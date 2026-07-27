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Выплаты пострадавшим от ЧС – куда нести документы в Алуште - РИА Новости Крым, 27.07.2026
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Выплаты пострадавшим от ЧС – куда нести документы в Алуште
Выплаты пострадавшим от ЧС – куда нести документы в Алуште - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Выплаты пострадавшим от ЧС – куда нести документы в Алуште
В Алуште с понедельника открываются центры по приему документов для выплаты гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации. Актуальные адреса... РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T13:37
2026-07-27T13:37
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режим чс
выплаты и компенсации
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В Алуште с понедельника открываются центры по приему документов для выплаты гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации. Актуальные адреса опубликовала глава администрации города Галина Огнева.По ее словам, в Алуште работают 12 центров по следующим адресам:На территории Изобильненского терроргана открыты четыре центра:На территории поселка Приветное работают два центра:В границах Маломаякского территориального органа открыты пять центров:На территории Партенита центр работает в здании Партенитского территориального органа по улице Парковая,2.В Малореченском – на территории Малореченского терроргана, по Фруктовой 1,А.В селе Солнечногорском – в помещении местного сельского клуба, ул. Шоссейная,5.В Генеральском – на базе Фельдшерско-акушерского пункта, ул. Клубная,1.Режим чрезвычайной ситуации введен в Алуште с 25 июля, сообщала ранее Огнева. 26 июля еще пять алуштинских поселков вошли в зону действия режима ЧС, объявленного в муниципалитете в связи с отсутствием электроэнергии из-за атак ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Алуште зарядить телефон без света – адресаВ Алуште уточнили границы зоны ЧСВ Крыму и Севастополе ввели режим ЧС
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96
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алушта, режим чс, выплаты и компенсации, галина огнева, крым, новости крыма
Выплаты пострадавшим от ЧС – куда нести документы в Алуште

В Алуште открывают Центры приема документов на выплаты пострадавшим от ЧС - адреса

13:37 27.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевФонтан возле здания алуштинской горадминистрации
Фонтан возле здания алуштинской горадминистрации - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В Алуште с понедельника открываются центры по приему документов для выплаты гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации. Актуальные адреса опубликовала глава администрации города Галина Огнева.
"Сегодня с 14:00 начинают работу центры по приему документов для выплат гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера",– проинформировала Огнева в своем канале в МАКС .
По ее словам, в Алуште работают 12 центров по следующим адресам:
  • Добро.Центр, Алушта, ул. Таврическая, 1;
  • Военно-учетный стол Администрации Алушты, ул. Владимира Хромых, 25;
  • Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, Заречная, 8А;
  • Алуштинский центр социальных служб для семьи, детей и молодежи, ул. Симферопольская, 24;
  • Территориальное общественное самоуправление (ТОС) "Октябрьский", ул. Октябрьская, 51;
  • Алуштинский филиал Романовского колледжа индустрии гостеприимства, ул. Ялтинская, 19;
  • Территориальное общественное самоуправление (ТОС) "ул. Юбилейная", ул. Юбилейная, 16;
  • Территориальное общественное самоуправление (ТОС) "ул. 60 лет СССР", ул. 60 лет СССР, 15;
  • Территориальное общественное самоуправление (ТОС) "Черемушки", ул. Ленина, 47;
  • Центр занятости населения, ул. Судакская, 24Б;
  • Общественная организация "Патриоты Алушты", ул. Октябрьская, 34;
  • Городская библиотека № 1, микрорайон "Мирный", ул. Туристов, 5а.
На территории Изобильненского терроргана открыты четыре центра:
  • Изобильненский территориальный орган, ул. Центральная,1;
  • Фельдшерско-акушерский пункт в Нижней Кутузовке, ул. Центральная,3К;
  • Фельдшерско-акушерский пункт в Верхней Кутузовке, ул.Чатырдагская, 1Л;
  • Лучистовский террорган, ул. Шоссейная,22;
  • Фельдшерско-акушерский пункт в Розовом, Мирное,20Б.
На территории поселка Приветное работают два центра:
  • Приветненский территориальный орган, ул. Ленина,13;
  • Приветненский сельский клуб, перю Почтовый,3А.
В границах Маломаякского территориального органа открыты пять центров:
  • Маломаякский территориальный орган, село Малый Маяк, ул. Кооперативная,8;
  • Запрудненский сельский клуб, село Запрудное, ул. Спортивная, 1А;
  • Фельдшерско-акушерский пункт в селе Лавровое, ул. Водоемная,6В;
  • Фельдшерско-акушерский пункт в селе Кипарисное, Лесная,2В;
  • Фельдшерско-акушерский пункт в селе Лазурное, ул. Головкинского, 17;
  • База отдыха "Таврида-Азот", поселок Утес,ул. Гагариной,15.
На территории Партенита центр работает в здании Партенитского территориального органа по улице Парковая,2.
В Малореченском – на территории Малореченского терроргана, по Фруктовой 1,А.
В селе Солнечногорском – в помещении местного сельского клуба, ул. Шоссейная,5.
В Генеральском – на базе Фельдшерско-акушерского пункта, ул. Клубная,1.
Как уточнила мэр, центры будет работать с понедельника по субботу, с 9 до полудня и с 14 до 19 часов. Для оформления заявления на выплаты при себе необходимо иметь паспорт и реквизиты банковского счета. Для оформления выплат на детей дополнительно предоставляются свидетельство о рождении или паспорт ребенка, документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства или пребывания.
Режим чрезвычайной ситуации введен в Алуште с 25 июля, сообщала ранее Огнева. 26 июля еще пять алуштинских поселков вошли в зону действия режима ЧС, объявленного в муниципалитете в связи с отсутствием электроэнергии из-за атак ВСУ.
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АлуштаРежим ЧСВыплаты и компенсацииГалина ОгневаКрымНовости Крыма
 
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