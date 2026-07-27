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В Алуште дали команду открыть все подвалы для укрытия
В Алуште дали команду открыть все подвалы для укрытия - РИА Новости Крым, 27.07.2026
В Алуште дали команду открыть все подвалы для укрытия
В Алуште все подвалы и углубленные помещения, в которых можно укрыться, должны быть открыты. Об этом в своем видеообращении в канале МАКС сказала глава... РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T20:49
2026-07-27T20:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. В Алуште все подвалы и углубленные помещения, в которых можно укрыться, должны быть открыты. Об этом в своем видеообращении в канале МАКС сказала глава администрации города Галина Огнева.Также Огнева рассказала о ситуации в городе. По ее словам, если в каком-либо доме нет света, несмотря на то, что его по графику включили, то это значит, что перегорел предохранитель на входе в дом. В этом случае необходимо позвонить на горячую линию "Крымэнерго" или на горячую линию администрации, и вызвать ремонтную бригаду.При этом при подаче электроэнергии Огнева призвала горожан не включать в сеть одновременно все приборы, которые есть.Также мэр уточнила, что видит все обращения, которые касаются вопросов подачи воды. Глава администрации пояснила, что воду в квартиры алуштинцев подают насосами, работающими на генераторах, и на высокие этажи она не может подняться. Но возле домов стоят бочки синего цвета, в них находится техническая вода для нужд населения.Также в Алуште с понедельника открыли центры по приему документов для выплаты гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации. Ранее Огнева опубликовала актуальные адреса.В Крыму в понедельник в результате очередной атаки ВСУ без света оказалась часть населенных пунктов, с утра возобновить подачу электроэнергии не представлялось возможным.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выплаты пострадавшим от ЧС – куда нести документы в АлуштеВ Ялте открыты более 50 Центров содействия – где зарядить гаджетыГде в Алуште зарядить телефон без света – адреса
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алушта, крым, новости крыма, галина огнева, укрытия
В Алуште дали команду открыть все подвалы для укрытия
Власти Алушты распорядились открыть подвалы для укрытия в случае опасности
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. В Алуште все подвалы и углубленные помещения, в которых можно укрыться, должны быть открыты. Об этом в своем видеообращении в канале МАКС сказала глава администрации города Галина Огнева.
"Главный вопрос, который беспокоит вас (горожан - ред.) сегодня — это углубленные помещения. <...> дала команду всем управляющим компаниям открыть все подвалы, помещения, которые являются укрытиями. Но в некоторых домах сами жители назад повесили замки. Будьте добры, уважаемые жители, если вы это делаете, несите за это ответственность. На сегодняшний день все подвалы и углубления должны быть свободными", - сказала она.
Также Огнева рассказала о ситуации в городе. По ее словам, если в каком-либо доме нет света, несмотря на то, что его по графику включили, то это значит, что перегорел предохранитель на входе в дом. В этом случае необходимо позвонить на горячую линию "Крымэнерго" или на горячую линию администрации, и вызвать ремонтную бригаду.
При этом при подаче электроэнергии Огнева призвала горожан не включать в сеть одновременно все приборы, которые есть.
Также мэр уточнила, что видит все обращения, которые касаются вопросов подачи воды. Глава администрации пояснила, что воду в квартиры алуштинцев подают насосами, работающими на генераторах, и на высокие этажи она не может подняться. Но возле домов стоят бочки синего цвета, в них находится техническая вода для нужд населения.
Также в Алуште с понедельника открыли центры по приему документов для выплаты гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации. Ранее Огнева опубликовала актуальные адреса.
В Крыму в понедельник в результате очередной атаки ВСУ без света оказалась часть населенных пунктов
, с утра возобновить подачу электроэнергии не представлялось возможным.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации
регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
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