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В Ялте открыты более 50 Центров содействия – где зарядить гаджеты - РИА Новости Крым, 27.07.2026
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В Ялте открыты более 50 Центров содействия – где зарядить гаджеты
В Ялте открыты более 50 Центров содействия – где зарядить гаджеты - РИА Новости Крым, 27.07.2026
В Ялте открыты более 50 Центров содействия – где зарядить гаджеты
Более полусотни Центров содействия населению работают на территории Ялты, в том числе круглосуточный – на базе ЕДДС. Об этом проинформировала глава... РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T17:16
2026-07-27T17:16
крым
ялта
янина павленко
режим чс
общество
отключение электроэнергии в крыму
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Более полусотни Центров содействия населению работают на территории Ялты, в том числе круглосуточный – на базе ЕДДС. Об этом проинформировала глава администрации Янина Павленко.По ее данным, Центры содействия работают без выходных до 20 часов в зданиях администрации и территориальных органов по следующим адресам:Кроме того, круглосуточный центр содействия организован на базе Единой дежурной диспетчерской службы по Дзержинского, 15. Здесь же организован бесплатный доступ в интернет через Wi-Fi.В самой Ялте центры содействия расположены:В рабочее время магазинов зарядить гаджеты можно в сети "ПУД":В сети магазинов "Яблоко":В сети магазинов "Соседи":Кроме того, центры содействия открыты по следующим адресам:Оператор связи "Волна" в рабочее время магазина тоже предоставляет возможность зарядить устройства:- Гаспра, Алупкинское шоссе, 19;- Гурзуф, Ленинградская, 13;- Симеиз, Советская, 17А;- Ялта, Пушкинская, 32;- Ялта, Московская, 1/6;- Гаспра, "Марат", верхняя станция маленькой канатной дороги "Сосновая роща" – с 9 до 11 часов, с 13 до 15 и с 16 до 18;- Алупкинское шоссе, 5А, кафе "Дипблек";- Стройгородок, ЖК "Белый парус", у входа в управляющую компанию – до 17 часов.В Симеизе центры работают по адресам:- Понизовка, Приморская, 10, санаторий "Понизовка";- Оползневое, общежитие СКК "Мрия", Севастопольское шоссе, 1;- Береговое, Кипарисная, 23-а, глэмпинг La Skala.В Кореизе:- Родниковая, 20, территория бывшей котельной, вагончик охранника.В Алупке:- Западная, 22, магазин "Соседи";- Фрунзе, 2-4, площадка "Арт-Бриз".В Гурзуфе:- Подвойского, 19, магазин "Овощи Фрукты", с 11 до 13 и с 16 до 20 часов;- набережная им А.С. Пушкина, пиццерия "Песто";- Краснокаменка – кольцо, рядом с магазином "Сигма".В Никите:- Никитский центр культуры, пгт Никита, 12.В Алуште с понедельника открыли центры по приему документов для выплаты гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации. Ранее Огнева опубликовала актуальные адреса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителей Алушты просят подавать заявления на выплату по ЧС личноВ Алуште расширили зону действия режима ЧСДля жителей Ялты организуют кухни во дворах
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крым, ялта, янина павленко, режим чс, общество, отключение электроэнергии в крыму, новости крыма
В Ялте открыты более 50 Центров содействия – где зарядить гаджеты

В Ялте открыты более полусотни Центров содействия населению – адреса

17:16 27.07.2026
 
© ЕДДС ЯлтыПункт подзарядки телефонов в Ялте
Пункт подзарядки телефонов в Ялте
© ЕДДС Ялты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Более полусотни Центров содействия населению работают на территории Ялты, в том числе круглосуточный – на базе ЕДДС. Об этом проинформировала глава администрации Янина Павленко.
По ее данным, Центры содействия работают без выходных до 20 часов в зданиях администрации и территориальных органов по следующим адресам:
  • Ялта – Советская площадь, 1;
  • Гурзуф – Подвойского, 9;
  • Массандра – Стахановская, 21;
  • Ливадия – Батурина, 8, каб. № 2, 3;
  • Гаспра – Н. Тамарлы, 6/24;
  • Кореиз – Севастопольское шоссе, 27;
  • Алупка – Красногвардейская, 32;
  • Симеиз – Звездная, 2, 2 этаж;
  • Форос – Космонавтов, 4.
Кроме того, круглосуточный центр содействия организован на базе Единой дежурной диспетчерской службы по Дзержинского, 15. Здесь же организован бесплатный доступ в интернет через Wi-Fi.
В самой Ялте центры содействия расположены:
  • в общественной приемной партии "Единая Россия", ул. Боткинская, 13-А – ежедневно, с 10 до 12 часов;
  • в городском подростково-молодежном центре, ул. Крупской, 48 – с 11 до 17 часов;
  • в кинотеатре "Сатурн";
  • в районе троллейбусного парка, магазин "Южнобережный".
В рабочее время магазинов зарядить гаджеты можно в сети "ПУД":
  • Маршака, 2 (Спартак);
  • Киевская, 6 (Дом торговли);
  • Киевская, 5 (на Октябре);
  • Садовая, 5;
  • Ореховая, 44;
  • Алупка, Амет-Хана Султана, 14;
  • Свердлова, 13/2 (Эдинбург Тауэр, пересечение Дражинского);
  • Тимирязева, 37А;
  • Кореиз, Алупкинское шоссе, 26;
  • Гаспра, Алупкинское шоссе, 58Б.
В сети магазинов "Яблоко":
  • Васильева, 23;
  • Блюхера, 22А;
  • Киевская, 6;
  • Московская, 6;
  • Большевистская, 10.
В сети магазинов "Соседи":
  • Массандра, ЮБШ, 26;
  • Массандра, Стахановская, 19А;
  • Кореиз, Маяковского, 3.
Кроме того, центры содействия открыты по следующим адресам:
  • Сеть аптек "Экономная аптека";
  • "Крокодилляриум", Игнатенко, 2;
  • Ресторан "Гастродвор", набережная;
  • Магазин "Семья", К. Маркса, 18Б;
  • Магазин "Мясо у Вадима", Игнатенко, 2Б;
  • Кафе "КофеДвиж", К. Маркса, 3;
  • "СТО под аркой", переулок Дарсановский, 10;
  • Магазин "Дикий Океан", Крупской, 22.
Оператор связи "Волна" в рабочее время магазина тоже предоставляет возможность зарядить устройства:
- Гаспра, Алупкинское шоссе, 19;
- Гурзуф, Ленинградская, 13;
- Симеиз, Советская, 17А;
- Ялта, Пушкинская, 32;
- Ялта, Московская, 1/6;
- Гаспра, "Марат", верхняя станция маленькой канатной дороги "Сосновая роща" – с 9 до 11 часов, с 13 до 15 и с 16 до 18;
- Алупкинское шоссе, 5А, кафе "Дипблек";
- Стройгородок, ЖК "Белый парус", у входа в управляющую компанию – до 17 часов.
В Симеизе центры работают по адресам:
- Понизовка, Приморская, 10, санаторий "Понизовка";
- Оползневое, общежитие СКК "Мрия", Севастопольское шоссе, 1;
- Береговое, Кипарисная, 23-а, глэмпинг La Skala.
В Кореизе:
- Родниковая, 20, территория бывшей котельной, вагончик охранника.
В Алупке:
- Западная, 22, магазин "Соседи";
- Фрунзе, 2-4, площадка "Арт-Бриз".
В Гурзуфе:
- Подвойского, 19, магазин "Овощи Фрукты", с 11 до 13 и с 16 до 20 часов;
- набережная им А.С. Пушкина, пиццерия "Песто";
- Краснокаменка – кольцо, рядом с магазином "Сигма".
В Никите:
- Никитский центр культуры, пгт Никита, 12.
"Просим по возможности брать с собой зарядный блок, кабель и удлинитель – так можно будет одновременно помочь большему количеству людей. Зарядка мощных станций, самокатов и других приборов категорически запрещена! Аварийные бригады делают все возможное для восстановления электроснабжения", – обратилась мэр к ялтинцам и гостям курорта.
В Алуште с понедельника открыли центры по приему документов для выплаты гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации. Ранее Огнева опубликовала актуальные адреса.
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