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В Севастополе отразили воздушную атаку
В Севастополе отразили воздушную атаку - РИА Новости Крым, 27.07.2026
В Севастополе отразили воздушную атаку
В Севастополе отразили воздушную атаку, сбило три вражеских беспилотника. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T06:06
2026-07-27T06:06
2026-07-27T06:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе отразили воздушную атаку, сбило три вражеских беспилотника. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Перед этим была объявлена воздушная тревога, отбой дали в 5.50.Морской транспорт возобновил работу.В воскресенье в течение дня Вооруженные силы РФ перехватили и уничтожили над регионами России, а также над Черным морем, 32 украинских беспилотника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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В Севастополе отразили воздушную атаку
В Севастополе силы ПВО сбили 3 беспилотника
06:06 27.07.2026 (обновлено: 06:07 27.07.2026)