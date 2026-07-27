https://crimea.ria.ru/20260727/vsu-atakovali-sevastopol-tremya-desyatkami-bespilotnikov-1158010447.html

ВСУ атаковали Севастополь тремя десятками беспилотников

ВСУ атаковали Севастополь тремя десятками беспилотников - РИА Новости Крым, 27.07.2026

ВСУ атаковали Севастополь тремя десятками беспилотников

В Севастополе за прошедшие сутки уничтожили 29 вражеских БПЛА, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.07.2026

2026-07-27T11:48

2026-07-27T11:48

2026-07-27T11:48

севастополь

новости севастополя

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пво

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе за прошедшие сутки уничтожили 29 вражеских БПЛА, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его данным, люди в результате ночной атаки не пострадали.Всего над регионами России за ночь сбили 276 украинских беспилотников, сообщали ранее в Министерстве обороны РФ. В частности ПВО работала над крымским полуостровом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ростовской области ВСУ ранили 8 человек – в городе ввели режим ЧСПри атаке на турбазу в Кирилловке погиб сотрудник Роскомнадзора и его детиПри налете ВСУ на Белгород есть раненые и разрушения

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, пво, беспилотник (бпла, дрон)