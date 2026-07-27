Воздушную тревогу в Севастополе отменили
В Севастополе отменили воздушную тревогу
23:30 27.07.2026 (обновлено: 23:32 27.07.2026)
© РИА Новости КрымОтбой воздушной тревоги
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе дали отбой воздушной тревоги и выключили сирены. Об этом сообщает губернатор города Михаил Развожаев.
В городе в понедельник сирены включали дважды. В первый раз опасность объявили в 18:45. В этот период над Балаклавским и Ленинским районами сбили три беспилотника. Пострадавших нет. Тревогу отменили спустя час. Повторно воздушная тревога была объявлена в 22:01 и действовала полтора часа. В это время над Балаклавским районом сбили два БПЛА.
"Отбой воздушной тревоги!" – написал он в МАКС, предупреждая, что угроза атаки миновала.
Воздушную тревогу начали объявлять в Севастополе еще в сентябре 2023 года после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ в центре города. В 2022 году на полуострове ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.
В апреле 2026 губернатор Севастополя предупредил об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы. Так, теперь сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – звучит трижды, а затем прекращается.
Решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГи). Это не значит, что угроза миновала – необходимо оставаться в безопасном месте до сигнала отбоя.
С 2024 года в Севастополе при соответствующей опасности может также звучать сигнал – "Баллистика", который звучит особым образом и означает, что укрыться в безопасном месте необходимо в течение за 1-2 минут.
В Крыму, начиная с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.