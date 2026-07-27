Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области ВСУ ранили 8 человек – в городе ввели режим ЧС - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260727/v-rostovskoy-oblasti-vsu-ranili-8-chelovek--v-gorode-vveli-rezhim-chs-1158009719.html
В Ростовской области ВСУ ранили 8 человек – в городе ввели режим ЧС
В Ростовской области ВСУ ранили 8 человек – в городе ввели режим ЧС - РИА Новости Крым, 27.07.2026
В Ростовской области ВСУ ранили 8 человек – в городе ввели режим ЧС
До восьми человек увеличилось число раненых в результате ночной атаки на Ростовскую область, в Ростове введен локальный режим ЧС, сообщил губернатор области... РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T11:10
2026-07-27T11:17
ростов-на-дону
ростовская область
юрий слюсарь
атаки всу
новости сво
происшествия
режим чс
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/12/1157767405_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_7623efec8e7b858319fe726a95da3538.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. До восьми человек увеличилось число раненых в результате ночной атаки на Ростовскую область, в Ростове введен локальный режим ЧС, сообщил губернатор области Юрий Слюсарь.Два человека погибли при воздушной атаке в Ростове-на-Дону, еще пятеро ранены, сообщал ранее Слюсарь."В Ростове в результате падения обломков БПЛА на жилые дома восемь человек получили ранения и обратились за медицинской помощью: два человека получили помощь медиков на месте, шесть человек госпитализированы. Состояние одного мужчины тяжелое, он получил значительные ожоги и переломы. Состояние остальных пациентов, по оценкам медиков, среднетяжелое, стабильное", – уточнил Слюсарь данные о пострадавших.Жители многоквартирных домов, подвергшихся атаке, были эвакуированы. 56 человек находятся в пункте временного размещения. Там же развернут медицинский пункт. Людям оказывается вся необходимая помощь, добавил он.Кроме того, атаке подвергся центр для лиц без определенного места жительства, где в момент атаки находилось 43 проживающих и три работника. Никто не пострадал, сейчас учреждение работает в штатном режиме.Осколками дронов, по данным губернатора, повреждено три многоквартирных дома, 17 частых домовладений, социальное учреждение, пять автомобилей, кафе, загорелись складские помещения.Локальный режим чрезвычайной ситуации введут в Ленинском, Пролетарском и Железнодорожном районах города, где ликвидируют последствия атаки БПЛА. Как уточнил глава города Александр Скрябин, там будут также организованы комиссионные обходы жилых домов для оценки и фиксации ущерба. Пострадавшие граждане получат выплаты.В Таганроге в результате падения обломков БПЛА частично повреждено здание производственного объекта. Пострадавших нет. Всего в ходе массированной атаки на область было уничтожено порядка 50 вражеских дронов в Ростове и Таганроге, Чертковском, Тарасовском, Шолоховском и Миллеровском районах.Над регионами России за ночь сбили 276 украинских беспилотников, сообщали ранее в Министерстве обороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При налете ВСУ на Белгород есть раненые и разрушенияВ Севастополе отразили воздушную атакуПосле очередной атаки ВСУ часть Крыма без света – что известно
ростов-на-дону
ростовская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/12/1157767405_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_35408ab674f00a04b8d915180d94fe20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ростов-на-дону, ростовская область, юрий слюсарь, атаки всу, новости сво, происшествия, режим чс
В Ростовской области ВСУ ранили 8 человек – в городе ввели режим ЧС

До 8 человек увеличилось число раненых при ночной атаке на Ростовскую область – губернатор

11:10 27.07.2026 (обновлено: 11:17 27.07.2026)
 
© Минздрав РоссииСкорая помощь
Скорая помощь
© Минздрав России
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. До восьми человек увеличилось число раненых в результате ночной атаки на Ростовскую область, в Ростове введен локальный режим ЧС, сообщил губернатор области Юрий Слюсарь.
Два человека погибли при воздушной атаке в Ростове-на-Дону, еще пятеро ранены, сообщал ранее Слюсарь.
"В Ростове в результате падения обломков БПЛА на жилые дома восемь человек получили ранения и обратились за медицинской помощью: два человека получили помощь медиков на месте, шесть человек госпитализированы. Состояние одного мужчины тяжелое, он получил значительные ожоги и переломы. Состояние остальных пациентов, по оценкам медиков, среднетяжелое, стабильное", – уточнил Слюсарь данные о пострадавших.
Жители многоквартирных домов, подвергшихся атаке, были эвакуированы. 56 человек находятся в пункте временного размещения. Там же развернут медицинский пункт. Людям оказывается вся необходимая помощь, добавил он.
Кроме того, атаке подвергся центр для лиц без определенного места жительства, где в момент атаки находилось 43 проживающих и три работника. Никто не пострадал, сейчас учреждение работает в штатном режиме.
Осколками дронов, по данным губернатора, повреждено три многоквартирных дома, 17 частых домовладений, социальное учреждение, пять автомобилей, кафе, загорелись складские помещения.
"В администрации Ростова проведено заседание комиссии КЧС, принято решение о введении режима ЧС в границах поврежденных домов. Жителям будет оказана вся необходимая помощь. Полицией выставлено оцепление на всех пострадавших участках. Организован мобильный пункт приема граждан для оказания помощи, в том числе по восстановлению документов", – написал Слюсарь.
Локальный режим чрезвычайной ситуации введут в Ленинском, Пролетарском и Железнодорожном районах города, где ликвидируют последствия атаки БПЛА. Как уточнил глава города Александр Скрябин, там будут также организованы комиссионные обходы жилых домов для оценки и фиксации ущерба. Пострадавшие граждане получат выплаты.
В Таганроге в результате падения обломков БПЛА частично повреждено здание производственного объекта. Пострадавших нет. Всего в ходе массированной атаки на область было уничтожено порядка 50 вражеских дронов в Ростове и Таганроге, Чертковском, Тарасовском, Шолоховском и Миллеровском районах.
Над регионами России за ночь сбили 276 украинских беспилотников, сообщали ранее в Министерстве обороны РФ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
При налете ВСУ на Белгород есть раненые и разрушения
В Севастополе отразили воздушную атаку
После очередной атаки ВСУ часть Крыма без света – что известно
 
Ростов-на-ДонуРостовская областьЮрий СлюсарьАтаки ВСУНовости СВОПроисшествияРежим ЧС
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:46Двое жителей Горловки водрузили на Эльбрусе знак в честь Ангелов Донбасса
12:32Армия РФ освободила населенные пункты в ДНР и Днепропетровской области
12:25Дроны атаковали фуру и машину газовой службы в ЛНР: водители погибли
12:17В горах Севастополя погиб турист
12:11Удары армии РФ по портам превратят Украину в страну-банкрота – Азаров
12:02Володин заявил о завершении интеграции новых регионов в РФ
11:48ВСУ атаковали Севастополь тремя десятками беспилотников
11:34При атаке на турбазу в Кирилловке погиб сотрудник Роскомнадзора и его дети
11:25Чем Иран ответит Украине на атаку судна в Каспийском море
11:10В Ростовской области ВСУ ранили 8 человек – в городе ввели режим ЧС
11:00369 детей погибли на Донбассе от рук ВСУ за 12 лет
10:50Тяжело или даже хуже: Зеленский предупредил украинцев о трудной зиме
10:40Страшное ДТП в Сочи: погибли двое взрослых и трое детей
10:31В порту "Николаев" российские дроны разбили два сухогруза с военным грузом
10:27Пляжи Анапы закрыты из-за шторма
10:15Зеленский назвал главную задачу руководства ВСУ
10:03Крымский проект общества "Знание" получит грант на 1,73 млн
09:52Как утонул "Ленин": 85 лет назад пароход стал братской могилой
09:45Электроснабжение большинства потребителей в Севастополе восстановлено
09:36Зеленский заявил о планах построить большой завод по сборке БПЛА в Британии
Лента новостейМолния