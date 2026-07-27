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Тяжело или даже хуже: Зеленский предупредил украинцев о трудной зиме
Тяжело или даже хуже: Зеленский предупредил украинцев о трудной зиме - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Тяжело или даже хуже: Зеленский предупредил украинцев о трудной зиме
Грядущая зима станет для украинцев очень тяжелой из-за сложностей в энергетике страны. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью Sky... РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T10:50
2026-07-27T10:50
2026-07-27T10:50
украина
киев
владимир зеленский
энергосистема украины
удары по украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Грядущая зима станет для украинцев очень тяжелой из-за сложностей в энергетике страны. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью Sky News.По мнению Зеленского, для решения этой проблемы необходим новый глава правительства, который был бы "сосредоточен на энергетических вопросах".Власти украинских областей регулярно сообщают о массированных ударах по энергетической инфраструктуре в Одессе, Херсоне, Запорожье, Днепропетровской и других регионов страны.Осенью и зимой ситуация на Украине будет очень трудной для населения, поскольку система противовоздушной обороны (ПВО) страны изношена, заявлял ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Черниговской области наступил блэкаутУкраине не хватит энергомощностей пережить зиму – министр энергетикиЭлектричества на всех украинцев не хватит – Азаров
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киев, владимир зеленский, энергосистема украины, удары по украине
Тяжело или даже хуже: Зеленский предупредил украинцев о трудной зиме
Грядущая зима будет очень сложной для украинцев – Зеленский