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ВСУ за неделю убили 69 мирных россиян - РИА Новости Крым, 27.07.2026
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ВСУ за неделю убили 69 мирных россиян
ВСУ за неделю убили 69 мирных россиян - РИА Новости Крым, 27.07.2026
ВСУ за неделю убили 69 мирных россиян
В период с 13 по 19 июля украинские военные выпустили более семи тысяч боеприпасов по гражданским объектам на территории России. От этих атак погибли 69 человек РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T18:56
2026-07-27T18:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. В период с 13 по 19 июля украинские военные выпустили более семи тысяч боеприпасов по гражданским объектам на территории России. От этих атак погибли 69 человек и еще 364 были ранены. Такие цифры озвучила исполняющая обязанности постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева.Ранее в понедельник сообщалось, что десять человек пострадали в Керчи 27 июля при ударе ВСУ по жилому многоэтажному дому.В ночь на 22 июля враг атаковал Ялту. В результате удара выгорело семь квартир. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что один из беспилотников ударил в многоэтажный жилой дом. В результате ранения получили 17 мирных жителей. Спустя пять дней трое пострадавших остаются в стационаре в состоянии средней степени тяжести, сообщили в филиале Федерального научно-клинического центра специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Белгорода: до 17 человек выросло число раненных при атаках ВСУРебенок и двое взрослых погибли под завалами дома после атаки ВСУ на Ростов369 детей погибли на Донбассе от рук ВСУ за 12 лет
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россия, атаки всу, происшествия, украина, обстрелы всу, новости, новости сво
ВСУ за неделю убили 69 мирных россиян

ВСУ выпустили по России 7 тысяч снарядов за неделю и убили 69 человек

18:56 27.07.2026
 
© Валентин Демидов в МАКСПоследствия атаки ВСУ на Белгород
Последствия атаки ВСУ на Белгород
© Валентин Демидов в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. В период с 13 по 19 июля украинские военные выпустили более семи тысяч боеприпасов по гражданским объектам на территории России. От этих атак погибли 69 человек и еще 364 были ранены. Такие цифры озвучила исполняющая обязанности постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева.

"За период с 13 по 19 июля от обстрелов украинских нацистов пострадали 433 мирных жителя России, ранены 364 человека, включая 12 детей, погибли 69 человек, в том числе два ребенка. Всего по гражданским объектам на российской территории ВСУ выпустили 7168 боеприпасов", - цитирует выступление дипломата в ходе заседания Совбеза ООН по ситуации на Украине РИА Новости.

Ранее в понедельник сообщалось, что десять человек пострадали в Керчи 27 июля при ударе ВСУ по жилому многоэтажному дому.
В ночь на 22 июля враг атаковал Ялту. В результате удара выгорело семь квартир. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что один из беспилотников ударил в многоэтажный жилой дом. В результате ранения получили 17 мирных жителей. Спустя пять дней трое пострадавших остаются в стационаре в состоянии средней степени тяжести, сообщили в филиале Федерального научно-клинического центра специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА в Крыму.
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