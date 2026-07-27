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ВСУ атаковали Севастополь тремя десятками беспилотников - РИА Новости Крым, 27.07.2026
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ВСУ атаковали Севастополь тремя десятками беспилотников
ВСУ атаковали Севастополь тремя десятками беспилотников - РИА Новости Крым, 27.07.2026
ВСУ атаковали Севастополь тремя десятками беспилотников
В Севастополе за прошедшие сутки уничтожили 29 вражеских БПЛА, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T11:48
2026-07-27T11:48
севастополь
новости севастополя
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
пво
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе за прошедшие сутки уничтожили 29 вражеских БПЛА, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его данным, люди в результате ночной атаки не пострадали.Всего над регионами России за ночь сбили 276 украинских беспилотников, сообщали ранее в Министерстве обороны РФ. В частности ПВО работала над крымским полуостровом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ростовской области ВСУ ранили 8 человек – в городе ввели режим ЧСПри атаке на турбазу в Кирилловке погиб сотрудник Роскомнадзора и его детиПри налете ВСУ на Белгород есть раненые и разрушения
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, пво, беспилотник (бпла, дрон)
ВСУ атаковали Севастополь тремя десятками беспилотников

В Севастополе военные сбили за сутки 29 украинских беспилотников

11:48 27.07.2026
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе за прошедшие сутки уничтожили 29 вражеских БПЛА, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Наши военные и мобильные огневые группы за прошедшие сутки уничтожили 29 БПЛА противника над Севастополем и прилегающей акваторией", – проинформировал губернатор.
По его данным, люди в результате ночной атаки не пострадали.
Всего над регионами России за ночь сбили 276 украинских беспилотников, сообщали ранее в Министерстве обороны РФ. В частности ПВО работала над крымским полуостровом.
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