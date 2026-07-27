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ВСУ атаковали многоэтажку в Керчи: ранены 10 человек

ВСУ атаковали многоэтажку в Керчи: ранены 10 человек - РИА Новости Крым, 27.07.2026

ВСУ атаковали многоэтажку в Керчи: ранены 10 человек

Десять человек пострадали в Керчи при ударе ВСУ по жилому многоэтажному дому в понедельник. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. РИА Новости Крым, 27.07.2026

2026-07-27T17:25

2026-07-27T17:25

2026-07-27T17:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Десять человек пострадали в Керчи при ударе ВСУ по жилому многоэтажному дому в понедельник. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.По его данным, трое керчан, в том числе ребенок, госпитализированы в больницы.Как уточнила советник главы Крыма Ольга Курлаева, украинский дрон атаковал многоэтажку в понедельник днем. Почти 300 беспилотников сбили силы ПВО РФ над Крымом и рядом регионов России в ночь на понедельник, сообщали ранее в Минобороны.В Севастополе за прошедшие сутки уничтожили 29 вражеских БПЛА. Никто не пострадал.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенок и двое взрослых погибли под завалами дома после атаки ВСУ на РостовВСУ атаковали Севастополь тремя десятками беспилотниковЗеленский заявил о планах построить большой завод по сборке БПЛА в Британии

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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