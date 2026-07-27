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ВСУ за неделю убили 69 мирных россиян

ВСУ за неделю убили 69 мирных россиян - РИА Новости Крым, 27.07.2026

ВСУ за неделю убили 69 мирных россиян

В период с 13 по 19 июля украинские военные выпустили более семи тысяч боеприпасов по гражданским объектам на территории России. От этих атак погибли 69 человек РИА Новости Крым, 27.07.2026

2026-07-27T18:56

2026-07-27T18:56

2026-07-27T18:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. В период с 13 по 19 июля украинские военные выпустили более семи тысяч боеприпасов по гражданским объектам на территории России. От этих атак погибли 69 человек и еще 364 были ранены. Такие цифры озвучила исполняющая обязанности постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева.Ранее в понедельник сообщалось, что десять человек пострадали в Керчи 27 июля при ударе ВСУ по жилому многоэтажному дому.В ночь на 22 июля враг атаковал Ялту. В результате удара выгорело семь квартир. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что один из беспилотников ударил в многоэтажный жилой дом. В результате ранения получили 17 мирных жителей. Спустя пять дней трое пострадавших остаются в стационаре в состоянии средней степени тяжести, сообщили в филиале Федерального научно-клинического центра специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Белгорода: до 17 человек выросло число раненных при атаках ВСУРебенок и двое взрослых погибли под завалами дома после атаки ВСУ на Ростов369 детей погибли на Донбассе от рук ВСУ за 12 лет

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2026

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россия, атаки всу, происшествия, украина, обстрелы всу, новости, новости сво