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Удары по Украине сегодня: разбиты порты в Одессе и Николаеве
Удары по Украине сегодня: разбиты порты в Одессе и Николаеве - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Удары по Украине сегодня: разбиты порты в Одессе и Николаеве
Портовая инфраструктура, резервуары с топливом для ВСУ и сухогруз с грузом военного назначения уничтожены в портах Одессы и Николаева на Украине. Об этом... РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T17:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Портовая инфраструктура, резервуары с топливом для ВСУ и сухогруз с грузом военного назначения уничтожены в портах Одессы и Николаева на Украине. Об этом сообщает Минобороны России."В течение дня Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ", - сообщили в российском оборонном ведомстве.В результате ударов высокоточным оружием и ударными дронами поражены объекты перевалочного комплекса разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ в порту Одессы.В порту "Черноморск" разбиты резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ, а в порту "Николаев" – сухогруз, доставивший грузы военного назначения.Украина рискует стать страной-банкротом в случае продолжения ударов Вооруженных сил РФ по портовой инфраструктуре, считает бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина утратила возможность использовать морские порты для грузоперевозок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Герани" сожгли логистический центр ВСУ в Кривом РогеВ украинских портах остановлено судоходство – СМИАрмия России нанесла 18 групповых ударов по Украине – поражены 27 морских судов
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украина, удары по украине, в мире, новости сво, министерство обороны рф, новости, одесса, одесская область, николаев
Удары по Украине сегодня: разбиты порты в Одессе и Николаеве
В Одессе и Николаеве высокоточным оружием поражены резервуары с горючим для ВСУ и сухогруз
17:53 27.07.2026 (обновлено: 17:54 27.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Портовая инфраструктура, резервуары с топливом для ВСУ и сухогруз с грузом военного назначения уничтожены в портах Одессы и Николаева на Украине. Об этом сообщает Минобороны России.
"В течение дня Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ", - сообщили в российском оборонном ведомстве.
В результате ударов высокоточным оружием и ударными дронами поражены объекты перевалочного комплекса разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ в порту Одессы.
В порту "Черноморск" разбиты резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ, а в порту "Николаев" – сухогруз, доставивший грузы военного назначения.
Украина рискует стать страной-банкротом
в случае продолжения ударов Вооруженных сил РФ по портовой инфраструктуре, считает бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина утратила возможность
использовать морские порты для грузоперевозок.
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