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В свободной продаже и по QR-кодам: где купить бензин в Севастополе во вторник

В свободной продаже и по QR-кодам: где купить бензин в Севастополе во вторник - РИА Новости Крым, 27.07.2026

В свободной продаже и по QR-кодам: где купить бензин в Севастополе во вторник

В Севастополе во вторник бензин будет в свободной продаже и по QR-кодам. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.07.2026

2026-07-27T22:25

2026-07-27T22:25

2026-07-27T22:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе во вторник бензин будет в свободной продаже и по QR-кодам. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По QR-кодам будут доступны также четыре вида топлива: АИ-92 (20 литров), АИ-95 (20 литров), ДТ (20 литров), пропан-бутан (40 литров)."Рассылка QR-кодов начнется с 22:00. Заправить в канистры можно любой вид топлива, чтобы была возможность залить в домашние генераторы", - сообщил он.Также можно заправить часть топлива в бак, а часть долить в канистру, уточнил Развожаев.Кроме того, лимит 40 литров в свободной продаже будет действовать 28 июля на пяти АЗС – в Верхнесадовом, Орлином, Гончарном, Тавриде-1 и Тавриде-2.При этом заправить газ в баллоны можно будет на двух АЗС: на Городском шоссе, 15 и в Верхнесадовом, добавил он.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в очень непростых условиях, связанных с ограничениями из-за оперативной обстановки и перебоев со светом, в Севастополе продолжают работу более 400 магазинов региональных торговых сетей и 13 розничных рынков. При этом соблюдаются договоренности по сдерживанию цен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Приведет ли субсидирование топлива в Крыму к снижению ценКак в Крыму экономить бензин в поездкахЧто с продовольственными запасами и ценами на продукты в Севастополе

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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