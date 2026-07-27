https://crimea.ria.ru/20260727/vyplaty-postradavshim-ot-chs--kuda-nesti-dokumenty-v-alushte-1158016093.html

Выплаты пострадавшим от ЧС – куда нести документы в Алуште

Выплаты пострадавшим от ЧС – куда нести документы в Алуште - РИА Новости Крым, 27.07.2026

Выплаты пострадавшим от ЧС – куда нести документы в Алуште

В Алуште с понедельника открываются центры по приему документов для выплаты гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации. Актуальные адреса... РИА Новости Крым, 27.07.2026

2026-07-27T13:37

2026-07-27T13:37

2026-07-27T13:37

алушта

режим чс

выплаты и компенсации

галина огнева

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В Алуште с понедельника открываются центры по приему документов для выплаты гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации. Актуальные адреса опубликовала глава администрации города Галина Огнева.По ее словам, в Алуште работают 12 центров по следующим адресам:На территории Изобильненского терроргана открыты четыре центра:На территории поселка Приветное работают два центра:В границах Маломаякского территориального органа открыты пять центров:На территории Партенита центр работает в здании Партенитского территориального органа по улице Парковая,2.В Малореченском – на территории Малореченского терроргана, по Фруктовой 1,А.В селе Солнечногорском – в помещении местного сельского клуба, ул. Шоссейная,5.В Генеральском – на базе Фельдшерско-акушерского пункта, ул. Клубная,1.Режим чрезвычайной ситуации введен в Алуште с 25 июля, сообщала ранее Огнева. 26 июля еще пять алуштинских поселков вошли в зону действия режима ЧС, объявленного в муниципалитете в связи с отсутствием электроэнергии из-за атак ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Алуште зарядить телефон без света – адресаВ Алуште уточнили границы зоны ЧСВ Крыму и Севастополе ввели режим ЧС

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алушта, режим чс, выплаты и компенсации, галина огнева, крым, новости крыма