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В Крыму и Севастополе стали чаще продавать просроченные товары - РИА Новости Крым, 27.07.2026
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В Крыму и Севастополе стали чаще продавать просроченные товары
В Крыму и Севастополе стали чаще продавать просроченные товары - РИА Новости Крым, 27.07.2026
В Крыму и Севастополе стали чаще продавать просроченные товары
Роспотребнадзор стал чаще фиксировать нарушения, связанные с продажей просроченной продукции в магазинах Крыма. Это связанно с проблемами со светом и... РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T06:59
2026-07-27T06:59
виктория воронова
еда
продукты
роспотребнадзор
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Роспотребнадзор стал чаще фиксировать нарушения, связанные с продажей просроченной продукции в магазинах Крыма. Это связанно с проблемами со светом и интернетом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и Севастополю Виктория Воронова.Однако, по словам гостьи эфира, многие субъекты хозяйственной деятельности забывают, что продать через кассу просроченный товар не позволяет еще и так называемый специальный разрешительный режим.Специалист обратила внимание, что у 60-70% наших субъектов хозяйственной деятельности, в том числе и у крупных игроков, как выяснилось за последние несколько недель, когда действительно появилась проблема с интернетом, этот оффлайн-модуль не работает, и фиксируются многочисленные отклонения.Сейчас, по ее информации, готовятся предостережения о недопущении подобных действий со стороны субъектов, и уже некоторые их получили. А в дальнейшем, если нарушения не будут устранены, будут выезды на места с контрольно-надзорными мероприятиямиВ любом случае, заверила она, субъекты хозяйственной деятельности, которые осуществляют торговлю маркированной продукцией на территории Крыма и Севастополя, должны понимать, что специалисты Роспотребнадзора видят все отклонения, которые фиксируются. И в каждом конкретном случае с этими отклонениями будут разбираться по каждому субъекту хозяйственной деятельности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Просрочка не пройдет: с 1 апреля касса заблокирует опасный товарНа рынке Симферополя продавали просроченное мясоВ Крым пытались ввезти больше 120 килограммов просроченной колбасы
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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виктория воронова, еда, продукты, роспотребнадзор, новости крыма
В Крыму и Севастополе стали чаще продавать просроченные товары

В Крыму и Севастополе стали чаще торговать просроченными товарами из-за проблем со светом

06:59 27.07.2026
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПроизводство молочной продукции
Производство молочной продукции - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Роспотребнадзор стал чаще фиксировать нарушения, связанные с продажей просроченной продукции в магазинах Крыма. Это связанно с проблемами со светом и интернетом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и Севастополю Виктория Воронова.
"Во многих регионах либо периодически, либо постоянно отсутствует электроэнергия. Соответственно, отсутствует интернет, через который работает система "Честный знак". Без интернета она работать не будет", – пояснила спикер.
Однако, по словам гостьи эфира, многие субъекты хозяйственной деятельности забывают, что продать через кассу просроченный товар не позволяет еще и так называемый специальный разрешительный режим.
"Это локальный модуль, который устанавливается на кассу и позволяет совершать обмен информацией с системой "Честный знак". С 1 марта прошлого года и по март этого года обязательно к введению так называемый оффлайн режим. То есть этот дополнительный локальный модуль, который устанавливается на кассах для проверки товаров. Он автоматически скачивается один раз в 10 дней и без интернета позволяет проверить, все ли хорошо с товаром, можно ли его пропускать", – объяснила эксперт.
Специалист обратила внимание, что у 60-70% наших субъектов хозяйственной деятельности, в том числе и у крупных игроков, как выяснилось за последние несколько недель, когда действительно появилась проблема с интернетом, этот оффлайн-модуль не работает, и фиксируются многочисленные отклонения.
Сейчас, по ее информации, готовятся предостережения о недопущении подобных действий со стороны субъектов, и уже некоторые их получили. А в дальнейшем, если нарушения не будут устранены, будут выезды на места с контрольно-надзорными мероприятиями
"Понятно, что действует режим ЧС, и в каждом конкретном случае специалисты Роспотребнадзора будут оценивать вину субъекта хозяйственной деятельности. Возможно, здесь имеют место форс-мажорные обстоятельства. Но хочу сказать, на практическом опыте, что в большинстве случаев это все-таки умысел, а не неосторожность", – выразила мнение специалист.
В любом случае, заверила она, субъекты хозяйственной деятельности, которые осуществляют торговлю маркированной продукцией на территории Крыма и Севастополя, должны понимать, что специалисты Роспотребнадзора видят все отклонения, которые фиксируются. И в каждом конкретном случае с этими отклонениями будут разбираться по каждому субъекту хозяйственной деятельности.
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