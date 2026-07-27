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ВТБ: банки во II полугодии нарастят выплаты кешбэка на треть
ВТБ: банки во II полугодии нарастят выплаты кешбэка на треть - РИА Новости Крым, 27.07.2026
ВТБ: банки во II полугодии нарастят выплаты кешбэка на треть
Банки России по итогам текущего полугодия нарастят совокупные выплаты кешбэка на треть с полугодия ранее, до 270 миллиардов рублей, говорится в сообщении... РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T13:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Банки России по итогам текущего полугодия нарастят совокупные выплаты кешбэка на треть с полугодия ранее, до 270 миллиардов рублей, говорится в сообщении пресс-службы ВТБ.В этом случае всего по итогам года общий объем выплаченного кешбэка может превысить 473 миллиардов рублей и будет сопоставим с показателями годом ранее, прогнозируют в банке.В первом полугодии банки выплатили клиентам около 200 миллиардов рублей – на 10% меньше, чем годом ранее. В оценке учитывались все форматы вознаграждений – как прямые выплаты рублями, так и бонусные баллы, а также другие поощрения.По прогнозам ВТБ, в наступившем полугодии рынок программ лояльности продолжит меняться: банки будут перераспределять бюджеты в пользу персональных предложений, повышая эффективность и удержание клиентов.Аналитики ВТБ отмечают, что рынок программ лояльности достиг локального "плато": после периода активной конкуренции и роста выплат банки начинают пересматривать подходы к стимулированию клиентов.Также предполагается, что игроки рынка продолжат "усиливать" партнерские предложения. Банки все чаще предлагают повышенный кешбэк в категориях партнеров – от ритейла и путешествий до сервисов повседневного спроса, что позволяет стимулировать активность платежей клиентов и формировать спрос на специальные предложения от партнеров.Еще один тренд – дополнительные преференции за выбор банка основным при ежедневных покупках. Помимо стандартного кешбэка, клиенты получают доступ к расширенным привилегиям: улучшенным условиям по банковским продуктам, эксклюзивным предложениям и сертификатам от партнеров, повышенным статусам в программах лояльности, а также дополнительным категориям кешбэка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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втб, кешбэк, банк, финансы, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Банки России по итогам текущего полугодия нарастят совокупные выплаты кешбэка на треть с полугодия ранее, до 270 миллиардов рублей, говорится в сообщении пресс-службы ВТБ.
"Во втором полугодии российские банки увеличат расходы на программы лояльности: по оценке ВТБ, совокупные выплаты кешбэка клиентам превысят 270 миллиардов рублей, что на треть выше уровня первого полугодия", - говорится в сообщении.
В этом случае всего по итогам года общий объем выплаченного кешбэка может превысить 473 миллиардов рублей и будет сопоставим с показателями годом ранее, прогнозируют в банке.
В первом полугодии банки выплатили клиентам около 200 миллиардов рублей – на 10% меньше, чем годом ранее. В оценке учитывались все форматы вознаграждений – как прямые выплаты рублями, так и бонусные баллы, а также другие поощрения.
По прогнозам ВТБ, в наступившем полугодии рынок программ лояльности продолжит меняться: банки будут перераспределять бюджеты в пользу персональных предложений, повышая эффективность и удержание клиентов.
Аналитики ВТБ отмечают, что рынок программ лояльности достиг локального "плато": после периода активной конкуренции и роста выплат банки начинают пересматривать подходы к стимулированию клиентов.
Также предполагается, что игроки рынка продолжат "усиливать" партнерские предложения. Банки все чаще предлагают повышенный кешбэк в категориях партнеров – от ритейла и путешествий до сервисов повседневного спроса, что позволяет стимулировать активность платежей клиентов и формировать спрос на специальные предложения от партнеров.
Еще один тренд – дополнительные преференции за выбор банка основным при ежедневных покупках. Помимо стандартного кешбэка, клиенты получают доступ к расширенным привилегиям: улучшенным условиям по банковским продуктам, эксклюзивным предложениям и сертификатам от партнеров, повышенным статусам в программах лояльности, а также дополнительным категориям кешбэка.
"Во втором полугодии мы прогнозируем рост выплаты кешбэка, но это не будет новой "гонкой". Рынок банковской лояльности входит в новую, осознанную фазу, где фокус на эффективность и точечную работу с клиентом приводит к трансформации – лояльность уже не просто "про кешбэк", а про комплексное персональное предложение от банка и его партнеров", – отметил глава управления "Расти с ВТБ" Роман Синенко.
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