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В горах Севастополя погиб турист - РИА Новости Крым, 27.07.2026
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В горах Севастополя погиб турист
В горах Севастополя погиб турист - РИА Новости Крым, 27.07.2026
В горах Севастополя погиб турист
Один человек погиб в горах Севастополя и еще двое спасены. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России. РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T12:17
2026-07-27T12:17
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горы крыма
мчс севастополя
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новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Один человек погиб в горах Севастополя и еще двое спасены. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.Всего за неделю подразделения Главного управления МЧС России по Севастополю 141 выезжали на места происшествий. За это время ликвидировано 12 пожаров, в том числе четыре – в жилье, восемь – на открытой местности. От дыма и огня пострадал один человек. В семи ДТП ранены четверо, в акватории Черного моря утонул один человек. Кроме того, спасатели обезвредили 10 взрывоопасных предметов, среди которых находки времен Великой Отечественной войны и современные.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В горах Крыма авто с детьми увязло в грязиВ Бахчисарайском районе спасатели эвакуировали мать с ребенком из горной местностиТуристка заблудилась на Большой севастопольской тропе
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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севастополь, горы, горы крыма, мчс севастополя, происшествия, новости севастополя
В горах Севастополя погиб турист

В горах Севастополя один человек погиб и двое спасены

12:17 27.07.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевБольшая Севастопольская тропа
Большая Севастопольская тропа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Один человек погиб в горах Севастополя и еще двое спасены. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
"В горно-лесной местности три происшествия. К сожалению, погиб один человек, получили травмы и спасены двое", – сказано в недельно сводке спасательного ведомства.
Всего за неделю подразделения Главного управления МЧС России по Севастополю 141 выезжали на места происшествий. За это время ликвидировано 12 пожаров, в том числе четыре – в жилье, восемь – на открытой местности.
От дыма и огня пострадал один человек. В семи ДТП ранены четверо, в акватории Черного моря утонул один человек. Кроме того, спасатели обезвредили 10 взрывоопасных предметов, среди которых находки времен Великой Отечественной войны и современные.
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