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Володин заявил о завершении интеграции новых регионов в РФ - РИА Новости Крым, 27.07.2026
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Володин заявил о завершении интеграции новых регионов в РФ
Володин заявил о завершении интеграции новых регионов в РФ - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Володин заявил о завершении интеграции новых регионов в РФ
Завершились работы по интеграции новых регионов в единое правовое поле России. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, выступая на... РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T12:02
2026-07-27T12:02
новые регионы россии
государственная дума рф
вячеслав володин
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Завершились работы по интеграции новых регионов в единое правовое поле России. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, выступая на завершающем пленарном заседании нижней палаты российского парламента VIII созыва.По его словам, для этого было принято порядка 70 базовых законов, многие из которых были инициированы депутатами Госдумы.Ранее первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Яцкин заявил, что к 2030 году уровень жизни в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях должен соответствовать среднероссийскому. Для этого необходимо, прежде всего, развивать систему социальных гарантий для жителей воссоединенных регионов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мы дома": исторические регионы отмечают трехлетие с РоссиейПутин поздравил россиян с Днем воссоединения с новыми регионамиКрым предлагает продлить переходный период в Запорожской области
новые регионы россии
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
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новые регионы россии, государственная дума рф, вячеслав володин, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область
Володин заявил о завершении интеграции новых регионов в РФ

Завершена работа по интеграции четырех новых регионов в правовое поле России - Володин

12:02 27.07.2026
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГосударственная дума РФ
Государственная дума РФ - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Завершились работы по интеграции новых регионов в единое правовое поле России. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, выступая на завершающем пленарном заседании нижней палаты российского парламента VIII созыва.
"Завершена работа по интеграции Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в единое правовое поле Российской Федерации", — сказал Володин.
По его словам, для этого было принято порядка 70 базовых законов, многие из которых были инициированы депутатами Госдумы.
Ранее первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Яцкин заявил, что к 2030 году уровень жизни в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях должен соответствовать среднероссийскому. Для этого необходимо, прежде всего, развивать систему социальных гарантий для жителей воссоединенных регионов.
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Новые регионы РоссииГосударственная Дума РФВячеслав ВолодинДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Запорожская областьХерсонская область
 
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