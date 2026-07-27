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В Советском районе Крыма ликвидировали возгорание на двух гектарах
В Советском районе Крыма ликвидировали возгорание на двух гектарах - РИА Новости Крым, 27.07.2026
В Советском районе Крыма ликвидировали возгорание на двух гектарах
Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание сухой растительности в Советском районе Крыма, пострадавших нет. Об этом сообщает республиканский главк МЧС РФ. РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T18:44
2026-07-27T18:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание сухой растительности в Советском районе Крыма, пострадавших нет. Об этом сообщает республиканский главк МЧС РФ. Сообщение о загорании в селе Дмитровка поступило в понедельник в 12:15. К месту происшествия оперативно направили пожарно-спасательные подразделения. По прибытии были установлено горит сухая растительность на открытой территории за пределами населенного пункта. "Распространению способствовало жаркая и сухая погода. Благодаря слаженной работе сотрудников МЧС России, администрации, добровольцев и волонтеров распространение огня не допущено. В 14.34 пожар был ликвидирован на площади 2,025 га", - проинформировали в ведомстве.Всего от РСЧС к ликвидации возгорания были привлечены 18 человек и 4 единицы техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему возникают пожары в лесах КрымаВ трех районах Крыма объявили высокую пожарную опасностьСухая трава вспыхнула рядом с трассой "Таврида" – огонь распространился из-за жары
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В Советском районе Крыма ликвидировали возгорание на двух гектарах
В Советском районе Крыма ликвидировали возгорание сухой травы на двух гектарах
18:44 27.07.2026 (обновлено: 19:06 27.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание сухой растительности в Советском районе Крыма, пострадавших нет. Об этом сообщает республиканский главк МЧС РФ.
Сообщение о загорании в селе Дмитровка поступило в понедельник в 12:15. К месту происшествия оперативно направили пожарно-спасательные подразделения. По прибытии были установлено горит сухая растительность на открытой территории за пределами населенного пункта.
"Распространению способствовало жаркая и сухая погода. Благодаря слаженной работе сотрудников МЧС России, администрации, добровольцев и волонтеров распространение огня не допущено. В 14.34 пожар был ликвидирован на площади 2,025 га", - проинформировали в ведомстве.
Всего от РСЧС к ликвидации возгорания были привлечены 18 человек и 4 единицы техники.
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