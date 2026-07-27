https://crimea.ria.ru/20260727/tyazhelo-ili-dazhe-khuzhe-zelenskiy-predupredil-ukraintsev-o-trudnoy-zime-1158006724.html

Тяжело или даже хуже: Зеленский предупредил украинцев о трудной зиме

Тяжело или даже хуже: Зеленский предупредил украинцев о трудной зиме - РИА Новости Крым, 27.07.2026

Тяжело или даже хуже: Зеленский предупредил украинцев о трудной зиме

Грядущая зима станет для украинцев очень тяжелой из-за сложностей в энергетике страны. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью Sky... РИА Новости Крым, 27.07.2026

2026-07-27T10:50

2026-07-27T10:50

2026-07-27T10:50

украина

киев

владимир зеленский

энергосистема украины

удары по украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Грядущая зима станет для украинцев очень тяжелой из-за сложностей в энергетике страны. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью Sky News.По мнению Зеленского, для решения этой проблемы необходим новый глава правительства, который был бы "сосредоточен на энергетических вопросах".Власти украинских областей регулярно сообщают о массированных ударах по энергетической инфраструктуре в Одессе, Херсоне, Запорожье, Днепропетровской и других регионов страны.Осенью и зимой ситуация на Украине будет очень трудной для населения, поскольку система противовоздушной обороны (ПВО) страны изношена, заявлял ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Черниговской области наступил блэкаутУкраине не хватит энергомощностей пережить зиму – министр энергетикиЭлектричества на всех украинцев не хватит – Азаров

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киев

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, киев, владимир зеленский, энергосистема украины, удары по украине