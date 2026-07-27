Удары армии РФ по портам превратят Украину в страну-банкрота – Азаров
Украина станет страной-банкротом в случае продолжения российских ударов по портам – Азаров
© Пресс-служба Минобороны РФУдары ВС РФ по портам Украины
© Пресс-служба Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ 27 июл – РИА Новости Крым. Украина рискует стать страной-банкротом в случае продолжения ударов Вооруженных сил РФ по портовой инфраструктуре. Такое мнение высказал бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.
"Украина рискует стать страной-банкротом, если ВС РФ продолжат атаки по портам. В реальном секторе экономики Украины очевидны проблемы" – написал политик в своем Telegram-канале.
По словам Азарова, производство металла на Украине упало почти до нуля, а такие сферы как промышленность и добыча руды уже находятся на грани катастрофы. Остается аграрный сектор, но из-за ударов ВС РФ по портам вывозить продукцию не представляется возможным.
"Если дальше по портам продолжатся удары, то вывозить продукцию агропромышленного комплекса будет нечем. А отсутствие финансовых вливаний от МВФ, Всемирного банка и иностранных государств превратит страну в полного банкрота", - заключил он.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина утратила возможность использовать морские порты для грузоперевозок.
Вооруженные силы РФ регулярно наносят удары по украинской портовой инфраструктуре в Одессе и Николаеве, которая используется для в интересах ВСУ. Также ударам подвергаются суда с военным грузом, предназначенным для украинской армии.
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