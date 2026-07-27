Рейтинг@Mail.ru
Выплаты при ЧС в Крыму: сколько подано заявлений и кто уже получил деньги - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20260727/vyplaty-pri-chs-v-krymu-skolko-podano-zayavleniy-i-kto-uzhe-poluchil-dengi-1158019685.html
Выплаты при ЧС в Крыму: сколько подано заявлений и кто уже получил деньги
Выплаты при ЧС в Крыму: сколько подано заявлений и кто уже получил деньги - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Выплаты при ЧС в Крыму: сколько подано заявлений и кто уже получил деньги
Жители Крыма подали более 210 тысяч заявлений на выплату пострадавшим в результате ЧС. Об этом РИА Новости Крым сообщили в региональном министерстве труда и... РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T15:25
2026-07-27T15:25
крым
новости крыма
режим чс
отключение электроэнергии в крыму
минтруда крыма
выплаты и компенсации
эксклюзивы риа новости крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0f/1122374322_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_5738cce8d826ab67b7cf31e23ae8efe2.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Жители Крыма подали более 210 тысяч заявлений на выплату пострадавшим в результате ЧС. Об этом РИА Новости Крым сообщили в региональном министерстве труда и социальной защиты.Там уточнили, что из общего числа заявлений порядка 200 тысяч крымчане подали через портал "Госуслуги". Выплата при ЧС в КрымуЖители республики, пострадавшие в результате ЧС в Крыму, режим которой был введен 26 июня, могут получить единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей на каждого члена семьи. Условие выплаты: нарушение жизнедеятельности в результате отсутствия в течение более 48 часов непрерывно электроснабжения или водоснабжения (если не было подвоза воды). Важным условием является факт проживания гражданина в жилом помещении во время ЧС. Выплата производится однократно.Нарушение условий жизнедеятельности подтверждается комиссиями администраций муниципалитетов по результатам выхода по адресу проживания заявителя, с учетом сведений РЭС или водоканала. Позже стало известно, что Минфин России выделит Крыму дополнительно пять миллиардов рублей на выплату компенсаций жителям, которые оставались без электричества более двух суток.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане получат выплаты за поврежденное в период ЧС жильеКрымчанам планируют выплатить компенсации за поврежденное при атаках ВСУ жилье в течение 3 днейКрымчане получат выплаты за уничтоженные при атаках ВСУ автомобили
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0f/1122374322_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_907467dc102d7ee5363982eeaad66089.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, режим чс, отключение электроэнергии в крыму, минтруда крыма, выплаты и компенсации
Выплаты при ЧС в Крыму: сколько подано заявлений и кто уже получил деньги

В Крыму поступило более 210 тысяч заявлений на выплату пострадавшим при ЧС

15:25 27.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Жители Крыма подали более 210 тысяч заявлений на выплату пострадавшим в результате ЧС. Об этом РИА Новости Крым сообщили в региональном министерстве труда и социальной защиты.
"В органы соцзащиты Республики Крым поступило более 210 тысяч заявлений на получение единовременной денежной выплаты в связи с продолжительными перебоями в подаче электроэнергии и водоснабжения", – рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что из общего числа заявлений порядка 200 тысяч крымчане подали через портал "Госуслуги".
Выплата при ЧС в Крыму
Жители республики, пострадавшие в результате ЧС в Крыму, режим которой был введен 26 июня, могут получить единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей на каждого члена семьи.
Условие выплаты: нарушение жизнедеятельности в результате отсутствия в течение более 48 часов непрерывно электроснабжения или водоснабжения (если не было подвоза воды). Важным условием является факт проживания гражданина в жилом помещении во время ЧС. Выплата производится однократно.
Нарушение условий жизнедеятельности подтверждается комиссиями администраций муниципалитетов по результатам выхода по адресу проживания заявителя, с учетом сведений РЭС или водоканала.
Позже стало известно, что Минфин России выделит Крыму дополнительно пять миллиардов рублей на выплату компенсаций жителям, которые оставались без электричества более двух суток.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымчане получат выплаты за поврежденное в период ЧС жилье
Крымчанам планируют выплатить компенсации за поврежденное при атаках ВСУ жилье в течение 3 дней
Крымчане получат выплаты за уничтоженные при атаках ВСУ автомобили
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымНовости КрымаРежим ЧСОтключение электроэнергии в КрымуМинтруда КрымаВыплаты и компенсации
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:37Вся Большая Алушта обесточена
15:25Выплаты при ЧС в Крыму: сколько подано заявлений и кто уже получил деньги
15:17Крымский мост после открытия – сколько ждать очереди на проезд
15:10Путин ответил на предложения действовать "посмелее" в ходе СВО
15:00Три человека пострадали в ДТП с микроавтобусом и фургоном в Севастополе
14:49Терапию от гепатита С в Крыму можно получить бесплатно
14:37Они стали ангелами: в Крыму почтили память детей – жертв войны в Донбассе
14:30Крымский мост открыт
14:24Народ России никому и никогда не удастся сломить – Путин
14:13Россия добьется целей СВО – Путин
14:06Перевалку нефти на терминале КТК в Черном море возобновили
13:58Три человека остаются в стационаре после удара ВСУ по многоэтажке в Ялте
13:55Крымский мост снова закрыт
13:51"Герани" сожгли логистический центр ВСУ в Кривом Роге
13:37Выплаты пострадавшим от ЧС – куда нести документы в Алуште
13:27Новости Белгорода: до 17 человек выросло число раненных при атаках ВСУ
13:16Поезда "Таврия" в Крым будут курсировать до Керчи до 3 августа
13:09Тысячные потери Киева: армия России улучшает позиции в зоне СВО
13:05ВТБ: банки во II полугодии нарастят выплаты кешбэка на треть
12:54Как будут защищать российские торговые суда - ответ Кремля
Лента новостейМолния