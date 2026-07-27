https://crimea.ria.ru/20260727/troe-pod-nablyudeniem-vrachey-chto-proiskhodit-v-kerchi-posle-ataki-vsu-1158030067.html

Трое под наблюдением врачей: что происходит в Керчи после атаки ВСУ

Трое под наблюдением врачей: что происходит в Керчи после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 27.07.2026

Трое под наблюдением врачей: что происходит в Керчи после атаки ВСУ

Трое пострадавших при атаке БПЛА в Керчи находятся под наблюдением врачей, оказывается необходимая помощь. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы... РИА Новости Крым, 27.07.2026

2026-07-27T20:06

2026-07-27T20:06

2026-07-27T20:07

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иван кошель

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Трое пострадавших при атаке БПЛА в Керчи находятся под наблюдением врачей, оказывается необходимая помощь. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы администрации Керчи Иван Кошель.ВСУ атаковали Керчь в понедельник днем. Десять человек пострадали, сообщил ранее советник главы Крыма Олег Крючков.Также он уточнил, что выехал на место происшествия для оценки обстановки и заверил, что порядок будет наведен в кратчайшие сроки. Жильцов разрушенных квартир переселят в пункт временного размещения. Специальная комиссия по оценке ущерба начнет свою работу во вторник, 28 июля.Для того, чтобы жители квартир, чьи окна оказались выбиты, смогли закрыть проемы, администрация совместно с волонтерами предоставит пленку, добавил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Белгорода: до 17 человек выросло число раненных при атаках ВСУРебенок и двое взрослых погибли под завалами дома после атаки ВСУ на Ростов369 детей погибли на Донбассе от рук ВСУ за 12 лет

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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