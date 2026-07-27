https://crimea.ria.ru/20260727/v-alushte-dali-komandu-otkryt-vse-podvaly-dlya-ukrytiya-1158030743.html

В Алуште дали команду открыть все подвалы для укрытия

В Алуште дали команду открыть все подвалы для укрытия - РИА Новости Крым, 27.07.2026

В Алуште дали команду открыть все подвалы для укрытия

В Алуште все подвалы и углубленные помещения, в которых можно укрыться, должны быть открыты. Об этом в своем видеообращении в канале МАКС сказала глава... РИА Новости Крым, 27.07.2026

2026-07-27T20:49

2026-07-27T20:49

2026-07-27T20:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. В Алуште все подвалы и углубленные помещения, в которых можно укрыться, должны быть открыты. Об этом в своем видеообращении в канале МАКС сказала глава администрации города Галина Огнева.Также Огнева рассказала о ситуации в городе. По ее словам, если в каком-либо доме нет света, несмотря на то, что его по графику включили, то это значит, что перегорел предохранитель на входе в дом. В этом случае необходимо позвонить на горячую линию "Крымэнерго" или на горячую линию администрации, и вызвать ремонтную бригаду.При этом при подаче электроэнергии Огнева призвала горожан не включать в сеть одновременно все приборы, которые есть.Также мэр уточнила, что видит все обращения, которые касаются вопросов подачи воды. Глава администрации пояснила, что воду в квартиры алуштинцев подают насосами, работающими на генераторах, и на высокие этажи она не может подняться. Но возле домов стоят бочки синего цвета, в них находится техническая вода для нужд населения.Также в Алуште с понедельника открыли центры по приему документов для выплаты гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации. Ранее Огнева опубликовала актуальные адреса.В Крыму в понедельник в результате очередной атаки ВСУ без света оказалась часть населенных пунктов, с утра возобновить подачу электроэнергии не представлялось возможным.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выплаты пострадавшим от ЧС – куда нести документы в АлуштеВ Ялте открыты более 50 Центров содействия – где зарядить гаджетыГде в Алуште зарядить телефон без света – адреса

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алушта, крым, новости крыма, галина огнева, укрытия