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ВСУ атаковали Севастополь тремя десятками беспилотников
ВСУ атаковали Севастополь тремя десятками беспилотников - РИА Новости Крым, 27.07.2026
ВСУ атаковали Севастополь тремя десятками беспилотников
В Севастополе за прошедшие сутки уничтожили 29 вражеских БПЛА, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T11:48
2026-07-27T11:48
2026-07-27T11:48
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новости севастополя
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пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе за прошедшие сутки уничтожили 29 вражеских БПЛА, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его данным, люди в результате ночной атаки не пострадали.Всего над регионами России за ночь сбили 276 украинских беспилотников, сообщали ранее в Министерстве обороны РФ. В частности ПВО работала над крымским полуостровом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ростовской области ВСУ ранили 8 человек – в городе ввели режим ЧСПри атаке на турбазу в Кирилловке погиб сотрудник Роскомнадзора и его детиПри налете ВСУ на Белгород есть раненые и разрушения
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, новости севастополя, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, пво, беспилотник (бпла, дрон)
ВСУ атаковали Севастополь тремя десятками беспилотников
В Севастополе военные сбили за сутки 29 украинских беспилотников