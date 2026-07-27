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В Севастополе отразили воздушную атаку - РИА Новости Крым, 27.07.2026
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В Севастополе отразили воздушную атаку
В Севастополе отразили воздушную атаку - РИА Новости Крым, 27.07.2026
В Севастополе отразили воздушную атаку
В Севастополе отразили воздушную атаку, сбило три вражеских беспилотника. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T06:06
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севастополь
новости севастополя
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
пво
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
воздушная тревога в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе отразили воздушную атаку, сбило три вражеских беспилотника. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Перед этим была объявлена воздушная тревога, отбой дали в 5.50.Морской транспорт возобновил работу.В воскресенье в течение дня Вооруженные силы РФ перехватили и уничтожили над регионами России, а также над Черным морем, 32 украинских беспилотника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, пво, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), воздушная тревога в севастополе
В Севастополе отразили воздушную атаку

В Севастополе силы ПВО сбили 3 беспилотника

06:06 27.07.2026 (обновлено: 06:07 27.07.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе отразили воздушную атаку, сбило три вражеских беспилотника. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбито 3 БПЛА в Балаклавском районе", - написал он в своем канале МАКС в 4.30 в понедельник.
Перед этим была объявлена воздушная тревога, отбой дали в 5.50.
Морской транспорт возобновил работу.
В воскресенье в течение дня Вооруженные силы РФ перехватили и уничтожили над регионами России, а также над Черным морем, 32 украинских беспилотника.
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