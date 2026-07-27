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Как будут защищать российские торговые суда - ответ Кремля - РИА Новости Крым, 27.07.2026
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Как будут защищать российские торговые суда - ответ Кремля
Как будут защищать российские торговые суда - ответ Кремля - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Как будут защищать российские торговые суда - ответ Кремля
Речи о дооснащении торговых судов оборонительными средствами идти не может, но Военно-морской флот может принимать меры по их защите. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T12:54
2026-07-27T13:04
кремль
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Речи о дооснащении торговых судов оборонительными средствами идти не может, но Военно-морской флот может принимать меры по их защите. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Также он отметил отсутствие какой-либо конкретики насчет возможного "воздушного перемирия" и новых предложений по урегулированию украинского конфликта.ВСУ переориентировали атаки с военных на гражданские объекты и бьют по гражданским судам, что является актом международного терроризма, заявил накануне главком Военно-морского флота России Александр Моисеев в эфире телеканала "Звезда".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле сделали заявление после атаки Киева на КТК в Черном мореВ Черном море беспилотники атаковали еще один танкерАтака на турецкий сухогруз в Черном море: один человек погиб и трое ранены
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кремль, дмитрий песков, судоходство, россия, безопасность, военно-морской флот рф, вмф, новости
Как будут защищать российские торговые суда - ответ Кремля

Торговые суда не могут быть вооружены по международному морскому праву – Кремль

12:54 27.07.2026 (обновлено: 13:04 27.07.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкФеодосийский морской торговый порт
Феодосийский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Речи о дооснащении торговых судов оборонительными средствами идти не может, но Военно-морской флот может принимать меры по их защите. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Действует международное морское право, в соответствии с которым международные торговые суда не могут быть вооруженными, они поэтому и торговые коммерческие суда. Какое-то другое дополнительное оборудование этих судов тоже невозможно, поэтому об этом речи в принципе идти не может. Но то, что российский флот может принимать меры по защите – да, президент вчера сделал на этот счет исчерпывающее заявление", – сказал Песков журналистам в ходе брифинга в понедельник.
Также он отметил отсутствие какой-либо конкретики насчет возможного "воздушного перемирия" и новых предложений по урегулированию украинского конфликта.
"Пока это не более, чем такие измышления средств массовой информации", – констатировал он.
ВСУ переориентировали атаки с военных на гражданские объекты и бьют по гражданским судам, что является актом международного терроризма, заявил накануне главком Военно-морского флота России Александр Моисеев в эфире телеканала "Звезда".
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КремльДмитрий ПесковСудоходствоРоссияБезопасностьВоенно-морской флот РФВМФНовости
 
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