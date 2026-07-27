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В Севастополе громко - власти назвали причину - РИА Новости Крым, 27.07.2026
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В Севастополе громко - власти назвали причину
В Севастополе громко - власти назвали причину - РИА Новости Крым, 27.07.2026
В Севастополе громко - власти назвали причину
В Севастополе военные до ночи будут отрабатывать навыки борьбы с диверсантами. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T20:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе военные до ночи будут отрабатывать навыки борьбы с диверсантами. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По его словам, в рамках тренировки запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание."Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее", - добавил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, учения, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев
В Севастополе громко - власти назвали причину

В Севастополе военные до ночи будут отрабатывать навыки борьбы с диверсантами - Развожаев

20:30 27.07.2026
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе военные до ночи будут отрабатывать навыки борьбы с диверсантами. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 22:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС", - предупредил он.
По его словам, в рамках тренировки запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание.
"Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее", - добавил он.
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КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяУченияБезопасность Республики Крым и СевастополяМихаил Развожаев
 
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