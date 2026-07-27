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В Ростовской области ВСУ ранили 8 человек – в городе ввели режим ЧС

В Ростовской области ВСУ ранили 8 человек – в городе ввели режим ЧС - РИА Новости Крым, 27.07.2026

В Ростовской области ВСУ ранили 8 человек – в городе ввели режим ЧС

До восьми человек увеличилось число раненых в результате ночной атаки на Ростовскую область, в Ростове введен локальный режим ЧС, сообщил губернатор области... РИА Новости Крым, 27.07.2026

2026-07-27T11:10

2026-07-27T11:10

2026-07-27T11:17

ростов-на-дону

ростовская область

юрий слюсарь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. До восьми человек увеличилось число раненых в результате ночной атаки на Ростовскую область, в Ростове введен локальный режим ЧС, сообщил губернатор области Юрий Слюсарь.Два человека погибли при воздушной атаке в Ростове-на-Дону, еще пятеро ранены, сообщал ранее Слюсарь."В Ростове в результате падения обломков БПЛА на жилые дома восемь человек получили ранения и обратились за медицинской помощью: два человека получили помощь медиков на месте, шесть человек госпитализированы. Состояние одного мужчины тяжелое, он получил значительные ожоги и переломы. Состояние остальных пациентов, по оценкам медиков, среднетяжелое, стабильное", – уточнил Слюсарь данные о пострадавших.Жители многоквартирных домов, подвергшихся атаке, были эвакуированы. 56 человек находятся в пункте временного размещения. Там же развернут медицинский пункт. Людям оказывается вся необходимая помощь, добавил он.Кроме того, атаке подвергся центр для лиц без определенного места жительства, где в момент атаки находилось 43 проживающих и три работника. Никто не пострадал, сейчас учреждение работает в штатном режиме.Осколками дронов, по данным губернатора, повреждено три многоквартирных дома, 17 частых домовладений, социальное учреждение, пять автомобилей, кафе, загорелись складские помещения.Локальный режим чрезвычайной ситуации введут в Ленинском, Пролетарском и Железнодорожном районах города, где ликвидируют последствия атаки БПЛА. Как уточнил глава города Александр Скрябин, там будут также организованы комиссионные обходы жилых домов для оценки и фиксации ущерба. Пострадавшие граждане получат выплаты.В Таганроге в результате падения обломков БПЛА частично повреждено здание производственного объекта. Пострадавших нет. Всего в ходе массированной атаки на область было уничтожено порядка 50 вражеских дронов в Ростове и Таганроге, Чертковском, Тарасовском, Шолоховском и Миллеровском районах.Над регионами России за ночь сбили 276 украинских беспилотников, сообщали ранее в Министерстве обороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При налете ВСУ на Белгород есть раненые и разрушенияВ Севастополе отразили воздушную атакуПосле очередной атаки ВСУ часть Крыма без света – что известно

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростов-на-дону, ростовская область, юрий слюсарь, атаки всу, новости сво, происшествия, режим чс