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Трое под наблюдением врачей: что происходит в Керчи после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 27.07.2026
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Трое под наблюдением врачей: что происходит в Керчи после атаки ВСУ
Трое под наблюдением врачей: что происходит в Керчи после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Трое под наблюдением врачей: что происходит в Керчи после атаки ВСУ
Трое пострадавших при атаке БПЛА в Керчи находятся под наблюдением врачей, оказывается необходимая помощь. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы... РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T20:06
2026-07-27T20:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Трое пострадавших при атаке БПЛА в Керчи находятся под наблюдением врачей, оказывается необходимая помощь. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы администрации Керчи Иван Кошель.ВСУ атаковали Керчь в понедельник днем. Десять человек пострадали, сообщил ранее советник главы Крыма Олег Крючков.Также он уточнил, что выехал на место происшествия для оценки обстановки и заверил, что порядок будет наведен в кратчайшие сроки. Жильцов разрушенных квартир переселят в пункт временного размещения. Специальная комиссия по оценке ущерба начнет свою работу во вторник, 28 июля.Для того, чтобы жители квартир, чьи окна оказались выбиты, смогли закрыть проемы, администрация совместно с волонтерами предоставит пленку, добавил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Белгорода: до 17 человек выросло число раненных при атаках ВСУРебенок и двое взрослых погибли под завалами дома после атаки ВСУ на Ростов369 детей погибли на Донбассе от рук ВСУ за 12 лет
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Трое под наблюдением врачей: что происходит в Керчи после атаки ВСУ

Что происходит в Керчи после атаки ВСУ на многоэтажный дом

20:06 27.07.2026 (обновлено: 20:07 27.07.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Трое пострадавших при атаке БПЛА в Керчи находятся под наблюдением врачей, оказывается необходимая помощь. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы администрации Керчи Иван Кошель.
ВСУ атаковали Керчь в понедельник днем. Десять человек пострадали, сообщил ранее советник главы Крыма Олег Крючков.
"Сегодня в результате атаки вражеского БПЛА по многоквартирному жилому дому пострадали 10 человек. Трое керчан, включая ребенка, госпитализированы. Все они находятся под наблюдением врачей, оказывается необходимая помощь", - написал он в МАКС.
Также он уточнил, что выехал на место происшествия для оценки обстановки и заверил, что порядок будет наведен в кратчайшие сроки. Жильцов разрушенных квартир переселят в пункт временного размещения. Специальная комиссия по оценке ущерба начнет свою работу во вторник, 28 июля.
"Керчане, чьи квартиры пострадали, будут отселены в пункт временного размещения. Завтра на месте будет работать специальная комиссия. Специалисты проведут оценку ущерба и проконсультируют жильцов по всем необходимым шагам для получения выплат и оформления документов", - сообщил Кошель.
Для того, чтобы жители квартир, чьи окна оказались выбиты, смогли закрыть проемы, администрация совместно с волонтерами предоставит пленку, добавил он.
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КерчьКрымНовости КрымаПроисшествияАтаки ВСУ на КрымИван Кошель
 
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