Рейтинг@Mail.ru
В Советском районе Крыма ликвидировали возгорание на двух гектарах - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260727/v-sovetskom-rayone-krymu-likvidirovali-vozgoranie-na-dvukh-gektarakh-1158028123.html
В Советском районе Крыма ликвидировали возгорание на двух гектарах
В Советском районе Крыма ликвидировали возгорание на двух гектарах - РИА Новости Крым, 27.07.2026
В Советском районе Крыма ликвидировали возгорание на двух гектарах
Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание сухой растительности в Советском районе Крыма, пострадавших нет. Об этом сообщает республиканский главк МЧС РФ. РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T18:44
2026-07-27T19:06
крым
новости крыма
советский район
гу мчс рф по республике крым
пожар
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051004_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_183c1a127196805bd346e5453c32ffe6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание сухой растительности в Советском районе Крыма, пострадавших нет. Об этом сообщает республиканский главк МЧС РФ. Сообщение о загорании в селе Дмитровка поступило в понедельник в 12:15. К месту происшествия оперативно направили пожарно-спасательные подразделения. По прибытии были установлено горит сухая растительность на открытой территории за пределами населенного пункта. "Распространению способствовало жаркая и сухая погода. Благодаря слаженной работе сотрудников МЧС России, администрации, добровольцев и волонтеров распространение огня не допущено. В 14.34 пожар был ликвидирован на площади 2,025 га", - проинформировали в ведомстве.Всего от РСЧС к ликвидации возгорания были привлечены 18 человек и 4 единицы техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему возникают пожары в лесах КрымаВ трех районах Крыма объявили высокую пожарную опасностьСухая трава вспыхнула рядом с трассой "Таврида" – огонь распространился из-за жары
крым
советский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051004_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_8a549bd069c4ea08d15619b4274240ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, советский район, гу мчс рф по республике крым, пожар
В Советском районе Крыма ликвидировали возгорание на двух гектарах

В Советском районе Крыма ликвидировали возгорание сухой травы на двух гектарах

18:44 27.07.2026 (обновлено: 19:06 27.07.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание сухой растительности в Советском районе Крыма, пострадавших нет. Об этом сообщает республиканский главк МЧС РФ.
Сообщение о загорании в селе Дмитровка поступило в понедельник в 12:15. К месту происшествия оперативно направили пожарно-спасательные подразделения. По прибытии были установлено горит сухая растительность на открытой территории за пределами населенного пункта.
"Распространению способствовало жаркая и сухая погода. Благодаря слаженной работе сотрудников МЧС России, администрации, добровольцев и волонтеров распространение огня не допущено. В 14.34 пожар был ликвидирован на площади 2,025 га", - проинформировали в ведомстве.
Всего от РСЧС к ликвидации возгорания были привлечены 18 человек и 4 единицы техники.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Почему возникают пожары в лесах Крыма
В трех районах Крыма объявили высокую пожарную опасность
Сухая трава вспыхнула рядом с трассой "Таврида" – огонь распространился из-за жары
 
КрымНовости КрымаСоветский районГУ МЧС РФ по Республике КрымПожар
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:00Игрушечное оружие по ГОСТ: в России утвержден новый стандарт
20:49В Алуште дали команду открыть все подвалы для укрытия
20:39Никитский ботсад и ФМБА создают новые программы для реабилитации бойцов СВО
20:35ПВО сбила над Крымом и другими регионами России 182 украинских БПЛА
20:30В Севастополе громко - власти назвали причину
20:22Что выгодно выращивать в Крыму: советы НИИ сельского хозяйства
20:06Трое под наблюдением врачей: что происходит в Керчи после атаки ВСУ
20:01Как в Крыму застраховать жилье от военных рисков
19:47Пашинян попросил Путина решить проблему с экспортом товаров из Армении
19:40В Севастополе прозвучал отбой воздушной тревоги
19:31Над Севастополем работает ПВО – сбито три беспилотника
19:12Хорошо, но мало: адвокат о законе для защиты сделок от "схемы Долиной"
19:05Путин поговорил по телефону с Пашиняном
18:56ВСУ за неделю убили 69 мирных россиян
18:46В Севастополе звучит воздушная тревога
18:44В Советском районе Крыма ликвидировали возгорание на двух гектарах
18:33Приведет ли субсидирование топлива в Крыму к снижению цен
18:22Россия ведет переговоры с Telegram по восстановлению доступа
18:13Девочка и двое взрослых остаются в реанимации после атаки на Кирилловку
18:08Путин увеличил штатную численность армии России
Лента новостейМолния