https://crimea.ria.ru/20260727/udary-po-ukraine-segodnya-razbity-porty-v-odesse-i-nikolaeve-1158027068.html

Удары по Украине сегодня: разбиты порты в Одессе и Николаеве

Удары по Украине сегодня: разбиты порты в Одессе и Николаеве - РИА Новости Крым, 27.07.2026

Удары по Украине сегодня: разбиты порты в Одессе и Николаеве

Портовая инфраструктура, резервуары с топливом для ВСУ и сухогруз с грузом военного назначения уничтожены в портах Одессы и Николаева на Украине. Об этом... РИА Новости Крым, 27.07.2026

2026-07-27T17:53

2026-07-27T17:53

2026-07-27T17:54

украина

удары по украине

в мире

новости сво

министерство обороны рф

новости

одесса

одесская область

николаев

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/1b/1158026943_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_a1de948d434bc91fe9de1c234df0aed7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Портовая инфраструктура, резервуары с топливом для ВСУ и сухогруз с грузом военного назначения уничтожены в портах Одессы и Николаева на Украине. Об этом сообщает Минобороны России."В течение дня Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ", - сообщили в российском оборонном ведомстве.В результате ударов высокоточным оружием и ударными дронами поражены объекты перевалочного комплекса разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ в порту Одессы.В порту "Черноморск" разбиты резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ, а в порту "Николаев" – сухогруз, доставивший грузы военного назначения.Украина рискует стать страной-банкротом в случае продолжения ударов Вооруженных сил РФ по портовой инфраструктуре, считает бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина утратила возможность использовать морские порты для грузоперевозок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Герани" сожгли логистический центр ВСУ в Кривом РогеВ украинских портах остановлено судоходство – СМИАрмия России нанесла 18 групповых ударов по Украине – поражены 27 морских судов

украина

одесса

одесская область

николаев

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, удары по украине, в мире, новости сво, министерство обороны рф, новости, одесса, одесская область, николаев