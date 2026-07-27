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Тысячные потери Киева: армия России улучшает позиции в зоне СВО - РИА Новости Крым, 27.07.2026
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Тысячные потери Киева: армия России улучшает позиции в зоне СВО
Тысячные потери Киева: армия России улучшает позиции в зоне СВО - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Тысячные потери Киева: армия России улучшает позиции в зоне СВО
Подразделения ВСУ потеряли за сутки боев в зоне ведения спецоперации еще около 1435 боевиков, а также боевую технику и вооружения, сказано в суточной сводке... РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T13:09
2026-07-27T14:52
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
группировка войск "южная"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
группировка войск "днепр"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Подразделения ВСУ потеряли за сутки боев в зоне ведения спецоперации еще около 1435 боевиков, а также боевую технику и вооружения, сказано в суточной сводке Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. ВСУ лишились до 210 боевиков, боевой бронированной машины, 16 автомобилей, артиллерийского орудия, станции контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери противника составили более 210 военных, боевая бронированная машина, 17 автомобилей и орудие полевой артиллерии.Бойцы "Южной" группировки улучшили тактическое положение. За сутки уничтожено более 230 боевиков, бронетранспортер М113 производства США и 19 автомобилей.Военнослужащие группировки "Центр" разбили до 365 вражеских солдат, три боевые бронированные машины и три автомобиля.Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Враг потерял до 380 солдат, три боевые бронированные машины, 16 автомобилей и артиллерийское орудие.Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили до 40 украинских неонацистов, боевую бронированную машину, 14 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.Средствами ПВО сбиты пять управляемых авиационных бомб и 498 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 190 438 беспилотных летательных аппаратов, 667 зенитных ракетных комплексов, 30 325 танков и других боевых бронированных машин, 1766 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 925 орудий полевой артиллерии и минометов, 67 581 единица специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия РФ освободила населенные пункты в ДНР и Днепропетровской областиВ порту "Николаев" российские дроны разбили два сухогруза с военным грузомОт Змеиного до Николаева: что попало под удар ВС РФ в портах Украины
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новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "днепр", группировка войск "центр"
Тысячные потери Киева: армия России улучшает позиции в зоне СВО

Новости СВО: Украина потеряла за сутки еще 1435 боевиков и логистические центры

13:09 27.07.2026 (обновлено: 14:52 27.07.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа танка Т-72Б3А группировки войск "Центр" на Днепропетровском направлении СВО
Боевая работа танка Т-72Б3А группировки войск Центр на Днепропетровском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Подразделения ВСУ потеряли за сутки боев в зоне ведения спецоперации еще около 1435 боевиков, а также боевую технику и вооружения, сказано в суточной сводке Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. ВСУ лишились до 210 боевиков, боевой бронированной машины, 16 автомобилей, артиллерийского орудия, станции контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы.
Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери противника составили более 210 военных, боевая бронированная машина, 17 автомобилей и орудие полевой артиллерии.
Бойцы "Южной" группировки улучшили тактическое положение. За сутки уничтожено более 230 боевиков, бронетранспортер М113 производства США и 19 автомобилей.
Военнослужащие группировки "Центр" разбили до 365 вражеских солдат, три боевые бронированные машины и три автомобиля.
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Враг потерял до 380 солдат, три боевые бронированные машины, 16 автомобилей и артиллерийское орудие.
Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили до 40 украинских неонацистов, боевую бронированную машину, 14 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.
Также российские военные поразили логистические центры, цеха производства беспилотников большой дальности и места их хранения, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.
Средствами ПВО сбиты пять управляемых авиационных бомб и 498 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 190 438 беспилотных летательных аппаратов, 667 зенитных ракетных комплексов, 30 325 танков и других боевых бронированных машин, 1766 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 925 орудий полевой артиллерии и минометов, 67 581 единица специальной военной автомобильной техники.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииГруппировка войск "Южная"Группировка войск "Север"Группировка войск "Восток"Группировка войск "Запад"Группировка войск "Днепр"Группировка войск "Центр"
 
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