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В Ростовской области ВСУ ранили 8 человек – в городе ввели режим ЧС
В Ростовской области ВСУ ранили 8 человек – в городе ввели режим ЧС - РИА Новости Крым, 27.07.2026
В Ростовской области ВСУ ранили 8 человек – в городе ввели режим ЧС
До восьми человек увеличилось число раненых в результате ночной атаки на Ростовскую область, в Ростове введен локальный режим ЧС, сообщил губернатор области... РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T11:10
2026-07-27T11:10
2026-07-27T11:17
ростов-на-дону
ростовская область
юрий слюсарь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. До восьми человек увеличилось число раненых в результате ночной атаки на Ростовскую область, в Ростове введен локальный режим ЧС, сообщил губернатор области Юрий Слюсарь.Два человека погибли при воздушной атаке в Ростове-на-Дону, еще пятеро ранены, сообщал ранее Слюсарь."В Ростове в результате падения обломков БПЛА на жилые дома восемь человек получили ранения и обратились за медицинской помощью: два человека получили помощь медиков на месте, шесть человек госпитализированы. Состояние одного мужчины тяжелое, он получил значительные ожоги и переломы. Состояние остальных пациентов, по оценкам медиков, среднетяжелое, стабильное", – уточнил Слюсарь данные о пострадавших.Жители многоквартирных домов, подвергшихся атаке, были эвакуированы. 56 человек находятся в пункте временного размещения. Там же развернут медицинский пункт. Людям оказывается вся необходимая помощь, добавил он.Кроме того, атаке подвергся центр для лиц без определенного места жительства, где в момент атаки находилось 43 проживающих и три работника. Никто не пострадал, сейчас учреждение работает в штатном режиме.Осколками дронов, по данным губернатора, повреждено три многоквартирных дома, 17 частых домовладений, социальное учреждение, пять автомобилей, кафе, загорелись складские помещения.Локальный режим чрезвычайной ситуации введут в Ленинском, Пролетарском и Железнодорожном районах города, где ликвидируют последствия атаки БПЛА. Как уточнил глава города Александр Скрябин, там будут также организованы комиссионные обходы жилых домов для оценки и фиксации ущерба. Пострадавшие граждане получат выплаты.В Таганроге в результате падения обломков БПЛА частично повреждено здание производственного объекта. Пострадавших нет. Всего в ходе массированной атаки на область было уничтожено порядка 50 вражеских дронов в Ростове и Таганроге, Чертковском, Тарасовском, Шолоховском и Миллеровском районах.Над регионами России за ночь сбили 276 украинских беспилотников, сообщали ранее в Министерстве обороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При налете ВСУ на Белгород есть раненые и разрушенияВ Севастополе отразили воздушную атакуПосле очередной атаки ВСУ часть Крыма без света – что известно
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ростов-на-дону, ростовская область, юрий слюсарь, атаки всу, новости сво, происшествия, режим чс
В Ростовской области ВСУ ранили 8 человек – в городе ввели режим ЧС
До 8 человек увеличилось число раненых при ночной атаке на Ростовскую область – губернатор
11:10 27.07.2026 (обновлено: 11:17 27.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. До восьми человек увеличилось число раненых в результате ночной атаки на Ростовскую область, в Ростове введен локальный режим ЧС, сообщил губернатор области Юрий Слюсарь.
Два человека погибли при воздушной атаке в Ростове-на-Дону, еще пятеро ранены, сообщал ранее Слюсарь.
"В Ростове в результате падения обломков БПЛА на жилые дома восемь человек получили ранения и обратились за медицинской помощью: два человека получили помощь медиков на месте, шесть человек госпитализированы. Состояние одного мужчины тяжелое, он получил значительные ожоги и переломы. Состояние остальных пациентов, по оценкам медиков, среднетяжелое, стабильное", – уточнил Слюсарь данные о пострадавших.
Жители многоквартирных домов, подвергшихся атаке, были эвакуированы. 56 человек находятся в пункте временного размещения. Там же развернут медицинский пункт. Людям оказывается вся необходимая помощь, добавил он.
Кроме того, атаке подвергся центр для лиц без определенного места жительства, где в момент атаки находилось 43 проживающих и три работника. Никто не пострадал, сейчас учреждение работает в штатном режиме.
Осколками дронов, по данным губернатора, повреждено три многоквартирных дома, 17 частых домовладений, социальное учреждение, пять автомобилей, кафе, загорелись складские помещения.
"В администрации Ростова проведено заседание комиссии КЧС, принято решение о введении режима ЧС в границах поврежденных домов. Жителям будет оказана вся необходимая помощь. Полицией выставлено оцепление на всех пострадавших участках. Организован мобильный пункт приема граждан для оказания помощи, в том числе по восстановлению документов", – написал Слюсарь.
Локальный режим чрезвычайной ситуации введут в Ленинском, Пролетарском и Железнодорожном районах города, где ликвидируют последствия атаки БПЛА. Как уточнил глава города Александр Скрябин, там будут также организованы комиссионные обходы жилых домов для оценки и фиксации ущерба. Пострадавшие граждане получат выплаты.
В Таганроге в результате падения обломков БПЛА частично повреждено здание производственного объекта. Пострадавших нет. Всего в ходе массированной атаки на область было уничтожено порядка 50 вражеских дронов в Ростове и Таганроге, Чертковском, Тарасовском, Шолоховском и Миллеровском районах.
Над регионами России за ночь сбили 276 украинских беспилотников
, сообщали ранее в Министерстве обороны РФ.
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