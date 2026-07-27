https://crimea.ria.ru/20260727/v-gorakh-sevastopolya-pogib-turist-1158012318.html

В горах Севастополя погиб турист

В горах Севастополя погиб турист - РИА Новости Крым, 27.07.2026

В горах Севастополя погиб турист

Один человек погиб в горах Севастополя и еще двое спасены. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России. РИА Новости Крым, 27.07.2026

2026-07-27T12:17

2026-07-27T12:17

2026-07-27T12:17

севастополь

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мчс севастополя

происшествия

новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Один человек погиб в горах Севастополя и еще двое спасены. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.Всего за неделю подразделения Главного управления МЧС России по Севастополю 141 выезжали на места происшествий. За это время ликвидировано 12 пожаров, в том числе четыре – в жилье, восемь – на открытой местности. От дыма и огня пострадал один человек. В семи ДТП ранены четверо, в акватории Черного моря утонул один человек. Кроме того, спасатели обезвредили 10 взрывоопасных предметов, среди которых находки времен Великой Отечественной войны и современные.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В горах Крыма авто с детьми увязло в грязиВ Бахчисарайском районе спасатели эвакуировали мать с ребенком из горной местностиТуристка заблудилась на Большой севастопольской тропе

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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