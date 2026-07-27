В Ялте открыты более 50 Центров содействия – где зарядить гаджеты
В Ялте открыты более полусотни Центров содействия населению – адреса
© ЕДДС ЯлтыПункт подзарядки телефонов в Ялте
© ЕДДС Ялты
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Более полусотни Центров содействия населению работают на территории Ялты, в том числе круглосуточный – на базе ЕДДС. Об этом проинформировала глава администрации Янина Павленко.
По ее данным, Центры содействия работают без выходных до 20 часов в зданиях администрации и территориальных органов по следующим адресам:
- —Ялта – Советская площадь, 1;
- —Гурзуф – Подвойского, 9;
- —Массандра – Стахановская, 21;
- —Ливадия – Батурина, 8, каб. № 2, 3;
- —Гаспра – Н. Тамарлы, 6/24;
- —Кореиз – Севастопольское шоссе, 27;
- —Алупка – Красногвардейская, 32;
- —Симеиз – Звездная, 2, 2 этаж;
- —Форос – Космонавтов, 4.
Кроме того, круглосуточный центр содействия организован на базе Единой дежурной диспетчерской службы по Дзержинского, 15. Здесь же организован бесплатный доступ в интернет через Wi-Fi.
В самой Ялте центры содействия расположены:
- —в общественной приемной партии "Единая Россия", ул. Боткинская, 13-А – ежедневно, с 10 до 12 часов;
- —в городском подростково-молодежном центре, ул. Крупской, 48 – с 11 до 17 часов;
- —в кинотеатре "Сатурн";
- —в районе троллейбусного парка, магазин "Южнобережный".
В рабочее время магазинов зарядить гаджеты можно в сети "ПУД":
- —Маршака, 2 (Спартак);
- —Киевская, 6 (Дом торговли);
- —Киевская, 5 (на Октябре);
- —Садовая, 5;
- —Ореховая, 44;
- —Алупка, Амет-Хана Султана, 14;
- —Свердлова, 13/2 (Эдинбург Тауэр, пересечение Дражинского);
- —Тимирязева, 37А;
- —Кореиз, Алупкинское шоссе, 26;
- —Гаспра, Алупкинское шоссе, 58Б.
В сети магазинов "Яблоко":
- —Васильева, 23;
- —Блюхера, 22А;
- —Киевская, 6;
- —Московская, 6;
- —Большевистская, 10.
В сети магазинов "Соседи":
- —Массандра, ЮБШ, 26;
- —Массандра, Стахановская, 19А;
- —Кореиз, Маяковского, 3.
Кроме того, центры содействия открыты по следующим адресам:
- —Сеть аптек "Экономная аптека";
- —"Крокодилляриум", Игнатенко, 2;
- —Ресторан "Гастродвор", набережная;
- —Магазин "Семья", К. Маркса, 18Б;
- —Магазин "Мясо у Вадима", Игнатенко, 2Б;
- —Кафе "КофеДвиж", К. Маркса, 3;
- —"СТО под аркой", переулок Дарсановский, 10;
- —Магазин "Дикий Океан", Крупской, 22.
Оператор связи "Волна" в рабочее время магазина тоже предоставляет возможность зарядить устройства:
- Гаспра, Алупкинское шоссе, 19;
- Гурзуф, Ленинградская, 13;
- Симеиз, Советская, 17А;
- Ялта, Пушкинская, 32;
- Ялта, Московская, 1/6;
- Гаспра, "Марат", верхняя станция маленькой канатной дороги "Сосновая роща" – с 9 до 11 часов, с 13 до 15 и с 16 до 18;
- Алупкинское шоссе, 5А, кафе "Дипблек";
- Стройгородок, ЖК "Белый парус", у входа в управляющую компанию – до 17 часов.
В Симеизе центры работают по адресам:
- Понизовка, Приморская, 10, санаторий "Понизовка";
- Оползневое, общежитие СКК "Мрия", Севастопольское шоссе, 1;
- Береговое, Кипарисная, 23-а, глэмпинг La Skala.
В Кореизе:
- Родниковая, 20, территория бывшей котельной, вагончик охранника.
В Алупке:
- Западная, 22, магазин "Соседи";
- Фрунзе, 2-4, площадка "Арт-Бриз".
В Гурзуфе:
- Подвойского, 19, магазин "Овощи Фрукты", с 11 до 13 и с 16 до 20 часов;
- набережная им А.С. Пушкина, пиццерия "Песто";
- Краснокаменка – кольцо, рядом с магазином "Сигма".
В Никите:
- Никитский центр культуры, пгт Никита, 12.
"Просим по возможности брать с собой зарядный блок, кабель и удлинитель – так можно будет одновременно помочь большему количеству людей. Зарядка мощных станций, самокатов и других приборов категорически запрещена! Аварийные бригады делают все возможное для восстановления электроснабжения", – обратилась мэр к ялтинцам и гостям курорта.
В Алуште с понедельника открыли центры по приему документов для выплаты гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации. Ранее Огнева опубликовала актуальные адреса.
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