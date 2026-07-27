https://crimea.ria.ru/20260727/volodin-zayavil-o-zavershenii-integratsii-novykh-regionov-v-rf-1158011498.html

Володин заявил о завершении интеграции новых регионов в РФ

Володин заявил о завершении интеграции новых регионов в РФ - РИА Новости Крым, 27.07.2026

Володин заявил о завершении интеграции новых регионов в РФ

Завершились работы по интеграции новых регионов в единое правовое поле России. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, выступая на... РИА Новости Крым, 27.07.2026

2026-07-27T12:02

2026-07-27T12:02

2026-07-27T12:02

новые регионы россии

государственная дума рф

вячеслав володин

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Завершились работы по интеграции новых регионов в единое правовое поле России. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, выступая на завершающем пленарном заседании нижней палаты российского парламента VIII созыва.По его словам, для этого было принято порядка 70 базовых законов, многие из которых были инициированы депутатами Госдумы.Ранее первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Яцкин заявил, что к 2030 году уровень жизни в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях должен соответствовать среднероссийскому. Для этого необходимо, прежде всего, развивать систему социальных гарантий для жителей воссоединенных регионов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мы дома": исторические регионы отмечают трехлетие с РоссиейПутин поздравил россиян с Днем воссоединения с новыми регионамиКрым предлагает продлить переходный период в Запорожской области

новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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