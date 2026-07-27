https://crimea.ria.ru/20260727/v-krymu-i-sevastopole-stali-chasche-prodavat-prosrochennye-tovary-1157802802.html

В Крыму и Севастополе стали чаще продавать просроченные товары

В Крыму и Севастополе стали чаще продавать просроченные товары - РИА Новости Крым, 27.07.2026

В Крыму и Севастополе стали чаще продавать просроченные товары

Роспотребнадзор стал чаще фиксировать нарушения, связанные с продажей просроченной продукции в магазинах Крыма. Это связанно с проблемами со светом и... РИА Новости Крым, 27.07.2026

2026-07-27T06:59

2026-07-27T06:59

2026-07-27T06:59

виктория воронова

еда

продукты

роспотребнадзор

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Роспотребнадзор стал чаще фиксировать нарушения, связанные с продажей просроченной продукции в магазинах Крыма. Это связанно с проблемами со светом и интернетом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и Севастополю Виктория Воронова.Однако, по словам гостьи эфира, многие субъекты хозяйственной деятельности забывают, что продать через кассу просроченный товар не позволяет еще и так называемый специальный разрешительный режим.Специалист обратила внимание, что у 60-70% наших субъектов хозяйственной деятельности, в том числе и у крупных игроков, как выяснилось за последние несколько недель, когда действительно появилась проблема с интернетом, этот оффлайн-модуль не работает, и фиксируются многочисленные отклонения.Сейчас, по ее информации, готовятся предостережения о недопущении подобных действий со стороны субъектов, и уже некоторые их получили. А в дальнейшем, если нарушения не будут устранены, будут выезды на места с контрольно-надзорными мероприятиямиВ любом случае, заверила она, субъекты хозяйственной деятельности, которые осуществляют торговлю маркированной продукцией на территории Крыма и Севастополя, должны понимать, что специалисты Роспотребнадзора видят все отклонения, которые фиксируются. И в каждом конкретном случае с этими отклонениями будут разбираться по каждому субъекту хозяйственной деятельности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Просрочка не пройдет: с 1 апреля касса заблокирует опасный товарНа рынке Симферополя продавали просроченное мясоВ Крым пытались ввезти больше 120 килограммов просроченной колбасы

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктория воронова, еда, продукты, роспотребнадзор, новости крыма