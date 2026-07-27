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Выплаты при ЧС в Крыму: сколько подано заявлений и кто уже получил деньги
Выплаты при ЧС в Крыму: сколько подано заявлений и кто уже получил деньги - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Выплаты при ЧС в Крыму: сколько подано заявлений и кто уже получил деньги
Жители Крыма подали более 210 тысяч заявлений на выплату пострадавшим в результате ЧС. Об этом РИА Новости Крым сообщили в региональном министерстве труда и... РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T15:25
2026-07-27T15:25
2026-07-27T15:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Жители Крыма подали более 210 тысяч заявлений на выплату пострадавшим в результате ЧС. Об этом РИА Новости Крым сообщили в региональном министерстве труда и социальной защиты.Там уточнили, что из общего числа заявлений порядка 200 тысяч крымчане подали через портал "Госуслуги". Выплата при ЧС в КрымуЖители республики, пострадавшие в результате ЧС в Крыму, режим которой был введен 26 июня, могут получить единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей на каждого члена семьи. Условие выплаты: нарушение жизнедеятельности в результате отсутствия в течение более 48 часов непрерывно электроснабжения или водоснабжения (если не было подвоза воды). Важным условием является факт проживания гражданина в жилом помещении во время ЧС. Выплата производится однократно.Нарушение условий жизнедеятельности подтверждается комиссиями администраций муниципалитетов по результатам выхода по адресу проживания заявителя, с учетом сведений РЭС или водоканала. Позже стало известно, что Минфин России выделит Крыму дополнительно пять миллиардов рублей на выплату компенсаций жителям, которые оставались без электричества более двух суток.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане получат выплаты за поврежденное в период ЧС жильеКрымчанам планируют выплатить компенсации за поврежденное при атаках ВСУ жилье в течение 3 днейКрымчане получат выплаты за уничтоженные при атаках ВСУ автомобили
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крым, новости крыма, режим чс, отключение электроэнергии в крыму, минтруда крыма, выплаты и компенсации
Выплаты при ЧС в Крыму: сколько подано заявлений и кто уже получил деньги
В Крыму поступило более 210 тысяч заявлений на выплату пострадавшим при ЧС