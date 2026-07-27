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Захарова назвала решение ЮНЕСКО по Херсонесу признаком политизации - РИА Новости Крым, 27.07.2026
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Захарова назвала решение ЮНЕСКО по Херсонесу признаком политизации
Захарова назвала решение ЮНЕСКО по Херсонесу признаком политизации - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Захарова назвала решение ЮНЕСКО по Херсонесу признаком политизации
Решение ЮНЕСКО внести Херсонес Таврический в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой, является свидетельством политизации данного... РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T16:31
2026-07-27T16:31
крым
новости крыма
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
историко-археологический музей-заповедник "херсонес таврический"
юнеско
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июл – РИА Новости Крым. Решение ЮНЕСКО внести Херсонес Таврический в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой, является свидетельством политизации данного экспертного органа ООН. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.23 июля комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО включил древний город Херсонес Таврический в Севастополе в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой. Решение было принято после обращения Украины, которая заявила, что памятнику угрожают якобы "незаконные археологические раскопки, строительство, разрушение исторического слоя и вывоз культурных ценностей".Она напомнила, что с 2014 года Украина не имеет никакого отношения к управлению этим объектом и соответственно не может давать достоверную оценку его состоянию. При этом центр всемирного наследия ЮНЕСКО с 2014 года отказывается принимать документацию, подготовленную руководством самого музея. Также организация игнорирует готовность российской стороны принять представителей ЮНЕСКО для мониторинга ситуации на объекте при соблюдении российского законодательства применительно к Крыму, подчеркнула дипломат.Захарова отметила, что реальная угроза для Херсонеса Таврического исходит именно от киевского режима.Представитель МИД РФ добавила, что Россия неукоснительно соблюдает свои обязательства в рамках Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, и делает все возможное, чтобы в текущих непростых условиях сохранить Херсонес Таврический и его памятники для современников и потомков.В ночь на 10 июня вражеский беспилотник целенаправленно атаковал здание объекта культурного наследия – Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг.". Удар по зданию произошел в 02-48, вызвав пожар, который ликвидировали только спустя 29 часов. Глава города оповестил, что "великий шедевр Франца Рубо был практически уничтожен".Позже руководство и сотрудники музея сообщили, что почти полностью выгорели интерьеры, в частности предметный план, а также полотно, которое является не работой Франца Рубо, а его копией, созданной в середине прошлого века к столетию Крымской войны группой советских художников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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крым, новости крыма, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, историко-археологический музей-заповедник "херсонес таврический", юнеско, севастополь, новости севастополя
Захарова назвала решение ЮНЕСКО по Херсонесу признаком политизации

Захарова назвала решение ЮНЕСКО по Херсонесу признаком политизации

16:31 27.07.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКСХерсонес Таврический
Херсонес Таврический
© Михаил Развожаев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июл – РИА Новости Крым. Решение ЮНЕСКО внести Херсонес Таврический в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой, является свидетельством политизации данного экспертного органа ООН. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
23 июля комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО включил древний город Херсонес Таврический в Севастополе в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой. Решение было принято после обращения Украины, которая заявила, что памятнику угрожают якобы "незаконные археологические раскопки, строительство, разрушение исторического слоя и вывоз культурных ценностей".
"Мы расцениваем этот шаг ЮНЕСКО как свидетельство опасной тенденции к политизации сугубо экспертного органа ООН", - сказала Захарова на брифинге в понедельник.
Она напомнила, что с 2014 года Украина не имеет никакого отношения к управлению этим объектом и соответственно не может давать достоверную оценку его состоянию. При этом центр всемирного наследия ЮНЕСКО с 2014 года отказывается принимать документацию, подготовленную руководством самого музея. Также организация игнорирует готовность российской стороны принять представителей ЮНЕСКО для мониторинга ситуации на объекте при соблюдении российского законодательства применительно к Крыму, подчеркнула дипломат.
Захарова отметила, что реальная угроза для Херсонеса Таврического исходит именно от киевского режима.
"Уникальные памятники Крыма регулярно подвергаются террористическим атакам, опасности беспилотных ударов. В заповедных зонах регулярно находят обломки ракет, беспилотников, которые киевский режим принимает от западных кураторов", - указала она.
Представитель МИД РФ добавила, что Россия неукоснительно соблюдает свои обязательства в рамках Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, и делает все возможное, чтобы в текущих непростых условиях сохранить Херсонес Таврический и его памятники для современников и потомков.
В ночь на 10 июня вражеский беспилотник целенаправленно атаковал здание объекта культурного наследия – Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг.". Удар по зданию произошел в 02-48, вызвав пожар, который ликвидировали только спустя 29 часов. Глава города оповестил, что "великий шедевр Франца Рубо был практически уничтожен".
Позже руководство и сотрудники музея сообщили, что почти полностью выгорели интерьеры, в частности предметный план, а также полотно, которое является не работой Франца Рубо, а его копией, созданной в середине прошлого века к столетию Крымской войны группой советских художников.
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КрымНовости КрымаМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Мария ЗахароваИсторико-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический"ЮНЕСКОСевастопольНовости Севастополя
 
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