Выплаты пострадавшим от ЧС – куда нести документы в Алуште
В Алуште открывают Центры приема документов на выплаты пострадавшим от ЧС - адреса
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевФонтан возле здания алуштинской горадминистрации
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В Алуште с понедельника открываются центры по приему документов для выплаты гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации. Актуальные адреса опубликовала глава администрации города Галина Огнева.
"Сегодня с 14:00 начинают работу центры по приему документов для выплат гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера",– проинформировала Огнева в своем канале в МАКС .
По ее словам, в Алуште работают 12 центров по следующим адресам:
- —Добро.Центр, Алушта, ул. Таврическая, 1;
- —Военно-учетный стол Администрации Алушты, ул. Владимира Хромых, 25;
- —Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, Заречная, 8А;
- —Алуштинский центр социальных служб для семьи, детей и молодежи, ул. Симферопольская, 24;
- —Территориальное общественное самоуправление (ТОС) "Октябрьский", ул. Октябрьская, 51;
- —Алуштинский филиал Романовского колледжа индустрии гостеприимства, ул. Ялтинская, 19;
- —Территориальное общественное самоуправление (ТОС) "ул. Юбилейная", ул. Юбилейная, 16;
- —Территориальное общественное самоуправление (ТОС) "ул. 60 лет СССР", ул. 60 лет СССР, 15;
- —Территориальное общественное самоуправление (ТОС) "Черемушки", ул. Ленина, 47;
- —Центр занятости населения, ул. Судакская, 24Б;
- —Общественная организация "Патриоты Алушты", ул. Октябрьская, 34;
- —Городская библиотека № 1, микрорайон "Мирный", ул. Туристов, 5а.
На территории Изобильненского терроргана открыты четыре центра:
- —Изобильненский территориальный орган, ул. Центральная,1;
- —Фельдшерско-акушерский пункт в Нижней Кутузовке, ул. Центральная,3К;
- —Фельдшерско-акушерский пункт в Верхней Кутузовке, ул.Чатырдагская, 1Л;
- —Лучистовский террорган, ул. Шоссейная,22;
- —Фельдшерско-акушерский пункт в Розовом, Мирное,20Б.
На территории поселка Приветное работают два центра:
- —Приветненский территориальный орган, ул. Ленина,13;
- —Приветненский сельский клуб, перю Почтовый,3А.
В границах Маломаякского территориального органа открыты пять центров:
- —Маломаякский территориальный орган, село Малый Маяк, ул. Кооперативная,8;
- —Запрудненский сельский клуб, село Запрудное, ул. Спортивная, 1А;
- —Фельдшерско-акушерский пункт в селе Лавровое, ул. Водоемная,6В;
- —Фельдшерско-акушерский пункт в селе Кипарисное, Лесная,2В;
- —Фельдшерско-акушерский пункт в селе Лазурное, ул. Головкинского, 17;
- —База отдыха "Таврида-Азот", поселок Утес,ул. Гагариной,15.
На территории Партенита центр работает в здании Партенитского территориального органа по улице Парковая,2.
В Малореченском – на территории Малореченского терроргана, по Фруктовой 1,А.
В селе Солнечногорском – в помещении местного сельского клуба, ул. Шоссейная,5.
В Генеральском – на базе Фельдшерско-акушерского пункта, ул. Клубная,1.
Как уточнила мэр, центры будет работать с понедельника по субботу, с 9 до полудня и с 14 до 19 часов. Для оформления заявления на выплаты при себе необходимо иметь паспорт и реквизиты банковского счета. Для оформления выплат на детей дополнительно предоставляются свидетельство о рождении или паспорт ребенка, документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства или пребывания.
Режим чрезвычайной ситуации введен в Алуште с 25 июля, сообщала ранее Огнева. 26 июля еще пять алуштинских поселков вошли в зону действия режима ЧС, объявленного в муниципалитете в связи с отсутствием электроэнергии из-за атак ВСУ.
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