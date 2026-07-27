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Вся Большая Алушта обесточена
Вся Большая Алушта обесточена - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Вся Большая Алушта обесточена
Весь Алуштинский муниципалитет на Южном берегу Крыма на два часа остался без электричества. Об этом сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева. РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T15:37
2026-07-27T15:37
2026-07-27T15:37
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электросети крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Весь Алуштинский муниципалитет на Южном берегу Крыма на два часа остался без электричества. Об этом сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева.Мэр курорта призвала гостей и местных жителей доверять только официальным источникам информации.В Крыму в понедельник в результате очередной атаки ВСУ без света часть населенных пунктов, с утра возобновить подачу электроэнергии не представляется возможным, сообщали ранее на предприятии "Крымэнерго".26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выплаты пострадавшим от ЧС – куда нести документы в АлуштеГде в Алуште зарядить телефон без света – адресаВ Алуште расширили зону действия режима ЧС
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Вся Большая Алушта обесточена
Алушта и все прилегающие населенные пункты полностью обесточены на два часа – мэр