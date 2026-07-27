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Вся Большая Алушта обесточена - РИА Новости Крым, 27.07.2026
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Вся Большая Алушта обесточена
Вся Большая Алушта обесточена - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Вся Большая Алушта обесточена
Весь Алуштинский муниципалитет на Южном берегу Крыма на два часа остался без электричества. Об этом сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева. РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T15:37
2026-07-27T15:37
крым
алушта
галина огнева
энергосистема крыма
электроэнергия
электросети
отключение электроэнергии
электричество
электросети крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Весь Алуштинский муниципалитет на Южном берегу Крыма на два часа остался без электричества. Об этом сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева.Мэр курорта призвала гостей и местных жителей доверять только официальным источникам информации.В Крыму в понедельник в результате очередной атаки ВСУ без света часть населенных пунктов, с утра возобновить подачу электроэнергии не представляется возможным, сообщали ранее на предприятии "Крымэнерго".26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выплаты пострадавшим от ЧС – куда нести документы в АлуштеГде в Алуште зарядить телефон без света – адресаВ Алуште расширили зону действия режима ЧС
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РИА Новости Крым
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крым, алушта, галина огнева, энергосистема крыма, электроэнергия, электросети, отключение электроэнергии, электричество, электросети крыма, новости крыма, юбк
Вся Большая Алушта обесточена

Алушта и все прилегающие населенные пункты полностью обесточены на два часа – мэр

15:37 27.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАлушта
Алушта - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Весь Алуштинский муниципалитет на Южном берегу Крыма на два часа остался без электричества. Об этом сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева.
"В течение двух часов муниципалитет будет обесточен по техническим причинам", – проинформировала Огнева в своем канале в МАКС.
Мэр курорта призвала гостей и местных жителей доверять только официальным источникам информации.
В Крыму в понедельник в результате очередной атаки ВСУ без света часть населенных пунктов, с утра возобновить подачу электроэнергии не представляется возможным, сообщали ранее на предприятии "Крымэнерго".
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
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Заголовок открываемого материала
15:37Вся Большая Алушта обесточена
15:25Выплаты при ЧС в Крыму: сколько подано заявлений и кто уже получил деньги
15:17Крымский мост после открытия – сколько ждать очереди на проезд
15:10Путин ответил на предложения действовать "посмелее" в ходе СВО
15:00Три человека пострадали в ДТП с микроавтобусом и фургоном в Севастополе
14:49Терапию от гепатита С в Крыму можно получить бесплатно
14:37Они стали ангелами: в Крыму почтили память детей – жертв войны в Донбассе
14:30Крымский мост открыт
14:24Народ России никому и никогда не удастся сломить – Путин
14:13Россия добьется целей СВО – Путин
14:06Перевалку нефти на терминале КТК в Черном море возобновили
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13:55Крымский мост снова закрыт
13:51"Герани" сожгли логистический центр ВСУ в Кривом Роге
13:37Выплаты пострадавшим от ЧС – куда нести документы в Алуште
13:27Новости Белгорода: до 17 человек выросло число раненных при атаках ВСУ
13:16Поезда "Таврия" в Крым будут курсировать до Керчи до 3 августа
13:09Тысячные потери Киева: армия России улучшает позиции в зоне СВО
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