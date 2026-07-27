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Удары армии РФ по портам превратят Украину в страну-банкрота – Азаров - РИА Новости Крым, 27.07.2026
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Удары армии РФ по портам превратят Украину в страну-банкрота – Азаров
Удары армии РФ по портам превратят Украину в страну-банкрота – Азаров - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Удары армии РФ по портам превратят Украину в страну-банкрота – Азаров
Украина рискует стать страной-банкротом в случае продолжения ударов Вооруженных сил РФ по портовой инфраструктуре. Такое мнение высказал бывший украинский... РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T12:11
2026-07-27T12:11
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июл – РИА Новости Крым. Украина рискует стать страной-банкротом в случае продолжения ударов Вооруженных сил РФ по портовой инфраструктуре. Такое мнение высказал бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.По словам Азарова, производство металла на Украине упало почти до нуля, а такие сферы как промышленность и добыча руды уже находятся на грани катастрофы. Остается аграрный сектор, но из-за ударов ВС РФ по портам вывозить продукцию не представляется возможным.Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина утратила возможность использовать морские порты для грузоперевозок.Вооруженные силы РФ регулярно наносят удары по украинской портовой инфраструктуре в Одессе и Николаеве, которая используется для в интересах ВСУ. Также ударам подвергаются суда с военным грузом, предназначенным для украинской армии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла 18 групповых ударов по Украине - поражены 27 морских судовУдары по Украине - в портах поражена инфраструктура и подбит сухогрузНе только Одесса: что полностью обрушит логистику на Украине - мнение
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украина, удары по украине, николай азаров, экономика, новости сво, мнения
Удары армии РФ по портам превратят Украину в страну-банкрота – Азаров

Украина станет страной-банкротом в случае продолжения российских ударов по портам – Азаров

12:11 27.07.2026
 
© Пресс-служба Минобороны РФУдары ВС РФ по портам Украины
Удары ВС РФ по портам Украины
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июл – РИА Новости Крым. Украина рискует стать страной-банкротом в случае продолжения ударов Вооруженных сил РФ по портовой инфраструктуре. Такое мнение высказал бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.
"Украина рискует стать страной-банкротом, если ВС РФ продолжат атаки по портам. В реальном секторе экономики Украины очевидны проблемы" – написал политик в своем Telegram-канале.
По словам Азарова, производство металла на Украине упало почти до нуля, а такие сферы как промышленность и добыча руды уже находятся на грани катастрофы. Остается аграрный сектор, но из-за ударов ВС РФ по портам вывозить продукцию не представляется возможным.
"Если дальше по портам продолжатся удары, то вывозить продукцию агропромышленного комплекса будет нечем. А отсутствие финансовых вливаний от МВФ, Всемирного банка и иностранных государств превратит страну в полного банкрота", - заключил он.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина утратила возможность использовать морские порты для грузоперевозок.
Вооруженные силы РФ регулярно наносят удары по украинской портовой инфраструктуре в Одессе и Николаеве, которая используется для в интересах ВСУ. Также ударам подвергаются суда с военным грузом, предназначенным для украинской армии.
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УкраинаУдары по УкраинеНиколай АзаровЭкономикаНовости СВОМнения
 
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