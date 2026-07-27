Рейтинг@Mail.ru
Удары по Украине сегодня: разбиты порты в Одессе и Николаеве - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260727/udary-po-ukraine-segodnya-razbity-porty-v-odesse-i-nikolaeve-1158027068.html
Удары по Украине сегодня: разбиты порты в Одессе и Николаеве
Удары по Украине сегодня: разбиты порты в Одессе и Николаеве - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Удары по Украине сегодня: разбиты порты в Одессе и Николаеве
Портовая инфраструктура, резервуары с топливом для ВСУ и сухогруз с грузом военного назначения уничтожены в портах Одессы и Николаева на Украине. Об этом... РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T17:53
2026-07-27T17:54
украина
удары по украине
в мире
новости сво
министерство обороны рф
новости
одесса
одесская область
николаев
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/1b/1158026943_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_a1de948d434bc91fe9de1c234df0aed7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Портовая инфраструктура, резервуары с топливом для ВСУ и сухогруз с грузом военного назначения уничтожены в портах Одессы и Николаева на Украине. Об этом сообщает Минобороны России."В течение дня Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ", - сообщили в российском оборонном ведомстве.В результате ударов высокоточным оружием и ударными дронами поражены объекты перевалочного комплекса разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ в порту Одессы.В порту "Черноморск" разбиты резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ, а в порту "Николаев" – сухогруз, доставивший грузы военного назначения.Украина рискует стать страной-банкротом в случае продолжения ударов Вооруженных сил РФ по портовой инфраструктуре, считает бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина утратила возможность использовать морские порты для грузоперевозок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Герани" сожгли логистический центр ВСУ в Кривом РогеВ украинских портах остановлено судоходство – СМИАрмия России нанесла 18 групповых ударов по Украине – поражены 27 морских судов
украина
одесса
одесская область
николаев
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/1b/1158026943_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_2a07651475391cd17df8930053e8110c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, удары по украине, в мире, новости сво, министерство обороны рф, новости, одесса, одесская область, николаев
Удары по Украине сегодня: разбиты порты в Одессе и Николаеве

В Одессе и Николаеве высокоточным оружием поражены резервуары с горючим для ВСУ и сухогруз

17:53 27.07.2026 (обновлено: 17:54 27.07.2026)
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Портовая инфраструктура, резервуары с топливом для ВСУ и сухогруз с грузом военного назначения уничтожены в портах Одессы и Николаева на Украине. Об этом сообщает Минобороны России.
"В течение дня Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ", - сообщили в российском оборонном ведомстве.
В результате ударов высокоточным оружием и ударными дронами поражены объекты перевалочного комплекса разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ в порту Одессы.
В порту "Черноморск" разбиты резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ, а в порту "Николаев" – сухогруз, доставивший грузы военного назначения.
Украина рискует стать страной-банкротом в случае продолжения ударов Вооруженных сил РФ по портовой инфраструктуре, считает бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина утратила возможность использовать морские порты для грузоперевозок.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Герани" сожгли логистический центр ВСУ в Кривом Роге
В украинских портах остановлено судоходство – СМИ
Армия России нанесла 18 групповых ударов по Украине – поражены 27 морских судов
 
УкраинаУдары по УкраинеВ миреНовости СВОМинистерство обороны РФНовостиОдессаОдесская областьНиколаев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:33Приведет ли субсидирование топлива в Крыму к снижению цен
18:22Россия ведет переговоры с Telegram по восстановлению доступа
18:13Девочка и двое взрослых остаются в реанимации после атаки на Кирилловку
18:08Путин увеличил штатную численность армии России
17:57Атака ВСУ на Керчь: прокуратура контролирует права пострадавших
17:53Удары по Украине сегодня: разбиты порты в Одессе и Николаеве
17:25ВСУ атаковали многоэтажку в Керчи: ранены 10 человек
17:16В Ялте открыты более 50 Центров содействия – где зарядить гаджеты
17:06Черногория вводит визы для граждан России с 1 ноября
16:45"Новый Херсонес" посетили свыше 5 миллионов человек
16:31Захарова назвала решение ЮНЕСКО по Херсонесу признаком политизации
16:08Жителей Алушты просят подавать заявления на выплату по ЧС лично
15:58Для жителей Ялты организуют кухни во дворах
15:37Вся Большая Алушта обесточена
15:25Выплаты при ЧС в Крыму: сколько подано заявлений и кто уже получил деньги
15:17Крымский мост после открытия – сколько ждать очереди на проезд
15:10Путин ответил на предложения действовать "посмелее" в ходе СВО
15:00Три человека пострадали в ДТП с микроавтобусом и фургоном в Севастополе
14:49Терапию от гепатита С в Крыму можно получить бесплатно
14:37Они стали ангелами: в Крыму почтили память детей – жертв войны в Донбассе
Лента новостейМолния