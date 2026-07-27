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В Севастополе громко - власти назвали причину

В Севастополе громко - власти назвали причину - РИА Новости Крым, 27.07.2026

В Севастополе громко - власти назвали причину

В Севастополе военные до ночи будут отрабатывать навыки борьбы с диверсантами. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.07.2026

2026-07-27T20:30

2026-07-27T20:30

2026-07-27T20:30

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михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе военные до ночи будут отрабатывать навыки борьбы с диверсантами. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По его словам, в рамках тренировки запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание."Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее", - добавил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, учения, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев