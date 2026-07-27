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ВСУ атаковали многоэтажку в Керчи: ранены 10 человек - РИА Новости Крым, 27.07.2026
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ВСУ атаковали многоэтажку в Керчи: ранены 10 человек
ВСУ атаковали многоэтажку в Керчи: ранены 10 человек - РИА Новости Крым, 27.07.2026
ВСУ атаковали многоэтажку в Керчи: ранены 10 человек
Десять человек пострадали в Керчи при ударе ВСУ по жилому многоэтажному дому в понедельник. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T17:25
2026-07-27T17:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Десять человек пострадали в Керчи при ударе ВСУ по жилому многоэтажному дому в понедельник. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.По его данным, трое керчан, в том числе ребенок, госпитализированы в больницы.Как уточнила советник главы Крыма Ольга Курлаева, украинский дрон атаковал многоэтажку в понедельник днем. Почти 300 беспилотников сбили силы ПВО РФ над Крымом и рядом регионов России в ночь на понедельник, сообщали ранее в Минобороны.В Севастополе за прошедшие сутки уничтожили 29 вражеских БПЛА. Никто не пострадал.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенок и двое взрослых погибли под завалами дома после атаки ВСУ на РостовВСУ атаковали Севастополь тремя десятками беспилотниковЗеленский заявил о планах построить большой завод по сборке БПЛА в Британии
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, атаки всу, атаки всу на крым, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, олег крючков, ольга курлаева, новости крыма, срочные новости крыма, керчь
ВСУ атаковали многоэтажку в Керчи: ранены 10 человек

В Керчи 10 человек ранены при атаке ВСУ по многоэтажному дому – власти

17:25 27.07.2026 (обновлено: 17:37 27.07.2026)
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько  / Перейти в фотобанк Вид на Керчь
 Вид на Керчь - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Десять человек пострадали в Керчи при ударе ВСУ по жилому многоэтажному дому в понедельник. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

"В результате атаки вражеского БПЛА по керченскому жилому многоэтажному дому пострадали десять человек", – написал он в Telegram-канале.

По его данным, трое керчан, в том числе ребенок, госпитализированы в больницы.
Как уточнила советник главы Крыма Ольга Курлаева, украинский дрон атаковал многоэтажку в понедельник днем.

"Около 14:00 украинский ударный дрон ударил в многоквартирный дом в Керчи. На 3-м и 4-м этажах возник пожар", -сообщила она в Telegram.

Почти 300 беспилотников сбили силы ПВО РФ над Крымом и рядом регионов России в ночь на понедельник, сообщали ранее в Минобороны.
В Севастополе за прошедшие сутки уничтожили 29 вражеских БПЛА. Никто не пострадал.
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