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В Севастополе восстановлено электроснабжение - РИА Новости Крым, 27.07.2026
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В Севастополе восстановлено электроснабжение
В Севастополе восстановлено электроснабжение - РИА Новости Крым, 27.07.2026
В Севастополе восстановлено электроснабжение
В Севастополе вечером в понедельник отменено действие режима временного ограничения электроснабжения. Об этом проинформировали в "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T22:40
2026-07-27T22:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в понедельник отменено действие режима временного ограничения электроснабжения. Об этом проинформировали в "Севастопольэнерго".Жителей и гостей города-героя призывают не включать все электроприборы в квартире в сеть одномоментно, поскольку после отсутствия напряжения резкая нагрузка на сеть может обернуться повторным авариями и перегрузками.В Крыму в понедельник в результате очередной атаки ВСУ без света оказалась часть населенных пунктов, с утра возобновить подачу электроэнергии не представлялось возможным.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте открыты более 50 Центров содействия – где зарядить гаджетыВыплаты при ЧС в Крыму: сколько подано заявлений и кто уже получил деньгиКрымчане получат выплаты за поврежденное в период ЧС жилье
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В Севастополе восстановлено электроснабжение

В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения

22:40 27.07.2026 (обновлено: 22:48 27.07.2026)
 
© Telegram Михаил РазвожаевВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в понедельник отменено действие режима временного ограничения электроснабжения. Об этом проинформировали в "Севастопольэнерго".

"Режим временного ограничения электроснабжения снят. В 22:33 27 июля электроснабжение всех потребителей восстановлено до следующей команды диспетчера ЧРДУ на ввод ограничения", - говорится в сообщении.

Жителей и гостей города-героя призывают не включать все электроприборы в квартире в сеть одномоментно, поскольку после отсутствия напряжения резкая нагрузка на сеть может обернуться повторным авариями и перегрузками.
В Крыму в понедельник в результате очередной атаки ВСУ без света оказалась часть населенных пунктов, с утра возобновить подачу электроэнергии не представлялось возможным.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
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