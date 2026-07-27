https://crimea.ria.ru/20260727/v-portu-nikolaev-rossiyskie-drony-razbili-dva-sukhogruza-s-voennym-gruzom-1158008034.html

В порту "Николаев" российские дроны разбили два сухогруза с военным грузом

В порту "Николаев" российские дроны разбили два сухогруза с военным грузом - РИА Новости Крым, 27.07.2026

В порту "Николаев" российские дроны разбили два сухогруза с военным грузом

Да сухогруза поражены в ночь на понедельник в порту Николаева в момент разгрузки грузов для ВСУ, информирует Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.07.2026

2026-07-27T10:31

2026-07-27T10:31

2026-07-27T10:40

николаев

удары по украине

новости сво

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черное море

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министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Да сухогруза поражены в ночь на понедельник в порту Николаева в момент разгрузки грузов для ВСУ, информирует Минобороны РФ."Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ", – сообщает российское оборонное ведомство.В порту "Николаев" российскими ударными дронами поражены два сухогруза – в момент разгрузки грузов военного назначения, уточнили в Минобороны.Накануне ВС РФ разбили контейнерный терминал в Одесской области и еще три судна с грузами для ВСУ. С 18 по 24 июля российские военные нанесли массированный и 18 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования по крупным портам, предприятиям ВПК и логистическим центрам Украины.Глава киевского режима Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии признал, что Украина утратила возможность использовать морские порты для грузоперевозок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупнейшая международная судоходная компания прекращает работу на УкраинеКогда Украина может потерять выход к Черному морю и как это изменит ход СВО – мнениеНа Украине поражены порт и батарея берегового ракетного комплекса "Нептун"

николаев

черное море

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николаев, удары по украине, новости сво, вооруженные силы россии, черное море, поставки западного оружия украине, министерство обороны рф