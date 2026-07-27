https://crimea.ria.ru/20260727/v-ryade-gorodov-i-sel-kryma-v-ponedelnik-ne-budet-vody-1158005170.html

В ряде городов и сел Крыма в понедельник не будет воды

В ряде городов и сел Крыма в понедельник не будет воды - РИА Новости Крым, 27.07.2026

В ряде городов и сел Крыма в понедельник не будет воды

В связи с аварийно-ремонтными работами на сетях в понедельник будет ограничено водоснабжение в ряде городов и сел. Об этом предупредили на предприятии "Вода... РИА Новости Крым, 27.07.2026

2026-07-27T09:08

2026-07-27T09:08

2026-07-27T09:16

вода крыма

вода в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. В связи с аварийно-ремонтными работами на сетях в понедельник будет ограничено водоснабжение в ряде городов и сел. Об этом предупредили на предприятии "Вода Крыма".Так, в Симферополе до 17:00 (ориентировочно) воды не будет на ул.Родниковая, ул.Морская, пер.Морской, ул.Лесная, ул.Лазурная, ул.Водников, ул.Промышленная, ул.Щаденко, ул.Труда, пер.Родниковый, пер.Абрикосовый, пер.Яблоневый, а также на прилегающих улицах и переулках.В Алуште до 17:00 (ориентировочно) без воды ул. Ялтинская, 7.Также до 17 часов ограничат водоснабжение в селе Тургеневка Бахчисарайского района по ул. 18 Мая. ✅В Судакском региона из-за аварии на сетях "Крымэнерго" тез воды остались:В Феодосии также ликвидируют аварию на электросетях, из-за этого нет воды частично в городе, в массиве " Степной", селах Ближнее, Солнечное, Насыпное (ул. Айвазовская, Восточная, Дружбы, Южнобережная, Ленина, Первомайская, Октябрьская, Садовая, Заречная), квартале Ближние Камыши, СНТ "Светочь". Кроме того, без воды Кировский р-н (частично).В оселке Приморский (район Башня) воду дают по графику с 6:00 до 9:00, с 11:30 до 14:00, с 18:00 до 22:00.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште расширили зону действия режима ЧСВ Евпатории обесточены водозаборыВ Феодосии дефицит воды: из-за перебоев со светом снизят давление на магистральных водоводах

https://crimea.ria.ru/20260727/posle-ocherednoy-ataki-vsu-chast-kryma-bez-sveta---chto-izvestno-1158004396.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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