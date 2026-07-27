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В Севастополе звучит воздушная тревога
В Севастополе звучит воздушная тревога - РИА Новости Крым, 27.07.2026
В Севастополе звучит воздушная тревога
В Севастополе включили сирены - в городе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T18:46
2026-07-27T18:46
2026-07-27T18:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе включили сирены - в городе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает губернатор города Михаил Развожаев.В этот период одномоментно приостанавливает работу морской пассажирский транспорт.Сигнал воздушной тревоги в Севастополе в момент возможной угрозы включают с сентября 2023 года - после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ, который находится в центре города. Годом ранее в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.В апреле 2026 власти Севастополя предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Это не значит, что угроза миновала – необходимо оставаться в безопасном месте до сигнала отбоя.С 2024 года в Севастополе при соответствующей опасности может также звучать сигнал – "Баллистика", который звучит особым образом и означает, что укрыться в безопасном месте необходимо в течение за 1-2 минут.В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС России по РК стало давать СМС-предупреждение о беспилотной или ракетной опасности в регионе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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В Севастополе звучит воздушная тревога
В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги
18:46 27.07.2026 (обновлено: 18:47 27.07.2026)