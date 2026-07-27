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Удары армии РФ по портам превратят Украину в страну-банкрота – Азаров

Удары армии РФ по портам превратят Украину в страну-банкрота – Азаров - РИА Новости Крым, 27.07.2026

Удары армии РФ по портам превратят Украину в страну-банкрота – Азаров

Украина рискует стать страной-банкротом в случае продолжения ударов Вооруженных сил РФ по портовой инфраструктуре. Такое мнение высказал бывший украинский... РИА Новости Крым, 27.07.2026

2026-07-27T12:11

2026-07-27T12:11

2026-07-27T12:11

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июл – РИА Новости Крым. Украина рискует стать страной-банкротом в случае продолжения ударов Вооруженных сил РФ по портовой инфраструктуре. Такое мнение высказал бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.По словам Азарова, производство металла на Украине упало почти до нуля, а такие сферы как промышленность и добыча руды уже находятся на грани катастрофы. Остается аграрный сектор, но из-за ударов ВС РФ по портам вывозить продукцию не представляется возможным.Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина утратила возможность использовать морские порты для грузоперевозок.Вооруженные силы РФ регулярно наносят удары по украинской портовой инфраструктуре в Одессе и Николаеве, которая используется для в интересах ВСУ. Также ударам подвергаются суда с военным грузом, предназначенным для украинской армии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла 18 групповых ударов по Украине - поражены 27 морских судовУдары по Украине - в портах поражена инфраструктура и подбит сухогрузНе только Одесса: что полностью обрушит логистику на Украине - мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, удары по украине, николай азаров, экономика, новости сво, мнения