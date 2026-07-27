https://crimea.ria.ru/20260727/vtb-banki-vo-ii-polugodii-narastyat-vyplaty-keshbeka-na-tret-1158014853.html

ВТБ: банки во II полугодии нарастят выплаты кешбэка на треть

ВТБ: банки во II полугодии нарастят выплаты кешбэка на треть - РИА Новости Крым, 27.07.2026

ВТБ: банки во II полугодии нарастят выплаты кешбэка на треть

Банки России по итогам текущего полугодия нарастят совокупные выплаты кешбэка на треть с полугодия ранее, до 270 миллиардов рублей, говорится в сообщении... РИА Новости Крым, 27.07.2026

2026-07-27T13:05

2026-07-27T13:05

2026-07-27T13:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Банки России по итогам текущего полугодия нарастят совокупные выплаты кешбэка на треть с полугодия ранее, до 270 миллиардов рублей, говорится в сообщении пресс-службы ВТБ.В этом случае всего по итогам года общий объем выплаченного кешбэка может превысить 473 миллиардов рублей и будет сопоставим с показателями годом ранее, прогнозируют в банке.В первом полугодии банки выплатили клиентам около 200 миллиардов рублей – на 10% меньше, чем годом ранее. В оценке учитывались все форматы вознаграждений – как прямые выплаты рублями, так и бонусные баллы, а также другие поощрения.По прогнозам ВТБ, в наступившем полугодии рынок программ лояльности продолжит меняться: банки будут перераспределять бюджеты в пользу персональных предложений, повышая эффективность и удержание клиентов.Аналитики ВТБ отмечают, что рынок программ лояльности достиг локального "плато": после периода активной конкуренции и роста выплат банки начинают пересматривать подходы к стимулированию клиентов.Также предполагается, что игроки рынка продолжат "усиливать" партнерские предложения. Банки все чаще предлагают повышенный кешбэк в категориях партнеров – от ритейла и путешествий до сервисов повседневного спроса, что позволяет стимулировать активность платежей клиентов и формировать спрос на специальные предложения от партнеров.Еще один тренд – дополнительные преференции за выбор банка основным при ежедневных покупках. Помимо стандартного кешбэка, клиенты получают доступ к расширенным привилегиям: улучшенным условиям по банковским продуктам, эксклюзивным предложениям и сертификатам от партнеров, повышенным статусам в программах лояльности, а также дополнительным категориям кешбэка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, кешбэк, банк, финансы, новости