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В Ялте открыты более 50 Центров содействия – где зарядить гаджеты

В Ялте открыты более 50 Центров содействия – где зарядить гаджеты - РИА Новости Крым, 27.07.2026

В Ялте открыты более 50 Центров содействия – где зарядить гаджеты

Более полусотни Центров содействия населению работают на территории Ялты, в том числе круглосуточный – на базе ЕДДС. Об этом проинформировала глава... РИА Новости Крым, 27.07.2026

2026-07-27T17:16

2026-07-27T17:16

2026-07-27T17:16

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ялта

янина павленко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Более полусотни Центров содействия населению работают на территории Ялты, в том числе круглосуточный – на базе ЕДДС. Об этом проинформировала глава администрации Янина Павленко.По ее данным, Центры содействия работают без выходных до 20 часов в зданиях администрации и территориальных органов по следующим адресам:Кроме того, круглосуточный центр содействия организован на базе Единой дежурной диспетчерской службы по Дзержинского, 15. Здесь же организован бесплатный доступ в интернет через Wi-Fi.В самой Ялте центры содействия расположены:В рабочее время магазинов зарядить гаджеты можно в сети "ПУД":В сети магазинов "Яблоко":В сети магазинов "Соседи":Кроме того, центры содействия открыты по следующим адресам:Оператор связи "Волна" в рабочее время магазина тоже предоставляет возможность зарядить устройства:- Гаспра, Алупкинское шоссе, 19;- Гурзуф, Ленинградская, 13;- Симеиз, Советская, 17А;- Ялта, Пушкинская, 32;- Ялта, Московская, 1/6;- Гаспра, "Марат", верхняя станция маленькой канатной дороги "Сосновая роща" – с 9 до 11 часов, с 13 до 15 и с 16 до 18;- Алупкинское шоссе, 5А, кафе "Дипблек";- Стройгородок, ЖК "Белый парус", у входа в управляющую компанию – до 17 часов.В Симеизе центры работают по адресам:- Понизовка, Приморская, 10, санаторий "Понизовка";- Оползневое, общежитие СКК "Мрия", Севастопольское шоссе, 1;- Береговое, Кипарисная, 23-а, глэмпинг La Skala.В Кореизе:- Родниковая, 20, территория бывшей котельной, вагончик охранника.В Алупке:- Западная, 22, магазин "Соседи";- Фрунзе, 2-4, площадка "Арт-Бриз".В Гурзуфе:- Подвойского, 19, магазин "Овощи Фрукты", с 11 до 13 и с 16 до 20 часов;- набережная им А.С. Пушкина, пиццерия "Песто";- Краснокаменка – кольцо, рядом с магазином "Сигма".В Никите:- Никитский центр культуры, пгт Никита, 12.В Алуште с понедельника открыли центры по приему документов для выплаты гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации. Ранее Огнева опубликовала актуальные адреса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителей Алушты просят подавать заявления на выплату по ЧС личноВ Алуште расширили зону действия режима ЧСДля жителей Ялты организуют кухни во дворах

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ялта, янина павленко, режим чс, общество, отключение электроэнергии в крыму, новости крыма