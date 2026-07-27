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Три человека пострадали в ДТП с микроавтобусом и фургоном в Севастополе
Три человека пострадали в ДТП с микроавтобусом и фургоном в Севастополе - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Три человека пострадали в ДТП с микроавтобусом и фургоном в Севастополе
В Севастополе в понедельник, 27 июля, три человека пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса и грузовика. Об этом сообщили в Госавтоинспекции... РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T15:00
2026-07-27T15:00
2026-07-27T15:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник, 27 июля, три человека пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса и грузовика. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Севастополя.Авария произошла в понедельник в 10:00 на проспекте Генерала Острякова.В результате происшествия пострадали три пассажирки автобуса 7 лет, 17 лет и 41 года. Их доставили в медицинские учреждения.Видимые признаки опьянения у попавших в ДТП водителей отсутствуют. По факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. Прокуратура контролирует ход проверки.Ранее сообщалось, что двое взрослых и трое детей от 5 до 13 лет погибли в ДТП в Сочи, еще трое детей госпитализированы. Авария произошла накануне в 22:10.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Влетел в дерево: два человека погибли в ДТП под БахчисараемВ Севастополе девушка за рулем иномарки "опрокинула" второе авто на крышуСтрашное ДТП в Татарстане: погибли шестеро подростков
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Три человека пострадали в ДТП с микроавтобусом и фургоном в Севастополе
В Севастополе при столкновении микроавтобуса и грузовика пострадали три человека
15:00 27.07.2026 (обновлено: 15:01 27.07.2026)