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В Советском районе Крыма ликвидировали возгорание на двух гектарах

В Советском районе Крыма ликвидировали возгорание на двух гектарах - РИА Новости Крым, 27.07.2026

В Советском районе Крыма ликвидировали возгорание на двух гектарах

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание сухой растительности в Советском районе Крыма, пострадавших нет. Об этом сообщает республиканский главк МЧС РФ. РИА Новости Крым, 27.07.2026

2026-07-27T18:44

2026-07-27T18:44

2026-07-27T19:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание сухой растительности в Советском районе Крыма, пострадавших нет. Об этом сообщает республиканский главк МЧС РФ. Сообщение о загорании в селе Дмитровка поступило в понедельник в 12:15. К месту происшествия оперативно направили пожарно-спасательные подразделения. По прибытии были установлено горит сухая растительность на открытой территории за пределами населенного пункта. "Распространению способствовало жаркая и сухая погода. Благодаря слаженной работе сотрудников МЧС России, администрации, добровольцев и волонтеров распространение огня не допущено. В 14.34 пожар был ликвидирован на площади 2,025 га", - проинформировали в ведомстве.Всего от РСЧС к ликвидации возгорания были привлечены 18 человек и 4 единицы техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему возникают пожары в лесах КрымаВ трех районах Крыма объявили высокую пожарную опасностьСухая трава вспыхнула рядом с трассой "Таврида" – огонь распространился из-за жары

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