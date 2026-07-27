https://crimea.ria.ru/20260727/tysyachnye-poteri-kieva-armiya-rossii-uluchaet-pozitsii-v-zone-svo-1158015007.html

Тысячные потери Киева: армия России улучшает позиции в зоне СВО

Тысячные потери Киева: армия России улучшает позиции в зоне СВО - РИА Новости Крым, 27.07.2026

Тысячные потери Киева: армия России улучшает позиции в зоне СВО

Подразделения ВСУ потеряли за сутки боев в зоне ведения спецоперации еще около 1435 боевиков, а также боевую технику и вооружения, сказано в суточной сводке... РИА Новости Крым, 27.07.2026

2026-07-27T13:09

2026-07-27T13:09

2026-07-27T14:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Подразделения ВСУ потеряли за сутки боев в зоне ведения спецоперации еще около 1435 боевиков, а также боевую технику и вооружения, сказано в суточной сводке Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. ВСУ лишились до 210 боевиков, боевой бронированной машины, 16 автомобилей, артиллерийского орудия, станции контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери противника составили более 210 военных, боевая бронированная машина, 17 автомобилей и орудие полевой артиллерии.Бойцы "Южной" группировки улучшили тактическое положение. За сутки уничтожено более 230 боевиков, бронетранспортер М113 производства США и 19 автомобилей.Военнослужащие группировки "Центр" разбили до 365 вражеских солдат, три боевые бронированные машины и три автомобиля.Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Враг потерял до 380 солдат, три боевые бронированные машины, 16 автомобилей и артиллерийское орудие.Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили до 40 украинских неонацистов, боевую бронированную машину, 14 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.Средствами ПВО сбиты пять управляемых авиационных бомб и 498 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 190 438 беспилотных летательных аппаратов, 667 зенитных ракетных комплексов, 30 325 танков и других боевых бронированных машин, 1766 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 925 орудий полевой артиллерии и минометов, 67 581 единица специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия РФ освободила населенные пункты в ДНР и Днепропетровской областиВ порту "Николаев" российские дроны разбили два сухогруза с военным грузомОт Змеиного до Николаева: что попало под удар ВС РФ в портах Украины

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новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "днепр", группировка войск "центр"