-летнего мужчины, которого сотрудники ТЦК избили. В беспорядках приняли участие более 200 человек. Люди заблокировали автомобиль военкомов, разбили его и перевернули. Зеленский назвал произошедшее "очень плохой историей". Позже участников бунта заставили публично извиняться и кричать "слава ТЦК". Один из них при этом обязался пойти служить в армию.
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УкраинаМобилизация на УкраинеВСУ (Вооруженные силы Украины)Владимир ЗеленскийНовости СВО
 
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